11
meneos
129
clics
Así es como tu gato te manipula
La ciencia explica por qué los gatos adaptan su comportamiento (y sus maullidos) para influir en las personas.
|
etiquetas
:
gatos
,
manipulación
8
3
0
K
185
ocio
4 comentarios
#1
Pacofrutos
¿Acaso hay gatos policia?
Jaume Perich.
0
K
12
#4
Pointman
Yo he pillado a mí gato, tumbado tranquilamente en el pasillo, probando diferentes maullidos, a ver cual es el que hace acudir.
0
K
12
#3
guillersk
Hay gatos, hay meneo
0
K
11
#2
wendigo
¿Tu gato? Errónea desde el titular.
Si acaso sería " Como el gato adiestra a SU humano"
Saludos
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Jaume Perich.
Si acaso sería " Como el gato adiestra a SU humano"
Saludos