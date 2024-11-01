'La sociedad israelí se ha vuelto completamente genocida' - Entrevista a Yuli Novak [ING]  

Entrevista a la activista israelí por los derechos humanos Yuli Novak, antigua directora executiva de Breaking the Silence, que tuvo que huir de Israel tras recibir amenazas de muerte. Actualmente dirige la asociación pro derechos humanos B'Tselem.
| etiquetas: israel , yuli novak , derechos humanos , entrevista
Y si a esto le sumas que la ideologia predominante en israel es el sionismo que justifica asesinar a cualquiera que no sea judio... pues que te vot a contar...
Lo que es patetico es que desde la UE se mire para otro lado... bueno, teniendo en cuenta que quienes mandan son los mas imbeciles de la UE, es decir, los alemanes... pues poca sorpresa
Lo de tus lideres, no creo que sea de imbeciles
Es mas bien egoismo basico.
Prefieren llevar una vida de rey a mejorar a largo plazo su pais, o grupo de paises
www.youtube.com/shorts/ys3mqEqytl4
Recuerda que son bastante reacios a casarse con no judios, entre otras cosas.
A ver, siempre lo han sido.
Que hicieron los judios entre la expulsion de los romanos (la mejor medida, visto lo visto) y los weones carepalida que empezaron a venir despues de barfour?