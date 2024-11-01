Análisis del New York Times concluye que otro misil estadounidense alcanzó otra escuela primaria iraní el día 28 de febrero, dejando 21 víctimas [ENG]

Fue en la ciudad de Lamerd, y destruyó el pabellón deportivo y parte del edificio principal de la escuela. El centro educativo estaba en un área residencial cercana a un complejo militar. Se concluye que fue impactado por un misil americano PrSM (Precision Strike Missile, pronunciado “prism”), diseñado para detonar justo encima del objetivo, disparando bolitas de tungsteno a su alrededor como metralla exterminadora. El misil completó sus tests de prototipo en 2025. El pasado 1 de marzo se presumió de haberlo usado por primera vez en combate.