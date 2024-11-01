Análisis Militares: Erase una vez la Cúpula de Hierro (Iron Dome)

Yo creo que ya hemos comentado muchas veces esto del Iron Dome y todo el rollete pero es que veo que "expertos" y medios y creadores de contenido en redes siguen metiendo la pata hasta atrás... el Iron Dome no es un medio ABM (antimisiles balísticos) sino que es un medio para enfrentar un escenario específico que es el lanzamiento masivo de cohetes artesanales desde Gaza, principalmente, y en menor medida desde El Libano y Cisjordania. Si alguien os dice que Israel está protegida por la Cúpula de Hierro de los ataques de Irán pues le decís de m