Otro "caso aislado" en la Policía Nacional

Se llama Luis Fernández y ha sido el Jefe Antidroga de la Policía Nacional en Valladolid durante los últimos 10 años. Es el marido de Marta Sanz, concejal del PP de Mañueco. Fernández ha sido detenido por narcotráfico. Daba el cambiazo en los alijos incautados y los entregaba a un clan de República Dominicana para revenderlos. Se incautaron 55 kilos de cocaína. El policía fue detenido el día después de que su mujer estuviera apoyando a Feijóo en una manifestación bajo el lema “mafia o democracia”. También participaba en trama de explotación...