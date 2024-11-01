edición general
52 meneos
71 clics
"Ahh, que no es Zapatero": las redes critican el silencio mediático tras la aparición de Aznar en el archivo Epstein

"Ahh, que no es Zapatero": las redes critican el silencio mediático tras la aparición de Aznar en el archivo Epstein  

Un nuevo personaje ha aparecido en la última revelación del archivo del pederasta Jeffrey Epstein: José María Aznar. Los documentos recogen un pago de 1.050 euros y el envío de dos paquetes a nombre del que fue presidente del Gobierno con el Partido Popular durante ocho años. La comunidad de X ha criticado el silencio de algunos medios sobre el tema: "Me pregunto qué habría pasado si aparecen Sánchez o Begoña Gómez…".

| etiquetas: zapatero
37 15 1 K 396 actualidad
7 comentarios
37 15 1 K 396 actualidad
oceanon3d #1 oceanon3d *
Y tanto ...es muy llamativo vislumbrar hasta que punto los medios, sobre todo los de marcada linea editorial de derechas, solo son palancas de parte.

Llamarlos informativos ya me parece un exceso.
9 K 110
emmett_brown #4 emmett_brown
Silencio ATRONADOR.

Ahora imaginad si en los papeles hubiera salido Zapatero, la que se hubiera liado.
2 K 33
woody_alien #5 woody_alien
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino niñas que yo tengo o no tengo que beber violar?
2 K 33
comadrejo #2 comadrejo *
Bunga... bunga!!! :troll:

Estilo berlusconi pero yankilizado.
1 K 22
Meneador_Compulsivo #6 Meneador_Compulsivo
Una simple búsqueda demuestra que está en los medios pero los zopencos de púbico siempre tienen que recurrir a la teoría de la conspiración para conseguir clics.
0 K 20
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#0

No sé si a propósito, pero ha sido grande lo de subir una noticia que se queja de que no dicen nada de Aznar sobre el caso Epstein y en las etiquetas pones solo a Zapatero.
1 K 15
SlurmM #7 SlurmM
Ya están los de siempre calumniando. Nadie sabe quien es ése JM Aznar.

Firmado: Usuario anínimo M. Rajoy
0 K 6

menéame