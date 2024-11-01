Nuevas pruebas 'demoledoras' sugieren que Trump robó documentos clasificados para promover sus intereses económicos [ENG]

El informe del fiscal especial también dice que la retención de los documentos representaba “un daño potencial agravado para la seguridad nacional,” con un “documento particularmente sensible” accesible sólo a 6 personas de la administración estadounidense, incluido el presidente, antes de llevárselos a su propiedad privada. Además, el informe dice que los fiscales “identificaron un mapa clasificado que Trump podría haber enseñado a individuos a bordo” de su avión privado en junio de 2022
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Lo malo es que a éste nos lo comemos con patatas todos, no sólo los yanquis. A ver si conseguimos vomitarlo.
Por supuesto, no pasará nada ya que los republicanos siguen teniendo mayoría en Cámara y Senado, pero no olvidemos que a Nixon le hicieron… » ver todo el comentario