El Wall Street Journal retrata a Sánchez como el referente para la oposición política a Trump

“Los buenos aliados somos como los buenos amigos, nos decimos la verdad, sea cual sea”, señala el presidente español al rotativo neoyorquino. “España, que rara vez es el centro de gravedad en los asuntos europeos, se ha convertido en el estandarte de los europeos frustrados por el miedo del continente a plantarle cara a un presidente estadounidense”, señala el artículo.
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Yo lo que temo es un atentado contra Pedro Sánchez, porque ahora está en el punto de mira total de la Cía, del Mossad y de todos esos entes oscuros.
Me faltan palabras para calificar este desbarre
Aunque me parezca un oportunista capaz de dar mil piruetas si es necesario, la izquierda política debería aprender un poco de él si quiere conseguir alguna representación política y dejarse de tanto dogmatismo y pelearse por las migajas.
Las grandes jugadas de Sánchez han sido:
Dar el ministerio feminista a podemos y aupar a la disidencia en el ministerio de trabajo.
Aprovecharse del lawfare y… » ver todo el comentario