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«La revuelta española»: El Wall Street Journal retrata a Sánchez como el estandarte de oposición a Trump

«La revuelta española»: El Wall Street Journal retrata a Sánchez como el estandarte de oposición a Trump

Pedro Sánchez se ha convertido en «el estandarte de la oposición política occidental al presidente de los Estados Unidos» en el retrato que hace este viernes The Wall Street Journal, que habla de «la revuelta española» y pone al presidente del gobierno español como el «líder europeo que dice ‘no’ a (Donald) Trump». El periódico neoyorquino destaca que Sánchez supo que «arremetería ruidosamente» contra la guerra en Irán incluso antes de que Trump bombardeara Teherán y, ante una Europa que «ha andado con pies de plomo» con Trump.

| etiquetas: sánchez , trump , revuelta , wall , street , journal
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8 comentarios
16 4 0 K 375 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Eso por quitarnos Cuba, gringos.
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mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
#1 Enfrentarse a EEUU, para cualquiera que sepa historia y sea patriota, es una obligación moral.

Ningún país ha hecho tanto daño a España como EEUU.
Bueno, salvo la propia España.
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#5 troff *
#2 Por eso somos el país mas fuerte del mundo, siempre tratando de autodestruirnos y sin embargo ahi seguimos!!
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#4 CuiProdestHocBellum *
#1 Se la quitaron a los cubanos. Y las Filipinas a los filipinos... Eran colonias. Y en ambos lugares, sobre todo Filipinas, los USA masacraron de forma brutal a los "indígenas"
La represión en Filipinas, la cantidad de familias con sus hijos masacrados y enterrados en fosas comunes, es similar a los que han hecho los sionistas en Gaza. Es su "marca" . . . Mentir, invadir, matar.

es.wikipedia.org/wiki/Ocupación_estadounidense_de_Filipinas
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TipejoGuti #6 TipejoGuti
#4 La Capitanía General de Cuba, que incluía California y Luisiana, era tan provincia como lo eran las peninsulares.
España no tenía colonias en América porque toda la tierra conquistada quedó directamente bajo la corona, otorgando título propio de leyes como las tenía Castilla.
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Don_Pixote #8 Don_Pixote
#4 los cubanos no existian, igual los Guanahatabeyos ;)

Ya que te pones a hacer correciones
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Don_Pixote #7 Don_Pixote
#1 y Filipinas, que nos jodieron las vacaciones de verano
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#3 wictor69
La revuelta es más de Broncano que de Sánchez
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menéame