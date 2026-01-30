Los documentos de Epstein detallan una transferencia de 1.050 dólares vinculada a José María Aznar

Según ha informado EFE, los archivos publicados este viernes contienen un pago registrado el 17 de octubre de 2003 por valor de 1.050 dólares, a nombre de José María Aznar, realizado por Epstein a Shoppers Travel Inc., la agencia a través de la que el financiero gestionaba habitualmente reservas de vuelos para asociados y empleados. La aparición del nombre de Aznar en estos documentos viene acompañada de datos adicionales sobre envíos postales.