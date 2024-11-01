Científicos cuestionan el dogma del capitalismo: es posible "un alto grado de bienestar" sin crecimiento económico

Un estudio liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona muestra que el desarrollo perpetuo no es necesario si se prioriza la redistribución de la riqueza y la producción de los recursos esenciales.
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La ciencia, esa chufla...
www.nature.com/articles/s41558-026-02580-6
Lo sé porque sigo a Capitalbro, que me enseña a ser rico además de cómo seducir a tías de "verdad" y, sobre todo, a no parecer gay por pensar, leer y no hacerle caso.
También para no parecer gay tengo que rodearme siempre se maromos de gimnasio y...
Vaya, acaban de descubrir el socialismo
No sé si reír o llorar.
Así lo pensaba antes, porque así se ha estudiado tradicionalmente.
Creo que el socialismo no es una "evolución" del capitalismo, lo es para las élites europeas y para la historiografía europea, pero si algo me ha enseñado el leer sobre como se organizaban la mayoría de sociedades del resto del mundo, (quitando China, Japón y un par de sitios más) el capitalismo es una evolución del socialismo.
Porque primero se ha vivido en diversas maneras de socialismo y luego se desarrolló el capitalismo.
Su aplicación pura lleva a pagar menos impuestos a cambio de sacrificar servicios sociales. Como la.mierda de sanidad que tienen en EEUU. No me parece calidad de vida romperte un brazo y no poder ir al médico porque te clavan del orden de 12mil pavos.