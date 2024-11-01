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Científicos cuestionan el dogma del capitalismo: es posible "un alto grado de bienestar" sin crecimiento económico

Científicos cuestionan el dogma del capitalismo: es posible "un alto grado de bienestar" sin crecimiento económico

Un estudio liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona muestra que el desarrollo perpetuo no es necesario si se prioriza la redistribución de la riqueza y la producción de los recursos esenciales.

| etiquetas: capitalismo , dogmas , uab , análisis
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13 comentarios
18 4 0 K 193 ciencia
FunFrock #1 FunFrock
Ha funcionado tantas veces en el pasado... Creo q 0 veces.
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#12 muerola
#1 pues ya funcionado muchas veces , en muchos sitios y muchos años, que tú conocimiento histórico se resuma en los últimos 100 años de una parte del mundo es cosa tuya
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#7 Almirantecaraculo *
#1 claro, por eso tus tonterías las escribes con heces en la cueva y no en un dispositivo móvil de última generación conectado a internet.
La ciencia, esa chufla...
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#13 uruK
#1 Lo cierto es que hasta el año 1800 lo normal dependiendo del periodo histórico es que o no hubiese crecimiento o fuese tan lento que durante la vida de una persona apenas era perceptible. Había momentos de crecimiento, pero no se vivía en un estado de crecimiento continuo. Durante la edad media fue prácticamente cero durante muchísimo tiempo, desde la edad media hasta el siglo XIX el crecimiento fue extremadamente lento, con periodos de estancamiento absoluto. Cuando explota todo esto del crecimiento continuo y a gran velocidad es en el siglo XIX.
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Anfiarao #2 Anfiarao
A PORTADA!
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Anfiarao #6 Anfiarao
#2 enlace al estudio cientifico publicado en Nature CC

www.nature.com/articles/s41558-026-02580-6
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Guanarteme #3 Guanarteme
Los científicos son todos unos zurdos, la ciencia es woke y hacer estudios es gay.

Lo sé porque sigo a Capitalbro, que me enseña a ser rico además de cómo seducir a tías de "verdad" y, sobre todo, a no parecer gay por pensar, leer y no hacerle caso.

También para no parecer gay tengo que rodearme siempre se maromos de gimnasio y... :shit:
3 K 54
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
"desarrollo perpetuo no es necesario si se prioriza la redistribución de la riqueza y la producción de los recursos esenciales"
Vaya, acaban de descubrir el socialismo xD
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WcPC #5 WcPC
El capitalismo es viable siempre que se use el socialismo...
No sé si reír o llorar.
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emegece #10 emegece
#5 el socialismo, tal y como lo planteó Marx, no es la alternativa al capitalismo sino su evolución.
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WcPC #11 WcPC *
#10 No estoy de acuerdo...
Así lo pensaba antes, porque así se ha estudiado tradicionalmente.
Creo que el socialismo no es una "evolución" del capitalismo, lo es para las élites europeas y para la historiografía europea, pero si algo me ha enseñado el leer sobre como se organizaban la mayoría de sociedades del resto del mundo, (quitando China, Japón y un par de sitios más) el capitalismo es una evolución del socialismo.
Porque primero se ha vivido en diversas maneras de socialismo y luego se desarrolló el capitalismo.
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#8 Almirantecaraculo
#5 tú no sé, pero yo estoy empezando a hacerme un gorro de papel de plata y buscar la cámara oculta.
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jejo #9 jejo
Es que el capitalismo es una mierda para la mayoría de la población. Está pensado para distribuír la riqueza hacia unas elites que, oh sorpresa, no somos nosotros.
Su aplicación pura lleva a pagar menos impuestos a cambio de sacrificar servicios sociales. Como la.mierda de sanidad que tienen en EEUU. No me parece calidad de vida romperte un brazo y no poder ir al médico porque te clavan del orden de 12mil pavos.
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menéame