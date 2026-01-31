edición general
Elon Musk a Epstein: "¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?"

El magnate Elon Musk, preguntó a Jeffrey Epstein, el financiero pederasta: "¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", según figura en un correo electrónico.

Supercinexin #3 Supercinexin
El subnormal este, asqueroso friki tontolculo, era el que llamó "pedófilo" en Twitter a un buceador británico de los que participó en el rescate de aquellos niños en la gruta submarina en Asia.

Como siempre, los fascistas de mierda acusando a los demás de lo que realmente ellos hacen.

Qué sorpresa.
jonolulu #4 jonolulu
#3 Y el que acusaba a Trump de estar en los papeles de Epstein.

Son todos la misma mierda de seres
Supercinexin #5 Supercinexin
#4 Fíjate si lo sabía bien, que Trump estaba ahí.
themarquesito #17 themarquesito
#4 Al final habrá que empezar a usar el término que usa Kyle Kulinski de forma habitual: the Epstein class
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso *
#3 va de moralista y dice que su hija está muerta para él por escoger su propia vida, pero se relaciona de colegeo con pederastas
#16 UNX
#3 Cada acusación es una confesión.
Con esta gente nunca falla.
#9 Marisadoro
Musk ha dicho que Epstein “intentó acercarse” a él, pero que él nunca visitó la isla y que cualquier sugerencia de lo contrario es “categóricamente falsa”.

¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?... es para no ir ese día.
Bonzaitrax #18 Bonzaitrax
#9 Se conformaba con una más normalita, donde solo había menores de 12 a 16 años.
ipanies #1 ipanies
Electrodos Epsteim
Toda está escoria ha salido de la misma soldadura!!!!
#14 ingenieril
El Club Epstein despollándose del club Bilderberg.
gringogo #11 gringogo *
Asistente de Epstein a Musk: “Te he enviado una copia de los pasaportes de las 3 chicas (perdón [redacted] está al revés; supongo que lo imprimirás). Jeffrey llevará su identificación con él". Pobriñas...
Malaguita #10 Malaguita
Cuando un rico ya tiene todo lo que se puede comprar con dinero, se obsesiona con lo que "no se puede comprar con dinero".
Es un poco la naturaleza humana. El problema es un sistema que permite y alienta que una persona pueda amasar una cantidad tan obscena de dinero.
#20 Mustela
#10 Bueno, o sí pero hasta donde pueda alcanzar. Lo que dudo que sea la "naturaleza humana" sino lo que creas que puedes alcanzar dentro del sistema económico. Como tener mejor coche que el del vecino porque así lo aprendiste de pequeño en el barrio con quien te codeabas o se codeaban tus padres.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Gente que está por encima del bien y el mal.
josde #7 josde
#2 Ahora también es sus papeles, sale pinocho Aznar, cuando era presidente y despues.
#8 Suleiman
Todos están cortados del mismo patrón.
#15 konde1313
El sótano de la pizzería era la isla de Epstein.
#12 josejon
Vendo Tesla, pocos kms.
Compro Corsa.
riazor97 #13 riazor97
Borregos Trumpistas y defensores de estos iluminados. Ahora id todos corriendo a por otro Tesla
xabi_sides #19 xabi_sides
Vamos a tener que aguantar a estos imbéciles, paletos y gañanes hasta que pase algo de lo siguiente: sobredosis, disparo o (Dios no quiera) se mueran de viejos. Porque se van a ver impunes hasta que dejen de existir en vida. "Asco" no empieza ni a definir lo que siento por infraseres como este.
