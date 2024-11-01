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Análisis del New York Times concluye que otro misil estadounidense alcanzó otra escuela primaria iraní el día 28 de febrero, dejando 21 víctimas [ENG]

Análisis del New York Times concluye que otro misil estadounidense alcanzó otra escuela primaria iraní el día 28 de febrero, dejando 21 víctimas [ENG]

Fue en la ciudad de Lamerd, y destruyó el pabellón deportivo y parte del edificio principal de la escuela. El centro educativo estaba en un área residencial cercana a un complejo militar. Se concluye que fue impactado por un misil americano PrSM (Precision Strike Missile, pronunciado “prism”), diseñado para detonar justo encima del objetivo, disparando bolitas de tungsteno a su alrededor como metralla exterminadora. El misil completó sus tests de prototipo en 2025. El pasado 1 de marzo se presumió de haberlo usado por primera vez en combate.

| etiquetas: guerra , irán , oriente medio , misil , colegio , lamerd , prsm
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10 comentarios
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Comentarios destacados:      
cocolisto #1 cocolisto *
Cosas de asesinos de niños.Por favor,dejad de repartir democracia.
Los de los negativos,ya les vale.Para que haya criminales ha de haber cotemporizadores.
8 K 108
Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
Y estos animales se quejan de las bombas de racimo ... qué es esta salvajada lanzada en una zona civil
6 K 82
Tkachenko #2 Tkachenko
Lo del SIONAFI de guardia en la cola de pendientes es espectacular. Anda que tarda en meter su negativo!
3 K 50
antesdarle #4 antesdarle
#2 menuda proyectada la tuya cuando haces exactamente eso :palm:
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Tkachenko #6 Tkachenko *
#4 Maricarmen saca otro muñeco.

Mis votos son públicos, no suelo negativizar envíos, hacha. (De hecho, solo he encontrado dos en las últimas 5 páginas)
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Spirito #5 Spirito
Buscan levantar al Pueblo contra el Gobierno iraní y lo hacen sin escrúpulos, con ataques terroristas porque pretenden sembrar terror.

De ser así, otro nuevo crimen de Lesa Humanidad cometido por EEUU y otro nuevo descrédito internacional que les pasará factura más adelante.

Los salvajes están resultando ser los norteamericanos, sin humanidad de ningún tipo, como vienen demostrando y haciendo desde hace décadas, por ejemplo en Cuba con un bloqueo bestial.
2 K 39
#8 Russin
Negativos como los tuyos, @cosmonauta microblogging, son ideológico y con el único objetivo de censurar noticias y blanquear asesinos. Ver tu historial de votos da vergüenza ajena.

CC @Eunomia @Eirene ¿ permitís esto? @_pozz es otro igual.
1 K 27
Tkachenko #9 Tkachenko *
#8 la banda organizada SIONAFI y su chorrón de cuentas usurpadas tiene carta blanca.
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cosmonauta #10 cosmonauta *
#8 El envío es microbloging. El titular no coincide con el del meneo.

Envíalo correctamente y lo menearé. Manopula y tendrás mi negativo.

Los insultos te los metes por el culo, marioneta.
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#7 rogerillu
Y no pasa NADA.
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menéame