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Juan García-Gallardo: "A este paso, Vox quedará como el plan de pensiones de Abascal"

El ex vicepresidente de Castilla y León carga contra la "guerra sucia" de su partido, ve a Abascal "secuestrado" por los intereses económicos de su camarilla de asesores y alerta: "Si Vox deja de ser útil, alguien deberá pensar en montar otro partido"

| etiquetas: juan garcía-gallardo , vox , abascal
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4 comentarios
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Ze7eN #1 Ze7eN *
Las facha civil wars siempre me han apasionado, pero esta entrevista tiene par de joyas importantísimas. Esto es oro puro:

¿Usted ya no confía en Abascal?

Yo perdí la confianza en Abascal pocos días antes de mi dimisión, cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en

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#3 Pivorexico
Muy buena y acertada la frase , para ser de un indigente intelectual como Juan García-Gañardo.
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ochoceros #4 ochoceros
Al final Vox está siendo como el Vaticano a la hora de trincar y centralizar pasta, así como va depurando a los inferiores que quieren trincar en su propio y privado beneficio sin repartir como mandan desde arriba.
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moco36 #2 moco36
El inútil de aobescal, va a acabar en la carcel. Tiempo al tiempo
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menéame