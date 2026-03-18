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Los países del Golfo detienen a cientos de personas por publicaciones sobre los ataques de Irán

Los países del Golfo detienen a cientos de personas por publicaciones sobre los ataques de Irán

La campaña de arrestos en los estados árabes de la región, que incluye a decenas de extranjeros, se produce en medio de esfuerzos por contener la crisis y su impacto reputacional.

| etiquetas: golfo , guerra , detenciones
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
Javi_Pina #1 Javi_Pina
El control sobre el relato es algo que se observa sobre todo en regimenes autoritarios y en los escorados a la derecha.
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makinavaja #6 makinavaja
#1 Los países del Golfo nunca han sido democracias, son monarquías absolutas.... ni se molestan en disimular. xD xD xD
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josde #11 josde
#6 Y ademas asesinas.
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ElBeaver #8 ElBeaver
#1 en los escorados a la izquierda no tienen ni para internet
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Ishkar #9 Ishkar
#1 Como se suele decir, en la guerra la primera baja es la verdad
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alpoza #3 alpoza
Están haciendo dañito al parecer...
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#2 egae
Y? No son democracias, pueden hacer lo que les salga del rabo. A ver si tenemos que hacernos los sorprendidos ahora.

Si no venden petróleo ya no pueden lavar su imagen en El Pais?

Y veremos cuando ya no puedan sostener la burbuja del fútbol. Eso va a ser una fiesta
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YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre *
Es bueno recordar que en Irán no está prohibido grabar los ataques ni publicarlo, es más se alienta ya que siempre hay civiles muertos o heridos como colateral, las armas de precisión de Israel y EEUU no son tan precisas

Tanto en los del Golfo como en Israel están deteniendo gente por ello y se enfrentan a deportaciones y/o fuertes oenas de cárcel

Si pasase en Irán estaría abriendo portadas y se diría que ya fueron ejecutados sumandolos así a los millones de muertos en la represión de las protestas de hace unas semanas :shit:

Ahí lo dejo
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ElBeaver #10 ElBeaver
#7 Estos ataques, cuando masacraban civiles hace unas semanas, terminaban con un disparo directo en la nuca.
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UsuarioDuro #4 UsuarioDuro
Para que vengan aquí algunos iluminados a decir que España es una dictadura.
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#5 Perrota
Recuerda que cada vez que vas a la gasolinera, que enciendes la calefacción…seguramente estés llenando los bolsillos de estas dictaduras. Todo cuando tenemos alternativas para no estar de rodillas frente a estos fanáticos.
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menéame