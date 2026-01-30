edición general
12 meneos
12 clics
Los documentos de Epstein detallan una transferencia de 1.050 dólares vinculada a José María Aznar

Los documentos de Epstein detallan una transferencia de 1.050 dólares vinculada a José María Aznar

Según ha informado EFE, los archivos publicados este viernes contienen un pago registrado el 17 de octubre de 2003 por valor de 1.050 dólares, a nombre de José María Aznar, realizado por Epstein a Shoppers Travel Inc., la agencia a través de la que el financiero gestionaba habitualmente reservas de vuelos para asociados y empleados. La aparición del nombre de Aznar en estos documentos viene acompañada de datos adicionales sobre envíos postales.

| etiquetas: epstein , transferencia , aznar , 1.050 dólares
11 1 0 K 128 actualidad
5 comentarios
11 1 0 K 128 actualidad
#1 candonga1
En los otros meneos publicados solamente se especificaban pagos por 32,62 y 49,87 dólares.
0 K 20
#2 candonga1
Zetaparo- Venezueta, Zetaparo- Venezueta, Zetaparo- Venezueta, Zetaparo- Venezueta, Zetaparo- Venezueta, Zetaparo- Venezueta, Zetaparo- Venezueta...
0 K 20
#4 candonga1
Para recordar:

El bulo de que el hijo y el yerno de Aznar aparecen como pedófilos en la lista de clientes de Epstein que se publicó en Estados Unidos en febrero de 2025
maldita.es/malditobulo/20251211/aznar-epstein-contactos-lista/
0 K 20
#3 unocualquierax
Era el cambio.
0 K 10
#5 Rixx
Es nuestro hijo de puta, como diría Reverte :troll:
0 K 7

menéame