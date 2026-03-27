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Y ahora ¿qué hacemos?

Y ahora ¿qué hacemos?

Deberíamos habernos preparado para esto hace décadas porque se sabía, las señales eran muy evidentes, pero apenas lo hemos hecho. La Agencia Internacional de la Energía, que ahora está...

| etiquetas: decrecimiento , mediavilla , energía , peakoil
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2 comentarios
12 2 0 K 102 ciencia
#1 DenisseJoel
Quienes dirigen el mundo tienen un plan muy claro.
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shinjikari #2 shinjikari
Lo de "más papista que el Papa" le viene de perlas a la autora.

La posición más sencilla del mundo: proclamar el apocalipsis todos los días. El día que llegue, has acertado.
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menéame