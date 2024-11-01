Análisis Militares: Erase una vez la Cúpula de Hierro (Iron Dome)

Yo creo que ya hemos comentado muchas veces esto del Iron Dome y todo el rollete pero es que veo que "expertos" y medios y creadores de contenido en redes siguen metiendo la pata hasta atrás... el Iron Dome no es un medio ABM (antimisiles balísticos) sino que es un medio para enfrentar un escenario específico que es el lanzamiento masivo de cohetes artesanales desde Gaza, principalmente, y en menor medida desde El Libano y Cisjordania. Si alguien os dice que Israel está protegida por la Cúpula de Hierro de los ataques de Irán pues le decís de m
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Si la gente se quiere creer que la cúpula es un solo sistema y un solo tipo de interceptor, pues vale. Son varios en capas. Pero esto se sabe desde hace mucho a nivel militar que para determinados tipos de vehículos no sirven de mucho o nada. ¿Qué es lo mejor que tenemos? Sí.
Que les jodan, mierdas con patas.
Aparte de la propaganda ¿puedes dar algún dato que confirme tus afirmaciones?
Nada tiene un 100% de eficacia, ni un lado ni el otro. Pero está probado que los Arrow frenan parte de los Fattah, no es que todo lo que lanza Irán impacta en Israel porque no es así.
Claro ... 85% de intercepciones ... según Washington. Fuente fiable donde las haya. Como OK Diario.
theconversation.com/is-israel-running-low-on-missile-interceptors-how-
One Washington-based research centre calculated that Israel and the US intercepted 273 of 322 Iranian missiles they attempted to stop in the war, an 85% success rate.
¿donde he dicho yo eso?
aunque claro, si te guias por fuentes OTANeras ... www.meneame.net/story/paises-golfo-detienen-cientos-personas-publicaci
Modestos que son ellos...