edición general
45 meneos
43 clics

Nuevas pruebas 'demoledoras' sugieren que Trump robó documentos clasificados para promover sus intereses económicos [ENG]

El informe del fiscal especial también dice que la retención de los documentos representaba “un daño potencial agravado para la seguridad nacional,” con un “documento particularmente sensible” accesible sólo a 6 personas de la administración estadounidense, incluido el presidente, antes de llevárselos a su propiedad privada. Además, el informe dice que los fiscales “identificaron un mapa clasificado que Trump podría haber enseñado a individuos a bordo” de su avión privado en junio de 2022

| etiquetas: trump , documentos clasificados , jack smith , mar-a-lago , doj
36 9 0 K 357 Trump
9 comentarios
36 9 0 K 357 Trump
jm22381 #2 jm22381
Tuvieron 4 años para juzgarle e inhabilitarle. Ahora que se lo coman con patatas.
14 K 209
BastardWolf #3 BastardWolf
#2 esque es de traca que alguien que tiene un juicio por golpe de estado pueda presentarse a presidente, y aun mas de traca que la peña lo votase en esas condiciones. Efectivamente, que se lo coman con patatas y que se jodan
5 K 72
#5 unocualquierax
#2 #3
Lo malo es que a éste nos lo comemos con patatas todos, no sólo los yanquis. A ver si conseguimos vomitarlo.
1 K 28
jm22381 #6 jm22381
#3 Tenía 3 casos federales más uno estatal en el que no podía autoindultarse: El del Capitolio, el de los documentos clasificados, el de Stormy Daniels que en realidad era manipulación electoral con pagos ilegales y el estatal que era el de la injerencia electoral en Georgia.
0 K 19
themarquesito #4 themarquesito *
Susie Wiles, entonces directora del supercomité de acción política de Trump y ahora jefa de gabinete de la Casa Blanca "estaba a bordo y presenció el evento". La carta de Raskin incluye un manifiesto que lista 14 personas que estaban a bordo del avión cuando presuntamente mostró el mapa clasificado, pero todos los nombres están censurados.

Por supuesto, no pasará nada ya que los republicanos siguen teniendo mayoría en Cámara y Senado, pero no olvidemos que a Nixon le hicieron…   » ver todo el comentario
8 K 127
#8 MPPC
#2 El problema es que nos lo comemos con patatas todos.
3 K 60
#7 chavi
Es igual, ya se ha indultado a si mismo
1 K 23
#9 mcfgdbbn3
#7: Y muchos le van a votar igual, así que por mí que lo disfruten.
0 K 11
#1 Barriales
Y? Se dará a el mismo un indulto.
0 K 8

menéame