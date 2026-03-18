García-Gallardo denuncia que la mujer de Abascal cobra de un proveedor de Vox por consultoría

El exvicepresidente de Castilla y León acusa a la esposa del líder de Vox de cobrar 60.000 € al año por consultoría a una sociedad deficitaria, una información que ya adelantó en enero de 2025 El Confidencial
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¡Pero Irene Montero que fue ministra y ahora eurodiputada se compró una casa con su dinero y dice niñes!, ¡¿no veis que son todos iguales?!
Y la UCO se esta dando la misma prisa que con el "asuntillo" del novio de Ayuso.
Pues con esto, igual.
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