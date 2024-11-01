Análisis del New York Times concluye que otro misil estadounidense alcanzó otra escuela primaria iraní el día 28 de febrero, dejando 21 víctimas [ENG]

Fue en la ciudad de Lamerd, y destruyó el pabellón deportivo y parte del edificio principal de la escuela. El centro educativo estaba en un área residencial cercana a un complejo militar. Se concluye que fue impactado por un misil americano PrSM (Precision Strike Missile, pronunciado “prism”), diseñado para detonar justo encima del objetivo, disparando bolitas de tungsteno a su alrededor como metralla exterminadora. El misil completó sus tests de prototipo en 2025. El pasado 1 de marzo se presumió de haberlo usado por primera vez en combate.
| etiquetas: guerra , irán , oriente medio , misil , colegio , lamerd , prsm
Los de los negativos,ya les vale.Para que haya criminales ha de haber cotemporizadores.
Mis votos son públicos, no suelo negativizar envíos, hacha. (De hecho, solo he encontrado dos en las últimas 5 páginas)
De ser así, otro nuevo crimen de Lesa Humanidad cometido por EEUU y otro nuevo descrédito internacional que les pasará factura más adelante.
Los salvajes están resultando ser los norteamericanos, sin humanidad de ningún tipo, como vienen demostrando y haciendo desde hace décadas, por ejemplo en Cuba con un bloqueo bestial.
CC @Eunomia @Eirene ¿ permitís esto? @_pozz es otro igual.
Envíalo correctamente y lo menearé. Manopula y tendrás mi negativo.
Los insultos te los metes por el culo, marioneta.