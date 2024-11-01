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Análisis Militares: Erase una vez la Cúpula de Hierro (Iron Dome)

Análisis Militares: Erase una vez la Cúpula de Hierro (Iron Dome)

Yo creo que ya hemos comentado muchas veces esto del Iron Dome y todo el rollete pero es que veo que "expertos" y medios y creadores de contenido en redes siguen metiendo la pata hasta atrás... el Iron Dome no es un medio ABM (antimisiles balísticos) sino que es un medio para enfrentar un escenario específico que es el lanzamiento masivo de cohetes artesanales desde Gaza, principalmente, y en menor medida desde El Libano y Cisjordania. Si alguien os dice que Israel está protegida por la Cúpula de Hierro de los ataques de Irán pues le decís de m

| etiquetas: análisis , iron dome , uso , capacidades , diseño , pa que no sirve
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22 comentarios
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Comentarios destacados:      
arturios #2 arturios
Resumiendo: era eficaz para lanzamiento de cohetes artesanales, y fue concebida para eso en exclusiva, el problema es enfrentarse a misiles de verdad, hasta aquí lo normal, pero es que los fabricantes, medios y políticos lo vendían como casi impenetrable y no.
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skaworld #6 skaworld
#2 Si algo he aprendido del cine, es que no hay nada impenetrable  media
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D303 #7 D303
Interesante. Pero discrepo en que los ataques iraníes no son suficientemente precisos, realmente no sabemos ya que la publicidad occidental, sobre todo de algunos medios y el secretismo Estadounidense e Israelí no nos permite saber bien el alcance de esos ataques. Sin embargo Irán reconoce las perdidas de mandos en el ejercito y en el gobierno y la destrucción de las ciudades, al igual que ocurre en el Líbano y ocurrió en Gaza.
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#9 Maikimaik
#7 Tengo la esperanza de que ese secretismo sea para evitar que el enemigo se percate de que está reduciendo el país a escombros.
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D303 #10 D303
#9 Tanto como a escombro no creo pero que recibe mas daño del que nos venden seguro. Y sí ojala, Insha'Allah, lo reduzcan a escombros. No, no soy un folla cabras como me llamarán pero ojala viene de Insha'Allah.
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Niessuh #12 Niessuh
#9 Si los impactos fuesen relevantes ya tendriamos imagenes de satelite rusas o chinas con la ruinas. Me temo que el daño es bastante puntual.
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arturios #20 arturios
#7 El artículo dice que los que no eran precisos eran los de los palestinos.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A ver, los interceptores exoatmosfericos cuestan una pasta. Y fallan como una escopeta de feria. Ya con los vehículos de reentrada maniobrables (que tanto Rusia como China tienen), si antes fallaban bastante, ahora más.

Si la gente se quiere creer que la cúpula es un solo sistema y un solo tipo de interceptor, pues vale. Son varios en capas. Pero esto se sabe desde hace mucho a nivel militar que para determinados tipos de vehículos no sirven de mucho o nada. ¿Qué es lo mejor que tenemos? Sí.
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Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
#1 hubiese sido mejor leer el artículo antes de comentar …
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cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Esto es MNM ¿Por quién me tomas?
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Niessuh #14 Niessuh
#1 El problema es que generalmente se está denominando denomina Iron Dome al conjunto defensivo completo de todos los sistemas con todos los alcances, mientras que el Iron Dome original es el sistema que explica el artículo, los interceptadores de corto alcance para los cohetes de Gaza y Libano. De ahi la confusión.
2 K 31
#16 lameth *
#1 No. Los propios sionistas se han encargado de que parezca que esa mierda es utíl contra todo. Ellos mismos han hecho videos de propaganda (no les voy a dar visitas, quien quiera verlo que lo busque). Ahora que se sabe que no funciona contra un ejercito con algo más que tirachinas vienen a decir que "es que no estaba preparado contra esto".
Que les jodan, mierdas con patas.
3 K 50
yocaminoapata #5 yocaminoapata
Digan lo que digan... Israel es uno de los países más preparados para interceptar ese tipo de misiles. Obviamente es imposible tener un 100% de eficacia pero actualmente el porcentaje es muy alto usando Arrow 2 y Arrow 3.
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HeilHynkel #8 HeilHynkel
#5

Aparte de la propaganda ¿puedes dar algún dato que confirme tus afirmaciones?
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yocaminoapata #11 yocaminoapata
#8 Busca info de como funciona la familia Arrow y la familia Fattah de Irán.

Nada tiene un 100% de eficacia, ni un lado ni el otro. Pero está probado que los Arrow frenan parte de los Fattah, no es que todo lo que lanza Irán impacta en Israel porque no es así.
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HeilHynkel #15 HeilHynkel *
#11

Claro ... 85% de intercepciones ... según Washington. Fuente fiable donde las haya. Como OK Diario.

theconversation.com/is-israel-running-low-on-missile-interceptors-how-

One Washington-based research centre calculated that Israel and the US intercepted 273 of 322 Iranian missiles they attempted to stop in the war, an 85% success rate.
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yocaminoapata #17 yocaminoapata
#15 Pues nada, los ataques de irán tienen un 100% de efectividad xD
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HeilHynkel #18 HeilHynkel
#17

¿donde he dicho yo eso?

aunque claro, si te guias por fuentes OTANeras ... www.meneame.net/story/paises-golfo-detienen-cientos-personas-publicaci
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hexion #19 hexion *
#5 Por eso Israel censura férreamente la información sobre los ataques, porque el sistema es buenísimo y funciona perfectamente con un "porcentaje muy alto de eficacia".

Modestos que son ellos...
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yocaminoapata #22 yocaminoapata
#19 Están en guerra, ambos bandos censuran información :palm:
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#21 LaStDot
¿Alguien sabe quién es el autor de este blog? Porque comenta sobre los supuestos expertos que hablan sobre el tema, pero no sé porque deberíamos fiarnos más de él...
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PaCuMen #13 PaCuMen
Pues qué raro, porque oyes, por ejemplo, la cadena SER y sólo habla de los bombardeos que sufren Gaza, Líbano, Irán... pero apenas nada de lo que recibe Israel, como dando a entender que poquita cosa. Y ya si ves lo que suele contestar el amigo GROK ("no hay fuentes independientes o solventes que confirmen daños en léase cualquier objetivo en tierra israelí") tal parece una verbena la respuesta de Irán :troll: .
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menéame