La rebelión de los Policías Antifascistas: "Nuestros compañeros están comprando el marco de la extrema derecha"

“Nuestros compañeros están comprando el marco de la extrema derecha”, asegura Adrián Rodríguez, uno de los integrantes de este colectivo y mosso d’esquadra desde hace 20 años, durante una conversación con El Independiente. La iniciativa apenas tiene unos días de vida, pero su impacto ha sido inmediato. “En menos de 48 horas nos han contactado más de 70 personas”, explica Rodríguez. Entre ellas hay policías en activo, guardias civiles, militares, policías autonómicos, policías locales y agentes jubilados. Un mosaico de perfiles que ha sorprendid