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Los países del Golfo detienen a cientos de personas por publicaciones sobre los ataques de Irán
La campaña de arrestos en los estados árabes de la región, que incluye a decenas de extranjeros, se produce en medio de esfuerzos por contener la crisis y su impacto reputacional.
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:
golfo
,
guerra
,
detenciones
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#1
Javi_Pina
El control sobre el relato es algo que se observa sobre todo en regimenes autoritarios y en los escorados a la derecha.
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#6
makinavaja
#1
Los países del Golfo nunca han sido democracias, son monarquías absolutas.... ni se molestan en disimular.
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#11
josde
#6
Y ademas asesinas.
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#8
ElBeaver
#1
en los escorados a la izquierda no tienen ni para internet
0
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#9
Ishkar
#1
Como se suele decir, en la guerra la primera baja es la verdad
0
K
11
#3
alpoza
Están haciendo dañito al parecer...
3
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54
#2
egae
Y? No son democracias, pueden hacer lo que les salga del rabo. A ver si tenemos que hacernos los sorprendidos ahora.
Si no venden petróleo ya no pueden lavar su imagen en El Pais?
Y veremos cuando ya no puedan sostener la burbuja del fútbol. Eso va a ser una fiesta
3
K
41
#7
YoSoyTuPadre
*
Es bueno recordar que en Irán no está prohibido grabar los ataques ni publicarlo, es más se alienta ya que siempre hay civiles muertos o heridos como colateral, las armas de precisión de Israel y EEUU no son tan precisas
Tanto en los del Golfo como en Israel están deteniendo gente por ello y se enfrentan a deportaciones y/o fuertes oenas de cárcel
Si pasase en Irán estaría abriendo portadas y se diría que ya fueron ejecutados sumandolos así a los millones de muertos en la represión de las protestas de hace unas semanas
Ahí lo dejo
1
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#10
ElBeaver
#7
Estos ataques, cuando masacraban civiles hace unas semanas, terminaban con un disparo directo en la nuca.
0
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#4
UsuarioDuro
Para que vengan aquí algunos iluminados a decir que España es una dictadura.
1
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16
#5
Perrota
Recuerda que cada vez que vas a la gasolinera, que enciendes la calefacción…seguramente estés llenando los bolsillos de estas dictaduras. Todo cuando tenemos alternativas para no estar de rodillas frente a estos fanáticos.
0
K
10
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comentarios)
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Si no venden petróleo ya no pueden lavar su imagen en El Pais?
Y veremos cuando ya no puedan sostener la burbuja del fútbol. Eso va a ser una fiesta
Tanto en los del Golfo como en Israel están deteniendo gente por ello y se enfrentan a deportaciones y/o fuertes oenas de cárcel
Si pasase en Irán estaría abriendo portadas y se diría que ya fueron ejecutados sumandolos así a los millones de muertos en la represión de las protestas de hace unas semanas
Ahí lo dejo