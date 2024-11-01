"Ahh, que no es Zapatero": las redes critican el silencio mediático tras la aparición de Aznar en el archivo Epstein  

Un nuevo personaje ha aparecido en la última revelación del archivo del pederasta Jeffrey Epstein: José María Aznar. Los documentos recogen un pago de 1.050 euros y el envío de dos paquetes a nombre del que fue presidente del Gobierno con el Partido Popular durante ocho años. La comunidad de X ha criticado el silencio de algunos medios sobre el tema: "Me pregunto qué habría pasado si aparecen Sánchez o Begoña Gómez…".
Llamarlos informativos ya me parece un exceso.
Ahora imaginad si en los papeles hubiera salido Zapatero, la que se hubiera liado.
copas de vinoniñas que yo tengo o no tengo que beberviolar?
Estilo berlusconi pero yankilizado.
No sé si a propósito, pero ha sido grande lo de subir una noticia que se queja de que no dicen nada de Aznar sobre el caso Epstein y en las etiquetas pones solo a Zapatero.
Firmado: Usuario anínimo M. Rajoy