«La revuelta española»: El Wall Street Journal retrata a Sánchez como el estandarte de oposición a Trump

Pedro Sánchez se ha convertido en «el estandarte de la oposición política occidental al presidente de los Estados Unidos» en el retrato que hace este viernes The Wall Street Journal, que habla de «la revuelta española» y pone al presidente del gobierno español como el «líder europeo que dice ‘no’ a (Donald) Trump». El periódico neoyorquino destaca que Sánchez supo que «arremetería ruidosamente» contra la guerra en Irán incluso antes de que Trump bombardeara Teherán y, ante una Europa que «ha andado con pies de plomo» con Trump.
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Ningún país ha hecho tanto daño a España como EEUU.
Bueno, salvo la propia España.
La represión en Filipinas, la cantidad de familias con sus hijos masacrados y enterrados en fosas comunes, es similar a los que han hecho los sionistas en Gaza. Es su "marca" . . . Mentir, invadir, matar.
es.wikipedia.org/wiki/Ocupación_estadounidense_de_Filipinas
España no tenía colonias en América porque toda la tierra conquistada quedó directamente bajo la corona, otorgando título propio de leyes como las tenía Castilla.
Ya que te pones a hacer correciones