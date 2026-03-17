Juan García-Gallardo: "A este paso, Vox quedará como el plan de pensiones de Abascal"

El ex vicepresidente de Castilla y León carga contra la "guerra sucia" de su partido, ve a Abascal "secuestrado" por los intereses económicos de su camarilla de asesores y alerta: "Si Vox deja de ser útil, alguien deberá pensar en montar otro partido"
| etiquetas: juan garcía-gallardo , vox , abascal
¿Usted ya no confía en Abascal?
Yo perdí la confianza en Abascal pocos días antes de mi dimisión, cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en
… » ver todo el comentario