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El Gobierno concede el indulto a 'Las seis de la Suiza', condenadas a prisión por hacer sindicalismo en Asturias

El Gobierno concede el indulto a 'Las seis de la Suiza', condenadas a prisión por hacer sindicalismo en Asturias

Las seis sindicalistas condenadas a una pena individual de tres años y medio de prisión por el Tribunal Supremo (TS) y conocidas como 'Las seis de la Suiza' han sido indultadas nueve meses después de su ingreso en prisión. La noticia ha sido adelantada por Infoblibre y confirmada por elDiario.es a través del Gobierno han confirmado a elDiario.es que el Consejo de Ministros, que tendrá lugar este martes, aprobará esta medida de gracia que ha sido reclamada por colectivos sociales y políticos desde que se hizo firme la condena de cárcel.

| etiquetas: gobierno , indulto , sindicalismo , asturias , 6 de suiza
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42 comentarios
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Comentarios destacados:            
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Es bonito ver al fascio echando bilis por la mañana.
27 K 332
shake-it #9 shake-it
#3 Ya tienes a uno rabiando en #1
9 K 129
shake-it #4 shake-it
La condena absolutamente desproporcionada. Me alegro mucho.
16 K 193
reithor #2 reithor
Ya iban tarde con esto.
10 K 126
anasmoon #7 anasmoon
Gracias Rodrigo Cuevas y La Revuelta.... ¡por fin! :hug:
5 K 71
angelitoMagno #18 angelitoMagno
Recordatorio de que este gobierno concede muchísimos menos indultos que los anteriores.
civio.es/justicia/buscador-de-indultos/

El que más indultos concedió fue Jose María Aznar en su primera legislatura. Desde la segunda legislatura de Rajoy y durante todo el periodo de Sánchez, los indultos son mucho más escasos y puntuales.
6 K 70
#29 Finneward
#12 Algunos confunden justicia, legalidad y ética. La condena de estas 6 es legal (lo ha dicho un juez) pero es profundamente injusta e inmoral. El indulto, teniendo en cuenta ese escenario, es legal (lo dice el gobierno que por ley tiene esa potestad como el el juez tiene la de condenar) pero además es moral y justo. ¿Sabes cuál es el verdadero problema de este país? Que la justicia no es ciega. Ni ética en muchos casos. Y sorprendentemente siempre sucede a favor de poderes económicos establecidos. Curioso, verdad?
2 K 38
FunFrock #32 FunFrock
#29 coaccionar es moralmente superior para ti, OK.
0 K 7
powernergia #17 powernergia
#16 La capacidad de indultar está en la constitución y es perfectamente legal.
2 K 36
FunFrock #20 FunFrock
#17 Entonces los indultos de Rajoy te parecen perfecto, no? A mi no
0 K 7
powernergia #30 powernergia
#20 Porque cuando te interesa no te gustan las leyes.
0 K 12
Dakaira #39 Dakaira
#12 la CNT al lado del gobierno... Lo que hay que oír xD

Tú siempre escogiendo los caminos más embarrados para defender lo indefendible. Como te dije el otro día y cada vez que te leo me reafirmas. A gente como tú ni puto caso.
1 K 34
#19 tpm1
Los indultos deberían estar prohibidos, ya sea por que se aplican a amigos / enchufados o por popularidad. A un pobre desgraciado que nadie conoce y sin apoyos va a ser difícil que lo indulten.
2 K 25
Kantinero #26 Kantinero
puedes dar datos de la violencia ejercida por esta gente?
1 K 22
#11 T3rr0rz0n3 *
Cuando gobiernen los que no os gustan y tengan la capacidad de indultar a quien no os parece bien, igual entonces os quejais, panda de hipócritas.
Yo desde luego me quejo en ambos casos, de que el gobierno tenga la capacidad de pasarse la justicia por el culo.
9 K 16
#24 fremen11
#11 Los indultos de las cofradías cristianas, esos si que molan........
3 K 49
#37 chavi
#11 Exactamente. Miraré a quien indultan y por qué y protestaré o aplaudiré.

