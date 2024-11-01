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'La sociedad israelí se ha vuelto completamente genocida' - Entrevista a Yuli Novak [ING]

'La sociedad israelí se ha vuelto completamente genocida' - Entrevista a Yuli Novak [ING]  

Entrevista a la activista israelí por los derechos humanos Yuli Novak, antigua directora executiva de Breaking the Silence, que tuvo que huir de Israel tras recibir amenazas de muerte. Actualmente dirige la asociación pro derechos humanos B'Tselem.

| etiquetas: israel , yuli novak , derechos humanos , entrevista
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10 comentarios
25 5 0 K 348 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Lo que es triste es que los que sobrevivieron el genocidio del pinto austriaco dejaran que pasara esto.
2 K 51
Veelicus #3 Veelicus
#1 Hasta cierto punto es una consecuencia logica, pensamos que la gente es buena por naturaleza, pero no es asi, por naturaleza somos egoistas y del mismo modo que el que cobra una ayuda es el primero que quiere que no venga nadie mas para el no perder su ayuda aquellos que han sufrido un gran trauma son los primeros dispuestos a cualquier cosa para no volver a sufrirlo.
Y si a esto le sumas que la ideologia predominante en israel es el sionismo que justifica asesinar a cualquiera que no sea judio... pues que te vot a contar...

Lo que es patetico es que desde la UE se mire para otro lado... bueno, teniendo en cuenta que quienes mandan son los mas imbeciles de la UE, es decir, los alemanes... pues poca sorpresa
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azathothruna #5 azathothruna *
#3 Que la torah / talmud se parezca a mein kampf ya dice mucho

Lo de tus lideres, no creo que sea de imbeciles
Es mas bien egoismo basico.
Prefieren llevar una vida de rey a mejorar a largo plazo su pais, o grupo de paises

www.youtube.com/shorts/ys3mqEqytl4
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Format_C #9 Format_C
#1 quizas ya venian con este DLC instalado de antes del pintor austriaco.

Recuerda que son bastante reacios a casarse con no judios, entre otras cosas.
1 K 27
#6 Archaic_Abattoir *
¿Cómo que "se ha vuelto genocida"?
A ver, siempre lo han sido.
1 K 28
#7 DenisseJoel
#6 No dice que se haya vuelto genocida, sino completamente genocida. Hay un matiz importante ahí.
1 K 14
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
No se han vuelto, ya lo eran, es mas desde que han tenido la ocasion y oportunidad lo han hecho, y esta reflejado en su torah, ¿acaso Jerico fue tomada a la mexicana con abrazos y no sablazos?
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azathothruna #8 azathothruna
#2 Nadie responde mi pregunta
Que hicieron los judios entre la expulsion de los romanos (la mejor medida, visto lo visto) y los weones carepalida que empezaron a venir despues de barfour?
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Noeschachi #10 Noeschachi
#2 Creo que la clave esta en “completamente”. El nivel de delirio es general y sin vuelta atrás, al punto que recordar a Yitzhak Rabin dándole la mano a Arafat parece hoy una especie de sueño febril que nunca pudo ocurrir
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Stieg #4 Stieg
Hace solo 50 años
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menéame