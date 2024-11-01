Otro "caso aislado" en la Policía Nacional

Se llama Luis Fernández y ha sido el Jefe Antidroga de la Policía Nacional en Valladolid durante los últimos 10 años. Es el marido de Marta Sanz, concejal del PP de Mañueco. Fernández ha sido detenido por narcotráfico. Daba el cambiazo en los alijos incautados y los entregaba a un clan de República Dominicana para revenderlos. Se incautaron 55 kilos de cocaína. El policía fue detenido el día después de que su mujer estuviera apoyando a Feijóo en una manifestación bajo el lema “mafia o democracia”. También participaba en trama de explotación...
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Una bellísima persona,su mujer debe de estar muy orgullosa.
Pero no se puede comenzar una noticia sobre policias o funcionarios miembros de las fuerzas del orden diciendo "otro caso aislado".
En España puede haber 200k de policías y GC (ya se que son más).
Si quieres hablamos de porcentajes de condenas
Población adulta general~0,46%
Miembros fuerzas del orden~0,01% - 0,02%
Y solo lo digo por higiene argumental.
Por descontado que se debe ser más crítico con quienes deben velar por la seguridad.
Hay que dar gracias por el esfuerzo que le habrá supuesto no mencionar a Florentino en este envío.
Y sorprendentemente, su opción era "mafia"
Lo sorprendente es que el PP siga siendo legal.
Y si, el fachapass es que su mujer no este detenida, con el acta de concejal en su poder y sin siquiera cuestionar su posición. La pobre seguro que no se enteraba de nada, verdad? "¿Un jaguar en el garaje? Mire usted señor juez, yo es que al garaje no iba nunca..."
Y siendo el marido de una concejal del PP parece que no tienen esa PP Pass o PoliPass que dicen algunos que tienen.
Y si, hay condenas.
pero lo que dicen algunos es que tienen bula y ni les detienen.
Pero claro, mientras se van soltando estas frasecitas para que calen. Luego , cuando las usan "los otros" son malos malísimos por difundirlo sin sentencias con el "miente que algo queda"
Ningún comunicado oficial que lo critique y pida disculpas a la ciudadanía, ni siquiera en forocoches...
Goebbels TM
¿ Por qué no se meten con delincuentes de verdaz como Begoña, el hermanísimo o Urbán ?
A ver si esta dimite como hizo Oltra o con esta la justicia y los medios son muy benevolentes
y de el, que se haga justicia
Pero el cobarde gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no harán nada para depurar la policia ni la guardia civil y limpiarla de criminales nazis y fascistas.
Igual que defiendo muchas veces a la policía en estos casos de corrupción hay que ser implacable. (Bueno, eso me gustaría...)
Circulación de información reservada, bulos contra personas (no hace falta que pertenezcas a un partido determinado) y partidos políticos, y los típicos de pertenencia a bandas criminales.