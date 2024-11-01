El Gobierno concede el indulto a 'Las seis de la Suiza', condenadas a prisión por hacer sindicalismo en Asturias

Las seis sindicalistas condenadas a una pena individual de tres años y medio de prisión por el Tribunal Supremo (TS) y conocidas como 'Las seis de la Suiza' han sido indultadas nueve meses después de su ingreso en prisión. La noticia ha sido adelantada por Infoblibre y confirmada por elDiario.es a través del Gobierno han confirmado a elDiario.es que el Consejo de Ministros, que tendrá lugar este martes, aprobará esta medida de gracia que ha sido reclamada por colectivos sociales y políticos desde que se hizo firme la condena de cárcel.