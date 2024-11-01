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Luces y sombras de Pablo Álvarez Meana, el heredero que quiso reinventar ‘La Suiza’

Luces y sombras de Pablo Álvarez Meana, el heredero que quiso reinventar ‘La Suiza’

Su primer salto a la notoriedad llegó en 2012, cuando se convirtió en un meme conocido como “el 35 matrículas”, al reclamar públicamente haber obtenido 35 matrículas de honor en su grado universitario. La repercusión fue amplia en foros como Menéame y Forocoches, donde su figura se viralizó.

| etiquetas: pablo álvarez meana , 35 matrículas , crisis reputacional
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4 comentarios
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Dakaira #1 Dakaira
Cuando se defiende a alguien hay que estar muy seguro de quien es el puntu en cuestión.

El currículum de Pablo Álvarez Meana se convirtió con el tiempo en uno de los aspectos más revisados de su figura pública. El heredero afirmaba haber trabajado como asesor de Donald Trump, Javier Milei y Patricia Bullrich, en puestos relacionados con seguridad y comunicación, pero todas las instituciones consultadas desmintieron esas afirmaciones.

Si miente sin que le tiemble la vergüenza en esto, por qué cojones íbamos a creer el drama familiar que supuso que el local que estaba en traspaso y abrieran otro les jodió la vida.

El mundo está lleno de mala gente...
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txillo #2 txillo *
#1 Quien iba a pensar que aquella larva de fascista hijo de papá adinerado se convertiría en un el típico empresario fascista.

Aquí el zagal: www.youtube.com/watch?v=pVrTTfroHN8&list=RDpVrTTfroHN8&start_r
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Kantinero #3 Kantinero
Resumiendo; un clon del pequeño Nicolas, de los que madrugan y se esfuerzan diariamente......para hacer el ridículo...
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menéame