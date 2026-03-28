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El Wall Street Journal retrata a Sánchez como el referente para la oposición política a Trump

El Wall Street Journal retrata a Sánchez como el referente para la oposición política a Trump

“Los buenos aliados somos como los buenos amigos, nos decimos la verdad, sea cual sea”, señala el presidente español al rotativo neoyorquino. “España, que rara vez es el centro de gravedad en los asuntos europeos, se ha convertido en el estandarte de los europeos frustrados por el miedo del continente a plantarle cara a un presidente estadounidense”, señala el artículo.

| etiquetas: trump , sánchez , wall street journal
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10 comentarios
10 3 0 K 130 actualidad
Nube_Gris #1 Nube_Gris
Cualquier ser humano con un mínimo de decencia o de inteligencia se opondría a todo lo que hace y dice ese energúmeno delincuente y pederasta.
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Spirito #6 Spirito
#1 Así es

Yo lo que temo es un atentado contra Pedro Sánchez, porque ahora está en el punto de mira total de la Cía, del Mossad y de todos esos entes oscuros.
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
#6 tiene sentido. Como no han acabado con él los atontados de la oposición ( porque no han querido) ahora toca atentado. :shit:
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#10 Eukherio
#1 Pero al final fue Sánchez el primero en decir que no, aunque fuese estrategia política. Después le siguieron otros líderes europeos, incluso Meloni que hace un año seguía a Trump de rodillas para ganarse su favor. Al final, entre eso y que la derecha de aquí no tenía claro qué decir, salió ganando.
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#2 tierramar *
Las cinco mentiras de la entrevista a Sánchez en el Wall Street Journal. El diario lo presenta como contrario a la guerra y a los 'tecno-oligarcas', pero colabora con EEUU en la logística, arma a Israel con 1.200 millones en contratos, alcanza el 2% de gasto militar y celebra inversiones de Amazon. diariosocialista.net/2026/03/28/las-cinco-mentiras-en-la-entrevista-de
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Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
#2 Oponerse a la guerra es lo más sensato, una guerra más grave desde la Segunda Guerra mundial, donde hay armas nucleares y donde el corte de la energía puede llevar a colapso mundial de la economía.
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Connect #5 Connect
Este tío tiene que liderar Europa. Está sobradamente preparado, es un animal político y es el único que es capaz de poner los dos huevos sobre la mesa sin despeinarse. No aparece un tío así fácilmente. Lamentablemente con un Parlamento europeo donde ahora mismo domina la derecha, lo tiene complicado. Pero complicado es una palabra que Sanchez la tiene como aperitivo...
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pitercio #7 pitercio *
Si Sánchez es la referencia de la oposición oficial es que el mundo está tan plegado y retorcido que se necesita una era glaciar para plancharlo.
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#3 cajadecartonmojada
"ha llevado a algunos observadores a describirlo como una figura hecha del mismo molde: una versión socialista europea de Trump"

Me faltan palabras para calificar este desbarre :palm:
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#9 MenéameApesta *
Hay que reconocer que Sánchez es un político hábil como pocos, que sabe sacar partido de cada crisis.
Aunque me parezca un oportunista capaz de dar mil piruetas si es necesario, la izquierda política debería aprender un poco de él si quiere conseguir alguna representación política y dejarse de tanto dogmatismo y pelearse por las migajas.
Las grandes jugadas de Sánchez han sido:
Dar el ministerio feminista a podemos y aupar a la disidencia en el ministerio de trabajo.
Aprovecharse del lawfare y…   » ver todo el comentario
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menéame