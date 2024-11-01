edición general
Así es como tu gato te manipula

La ciencia explica por qué los gatos adaptan su comportamiento (y sus maullidos) para influir en las personas.

4 comentarios
Pacofrutos #1 Pacofrutos
¿Acaso hay gatos policia?
Jaume Perich.
Pointman #4 Pointman
Yo he pillado a mí gato, tumbado tranquilamente en el pasillo, probando diferentes maullidos, a ver cual es el que hace acudir.
#3 guillersk
Hay gatos, hay meneo
#2 wendigo
¿Tu gato? Errónea desde el titular.

Si acaso sería " Como el gato adiestra a SU humano"

Saludos
