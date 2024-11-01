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Otro "caso aislado" en la Policía Nacional

Otro "caso aislado" en la Policía Nacional

Se llama Luis Fernández y ha sido el Jefe Antidroga de la Policía Nacional en Valladolid durante los últimos 10 años. Es el marido de Marta Sanz, concejal del PP de Mañueco. Fernández ha sido detenido por narcotráfico. Daba el cambiazo en los alijos incautados y los entregaba a un clan de República Dominicana para revenderlos. Se incautaron 55 kilos de cocaína. El policía fue detenido el día después de que su mujer estuviera apoyando a Feijóo en una manifestación bajo el lema “mafia o democracia”. También participaba en trama de explotación...

| etiquetas: policía , droga , narcotráfico , explotación sexual , luis fernández
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45 comentarios
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Comentarios destacados:            
#1 laruladelnorte
También acaban de destapar en El País que este jefe policial participaba en la explotación sexual y recomendaba a mujeres prostituidas a empresarios de la zona. En las escuchas Fernández dice dentro del clan: "Yo creo que fije porque se pone a gemir desde el principio. Me la pela que finjan. Las mujeres están para follárselas".

Una bellísima persona,su mujer debe de estar muy orgullosa. :clap:
21 K 189
sotillo #3 sotillo
#1 Bueno, según lo que dices es fiel seguidor de las tradiciones franquistas, lo normal en estos casos
8 K 78
devilinside #5 devilinside
#3 Habrá que ver cómo anda de complementos con banderas, no nos precipitemos
4 K 36
#6 laruladelnorte
#3 Mientras predican y se erigen en defensores de los valores de la sociedad...
5 K 60
PechitosMctetis #7 PechitosMctetis
#1 ganas de potar...
2 K 24
josde #9 josde
#7 Hazlo sin miramientos, es muy de vomitar lo de ese matrimonio.
1 K 27
#43 AGlC
#9 Y en su cara preferiblemente
0 K 7
shake-it #8 shake-it
#1 ¿Por qué no nos extraña a nadie dado el perfil del personaje? Eso es lo que nos deberíamos preguntar...
10 K 123
#10 laruladelnorte
#8 Porque ya estamos curados de espantos y lo vemos normal...
2 K 34
shake-it #13 shake-it
#10 Hemos normalizado que una parte importante de la población tengan propensión a ser corruptos y/o a dar respaldo (legal y electoral) a los corruptos?
3 K 45
#14 laruladelnorte
#13 Para mucha gente es normal y lo aceptan cuando los corruptos son de su cuerda.
3 K 51
lolo_l #22 lolo_l *
#14 Ni es normal ni se debe aceptar. Y la condena debiera ser superior por el puesto que desempeñaba.
Pero no se puede comenzar una noticia sobre policias o funcionarios miembros de las fuerzas del orden diciendo "otro caso aislado".
En España puede haber 200k de policías y GC (ya se que son más).

Si quieres hablamos de porcentajes de condenas

Población adulta general~0,46%
Miembros fuerzas del orden~0,01% - 0,02%

Y solo lo digo por higiene argumental.
Por descontado que se debe ser más crítico con quienes deben velar por la seguridad.
1 K 14
#24 encurtido
#22 Bueno, es el Fonsi. A veces entre sensacionalismo es capaz de meter algo de información.

Hay que dar gracias por el esfuerzo que le habrá supuesto no mencionar a Florentino en este envío.
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lolo_l #28 lolo_l
#24 Si, es cierto...
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#37 gilipipas
#13 Está claro que en todos los colectivos hay gentuza, pero el delinquir siendo policía debería ser un agravante que se les caiga el pelo.
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#19 Eukherio
#8 Porque ya desde hace décadas se hacen chistes con la poli y la droga. Se sabe que aceptan pasta de los narcos desde que pagaban en pesetas.
1 K 16
#42 AGlC
#1 Torrente se sentiría orgulloso.
1 K 17
arturios #11 arturios
"Mafia o democracia" creo que lo tenía muy, pero que muy claro :troll:
12 K 100
#12 MarlonBlando
apoyando a Feijóo en una manifestación bajo el lema “mafia o democracia”.

Y sorprendentemente, su opción era "mafia" xD
7 K 65
cocolisto #17 cocolisto
Toda la política antidroga es tan equivocada que la colaboración entre narcos,policías,abogados, jueces e instituciones corrompidas, que nos cuesta miles de millones anualmente,es la que facilita la extensión de las redes del narcotráfico.Estos mismos grupos son los que impiden una política realista basada en la educación y distribución racional y controlada a peticionarios resistentes a todo tratamiento.La política de represión crea marginación, delincuentes,mafias y corrupción en todas las esferas del estado con un costo humano,de recursos y marginación insoportable.
4 K 53
ipanies #33 ipanies
Quien cojones puede sorprenderse de que los miembros de una organización delictiva se junten con delincuentes para su día a día?!?!
Lo sorprendente es que el PP siga siendo legal.
2 K 34
Poplíteo #15 Poplíteo
El PP se puso muy nervi cuando Carretero publicó Fariña...
2 K 31
SerVicius #38 SerVicius
#23 No si todabia habra que dar las gracias por detener a un alto mando policial con 55kg de coca.... y si acaso "habra" condenas.

