El magnate Elon Musk, preguntó a Jeffrey Epstein, el financiero pederasta: "¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", según figura en un correo electrónico.
Como siempre, los fascistas de mierda acusando a los demás de lo que realmente ellos hacen.
Qué sorpresa.
Son todos la misma mierda de seres
Con esta gente nunca falla.
¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?... es para no ir ese día.
Toda está escoria ha salido de la misma soldadura!!!!
Es un poco la naturaleza humana. El problema es un sistema que permite y alienta que una persona pueda amasar una cantidad tan obscena de dinero.
Compro Corsa.