Es que soy un sectario
1 K 15
cax #42 cax
#37 Y maniqueo :troll:
0 K 10
Dakaira #40 Dakaira
#11 www.meneame.net/story/cometi-fallo-vida-esta-mal-jose-preso-indultado-

Últimamente os salen regulinchi los malabares.
0 K 18
hazardum #14 hazardum *
Personalmente creo que se sobrepasaron en el ámbito sindical, pero también que las penas impuestas eran desproporcionadas y ya pagaron daños y perjuicios también, así que entra dentro de lo lógico dicho indulto.
1 K 15
#35 chavi
#16 Pues mira a mi me gustan dependiendo de por qué se indulte y del delito y las circunstancias en que se les condena...

Llámame raro y adoctrinado
0 K 12
#36 chavi
#28 Y las condenas de tribunales políticos franquistas en una dictadura ?
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FunFrock #38 FunFrock
#36 ¿Y la quema de brujas en Centro Europa que!?
0 K 7
manzitor #21 manzitor
#13 Yo solo he contestado a tu comentario "Que bueno es tener el gobierno a tu lado para salir indultados de los delitos cometidos" . Si hubieras comentado sobre los indultos en general, pues te habría dicho que a mí tampoco me gustan.
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mariKarmo #31 mariKarmo
#28 Estoy seguro de ello, sí. Totalmente.
0 K 11
#33 Mutiko30
nadie se quejara del indulto de semana santa pero este, con mucho respaldo social detras, hara un ruido increíble.
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#22 pozz
La mafia del gobierno indultando a sus queridos violentos delincuentes, lamentable.
7 K -31
FunFrock #1 FunFrock *
Que bueno es tener el gobierno a tu lado para salir indultados de los delitos cometidos.
21 K -40
#5 exeware
#1 es pperfecto
2 K 23
mikelx #6 mikelx
#1 A otros no les hace falta. Teniendo los jueces de tu lado no necesitas que te indulten.
13 K 125
triste_realidad #8 triste_realidad
#1 Eso de tener controladas las salas (segundas) desde atrás está muy bien.
La infanta también lo agradece.
M.Rajoy, quien quiera que sea también.
Pero parece que en el gran reparto de indultos y ventajas de la justicia, que les caigan las migajas a 6 de la CNT es porqué el gobierno (PSOE + aliados) están con los anarquistas de la CNT, imagino que por los piropos que estos les echan a los politicos.
7 K 66
FunFrock #12 FunFrock
#8 ¿Como se controla la sala segunda por atras si al q pretendias controlar, no acepto ?
No se q tiene q ver la infanta con esto
M. Rajoy se sabe quien es, pero tu sigue repitiendo el bulo de El Pais, no pasa nada

Me parece que indultar a cualquiera es un acto de injusticia, a estas gente se le indulta por estar al lado del gobierno, como a Juana. Se ve q al gobienro no le gusta la justicia y por eso prefiere indultar o amnistiar a sus amigos y corruptos afines.
3 K 12
FunFrock #13 FunFrock *
#10 No me gustan los indultos, pero me parece bien q justifiques esto con algo q no te gusta. ¿Te gustan los indultos, no te gustan o solo los de tu lado te gustan?
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powernergia #15 powernergia
#1 "Rajoy concedió casi 900 indultos en sus siete años y medio de mandato"

www.servimedia.es/noticias/1313896
3 K 37
FunFrock #16 FunFrock
#15 ¿y? No me gustan los indultos, ni de Rajoy ni de Pedro Sanchez.
Si no te gustan los indultos, no te gustarán estos ¿o te gusta solo los de tu cuerda y vienes aquí a escurrir el bulto?
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#34 chavi
#15 Sin contar la amnistía fiscal...
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#23 fremen11
#1 Te refieres a esos indultados de las FCSE?
2 K 35
mariKarmo #27 mariKarmo *
#1 no te alegras por el reparo de una condena injusta? O te la pela el bienestar de los demás?

Si lo hubiese echo la derecha estarías aplaudiendo con las orejas.

No te culpo, es lo que tiene ser un fanático político. Ya no te queda moral.
2 K 31
FunFrock #28 FunFrock
#27 Tus perjuicios no son los mios.
no no me parece bien los indultos. Pero oye, tampoco vamos a pedirte que pienses más allá que tus perjuicios.
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menéame