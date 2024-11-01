El Gobierno concede el indulto a 'Las seis de la Suiza', condenadas a prisión por hacer sindicalismo en Asturias

Las seis sindicalistas condenadas a una pena individual de tres años y medio de prisión por el Tribunal Supremo (TS) y conocidas como 'Las seis de la Suiza' han sido indultadas nueve meses después de su ingreso en prisión. La noticia ha sido adelantada por Infoblibre y confirmada por elDiario.es a través del Gobierno han confirmado a elDiario.es que el Consejo de Ministros, que tendrá lugar este martes, aprobará esta medida de gracia que ha sido reclamada por colectivos sociales y políticos desde que se hizo firme la condena de cárcel.
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civio.es/justicia/buscador-de-indultos/
El que más indultos concedió fue Jose María Aznar en su primera legislatura. Desde la segunda legislatura de Rajoy y durante todo el periodo de Sánchez, los indultos son mucho más escasos y puntuales.
www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/que-paso-con-
Tú siempre escogiendo los caminos más embarrados para defender lo indefendible. Como te dije el otro día y cada vez que te leo me reafirmas. A gente como tú ni puto caso.
Yo desde luego me quejo en ambos casos, de que el gobierno tenga la capacidad de pasarse la justicia por el culo.
Es que soy un sectario
Últimamente os salen regulinchi los malabares.
Llámame raro y adoctrinado
La infanta también lo agradece.
M.Rajoy, quien quiera que sea también.
Pero parece que en el gran reparto de indultos y ventajas de la justicia, que les caigan las migajas a 6 de la CNT es porqué el gobierno (PSOE + aliados) están con los anarquistas de la CNT, imagino que por los piropos que estos les echan a los politicos.
No se q tiene q ver la infanta con esto
M. Rajoy se sabe quien es, pero tu sigue repitiendo el bulo de El Pais, no pasa nada
Me parece que indultar a cualquiera es un acto de injusticia, a estas gente se le indulta por estar al lado del gobierno, como a Juana. Se ve q al gobienro no le gusta la justicia y por eso prefiere indultar o amnistiar a sus amigos y corruptos afines.
www.servimedia.es/noticias/1313896
Si no te gustan los indultos, no te gustarán estos ¿o te gusta solo los de tu cuerda y vienes aquí a escurrir el bulto?
Si lo hubiese echo la derecha estarías aplaudiendo con las orejas.
No te culpo, es lo que tiene ser un fanático político. Ya no te queda moral.
no no me parece bien los indultos. Pero oye, tampoco vamos a pedirte que pienses más allá que tus perjuicios.