Miles de personas se han manifestado en toda España para exigir el fin de la caza y para reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad

Las marchas han sido convocadas por la plataforma No A la Caza La movilización ha tenido lugar en decenas de ciudades españolas y ha coincidido con el Día Mundial del Galgo

MIrahigos #2 MIrahigos
¿Miles? En la foto de Madrid se ven unos cien a lo sumo y en Logroño una docena.
Feindesland #3 Feindesland
¿Fue el Perro Sänchez?

:-D
bioibon #1 bioibon
Pobres perros. Ni torearlos (perrearlos??), ni usarlos para cazar. Se van a extinguir!!!!
#4 EISev
#1 algunas razas tenderán a disminuir, como los setter o pointer, pero a diferencia del toreo en otros países aún queda más caza que en España.

Realmente se podrían conservar si los mascotistas los empiezan a apreciar como a los galgos. Lo que no sé es qué tal se adaptan a vivir en un piso. Yo no tendría perros a no ser que me mudase a mi pueblo, y con una finca grande para que el animal pudiera explayarse.
Don_Pixote #5 Don_Pixote
Caza como oficio ( control de “plagas” etc… si)

Caza como deporte o ocio, no

Así de fácil
menéame