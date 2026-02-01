·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6189
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
4779
clics
Los archivos de Epstein revelan nuevas fotos del príncipe Andrés: de rodillas en el suelo junto a una mujer tumbada
2906
clics
El director de ‘Melania’ Brett Ratner fotografiado en el sofá con Jeffrey Epstein y una mujer
3265
clics
El peligroso barrio de Kabukicho (Tokio) en los años 60 y 70
3193
clics
Tarta de manzana
más votadas
345
Muere el cómico Fernando Esteso a los 80 años
358
La mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejal del PP
853
"Ahh, que no es Zapatero": las redes critican el silencio mediático tras la aparición de Aznar en el archivo Epstein
311
Fiscal estadounidense sobre los archivos de Epstein: «Contenían pornografía infantil, muertes, lesiones y maltrato físico» [EN]
476
Ni un paso atrás: las juventudes socialistas de Euskal Herria marchan contra el fascismo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
22
meneos
27
clics
Miles de personas se han manifestado en toda España para exigir el fin de la caza y para reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad
Las marchas han sido convocadas por la plataforma No A la Caza La movilización ha tenido lugar en decenas de ciudades españolas y ha coincidido con el Día Mundial del Galgo
|
etiquetas
:
caza
,
manifestación
,
contra
,
perros
18
4
0
K
194
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
18
4
0
K
194
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
MIrahigos
¿Miles? En la foto de Madrid se ven unos cien a lo sumo y en Logroño una docena.
1
K
23
#3
Feindesland
¿Fue el Perro Sänchez?
0
K
16
#1
bioibon
Pobres perros. Ni torearlos (perrearlos??), ni usarlos para cazar. Se van a extinguir!!!!
0
K
16
#4
EISev
#1
algunas razas tenderán a disminuir, como los setter o pointer, pero a diferencia del toreo en otros países aún queda más caza que en España.
Realmente se podrían conservar si los mascotistas los empiezan a apreciar como a los galgos. Lo que no sé es qué tal se adaptan a vivir en un piso. Yo no tendría perros a no ser que me mudase a mi pueblo, y con una finca grande para que el animal pudiera explayarse.
0
K
14
#5
Don_Pixote
Caza como oficio ( control de “plagas” etc… si)
Caza como deporte o ocio, no
Así de fácil
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Realmente se podrían conservar si los mascotistas los empiezan a apreciar como a los galgos. Lo que no sé es qué tal se adaptan a vivir en un piso. Yo no tendría perros a no ser que me mudase a mi pueblo, y con una finca grande para que el animal pudiera explayarse.
Caza como deporte o ocio, no
Así de fácil