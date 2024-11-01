«La revuelta española»: El Wall Street Journal retrata a Sánchez como el estandarte de oposición a Trump

Pedro Sánchez se ha convertido en «el estandarte de la oposición política occidental al presidente de los Estados Unidos» en el retrato que hace este viernes The Wall Street Journal, que habla de «la revuelta española» y pone al presidente del gobierno español como el «líder europeo que dice ‘no’ a (Donald) Trump». El periódico neoyorquino destaca que Sánchez supo que «arremetería ruidosamente» contra la guerra en Irán incluso antes de que Trump bombardeara Teherán y, ante una Europa que «ha andado con pies de plomo» con Trump.