Y si, el fachapass es que su mujer no este detenida, con el acta de concejal en su poder y sin siquiera cuestionar su posición. La pobre seguro que no se enteraba de nada, verdad? "¿Un jaguar en el garaje? Mire usted señor juez, yo es que al garaje no iba nunca..."
2 K 24
#45 MADMax2
#38 En un estado de derecho, con garantías, no la pueden detener sin indicios. Si la pueden investigar o llamar a declarar (aunque no tiene por qué hacerlo al estar casados)
0 K 8
#27 mcfgdbbn3
Y mientras estuve a punto de ser multado por tener una hebilla del cinturón "demasiado" pesada. :palm:
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#2 MADMax2
Y lo han detenido, como debe ser.
Y siendo el marido de una concejal del PP parece que no tienen esa PP Pass o PoliPass que dicen algunos que tienen.
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ctrlaltsupr1 #4 ctrlaltsupr1
#2 Será del sector crítico… ¡Ah, no!
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Sacronte #21 Sacronte
#2 Detener ≠ Condenar
0 K 10
#23 MADMax2
#21 Claro, acaba de suceder, está pendiente el juicio ¡faltaría más!

Y si, hay condenas.

pero lo que dicen algunos es que tienen bula y ni les detienen.
0 K 8
#35 gadish
#23 que el tío ha tocado donde no debe, me lo huelo desde kilómetros.
1 K 11
millanin #30 millanin
#2 Ya veremos cuando llegue a juicio si tiene FachaPAss. O si llega a juicio.
1 K 14
#44 MADMax2
#30 #40 hay condenados en otros casos.

Pero claro, mientras se van soltando estas frasecitas para que calen. Luego , cuando las usan "los otros" son malos malísimos por difundirlo sin sentencias con el "miente que algo queda"
0 K 8
tul #40 tul
#2 el fachapass se saca en el juicio
0 K 14
#32 jaramero
Y luego se ofenden por los chistes de los kilos de droga... pero resulta que todo un jefe antidroga de la policía nacional con vínculos con el pp estaba dando cambiazos en los alijos incautados.

Ningún comunicado oficial que lo critique y pida disculpas a la ciudadanía, ni siquiera en forocoches...
1 K 17
#39 juanac
#32 Lo único es el beneficio de la duda de ese vínculo con el PP. La mujer podría no saber los tejemanejes de su marido en su actividad profesional.
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#26 wonsterboy
Mafia o democracia, tal cual.

Goebbels TM
1 K 15
#20 chavi
No dejan vivir a la gente de bien, esto es acoso.

¿ Por qué no se meten con delincuentes de verdaz como Begoña, el hermanísimo o Urbán ?
2 K 15
#34 omega7767 *
y la mujer seguro que no sabia nada

A ver si esta dimite como hizo Oltra o con esta la justicia y los medios son muy benevolentes

y de el, que se haga justicia
1 K 14
#36 MenéameApesta
Habrá alguna brigada antidroga que no sea corrupta? No sería mejor desmantelarlas?
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arturios #29 arturios
Esto... ¿si?
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cax #18 cax
Un criminal, como todos las ratas fascistas de mmierda. Además se infiltran en la Policía.

Pero el cobarde gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no harán nada para depurar la policia ni la guardia civil y limpiarla de criminales nazis y fascistas.
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hormiga_cartonera #31 hormiga_cartonera
hay que ser muy retard para votar al PP, no hay más.
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#16 Sigo_intentandolo
Pues a prisión con el... y que hagan una buena revisión a su alrededor... que nunca suele haber una sola manzana podrida, suele haber unas cuantas juntas.

Igual que defiendo muchas veces a la policía en estos casos de corrupción hay que ser implacable. (Bueno, eso me gustaría...)
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#25 comovamos
Si saliese a la luz toda la mierda que hay en la policía, llenaría durante días los periódicos y esta web jajajaja
Circulación de información reservada, bulos contra personas (no hace falta que pertenezcas a un partido determinado) y partidos políticos, y los típicos de pertenencia a bandas criminales.
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#41 minoch4
Y a esta también la van a denunciar por lo q ha hecho su marido o es como Ana Mato q no sabía nada
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menéame