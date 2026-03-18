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García-Gallardo denuncia que la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría

García-Gallardo denuncia que la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría

El exvicepresidente de Castilla y León acusa a la esposa del líder de Vox de cobrar 60.000 € al año por consultoría a una sociedad deficitaria, una información que ya adelantó en enero de 2025 El Confidencial

| etiquetas: fachawars , vox , abascal , corrupción , garcía-gallardo
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31 comentarios
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Comentarios destacados:          
uyquefrio #4 uyquefrio
Ha sido dejar de cobrar y ha visto la luz. Para que luego digan que los milagros no existen...
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yopasabaporaqui #15 yopasabaporaqui
#4 Ya es más listo que sus votantes, que apoyan gratis.
7 K 65
shake-it #2 shake-it
Un facha subnormal acusando a un facha sionista de corrupción. What a time to be alive!
20 K 208
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 Siempre puede acudir a la UCO.
4 K 59
Pedro_Bear #13 Pedro_Bear
#3 El juez Peinado ya está en ello.
2 K 24
Mangione #22 Mangione *
#2 "la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría"

¡Pero Irene Montero que fue ministra y ahora eurodiputada se compró una casa con su dinero y dice niñes!, ¡¿no veis que son todos iguales?! :roll:
3 K 42
Thalin #31 Thalin
#22 Aun recuerdo cuando me argumentaron que el casoplon del fachascal lo pagaba esta mujer con el dinero que recibía por ser influencer. Las risas cuando salió que lo que recibía de influencer venía por parte de vox y que sus números de influncer eran una puta mierda.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y lo guapa que es.
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josde #9 josde
#1 Tu tienes un completo con las mujeres o es otra cosa, todas las fachas te parecen guapas.
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woody_alien #23 woody_alien
#9 Home, si la señora esta te empuja contra la puerta de la nevera no creo que te dé mucho repelús ...  media
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josde #25 josde
#23 Ya es la segunda y esa foto es antigua ahora con tres hijos paridos ya ha caido algo
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mudito #17 mudito
#1 guapaaaaa
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MellamoMulo #24 MellamoMulo
#1 podría ser un hombre, como Begoño...no? :roll:
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cenutrios_unidos #27 cenutrios_unidos
#24 Las mujeres de verdad tienen rabo.
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pitercio #6 pitercio
Las Trash Wars dan para serie B. A ver si alguno de estos que purgan acaba aprendiendo a escribir y lo guioniza.
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pingON #11 pingON
#6 ya existe torrente ......
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#19 CuiProdestHocBellum
La pareja de Feijoo trabajaba para Inditex. ¿Os suena el caso de mascarillas falsas en Galicia? Seria raro. Se tapó convenientemente... La hermana de Frijolito, trabaja para una empresa que consigue multimillonarios contratos con las administraciones donde gobierna el PP. Y si indagan, hay mas familiares ganando millones de euros a nuestra costa.
Y la UCO se esta dando la misma prisa que con el "asuntillo" del novio de Ayuso.
Pues con esto, igual.

www.elplural.com/politica/espana/hermana-mujer-cunado-tres-vias-invest
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pabscon #5 pabscon
Suerte que el juez peinado se ha puesto manos a la obra
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#12 decker
100.000.000 trillones de votos mas para VOX, al final va a tener mas votantes que muertos por culpa del comunismo [ironic mode off]
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josde #10 josde
Si el gominas era la gran baza de Abascal en el gobierno CYL con el Muñeco en sintonía
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Ze7eN #14 Ze7eN *
#8 Pensándolo bien creo que es relacionada, porque esta noticia se centra únicamente en una parte de esa entrevista, que aborda más temas.
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YSiguesLeyendo #18 YSiguesLeyendo
que lo denuncie en fiscalía!!
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SneakyDisk #16 SneakyDisk
No hace falta comentar, la verdad  media
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#21 PerritaPiloto
Gallardo por muy rata que sea se ha quedado sin el churro.
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#26 wonsterboy
Lo veis, lo mismito que Podemos. Los extremos se tocan y tal!!
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cdya #29 cdya
Peinado calienta que sales al ruedo. A no que este solo va si son de izquierdas.
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#28 themurcian
Poco nos roba para lo fachiguapa que es.
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#30 girombo
No verán tratarla como a Begoña.
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uberhumanista #20 uberhumanista
Peinado, calienta que sales. Oh, wait...
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menéame