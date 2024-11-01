edición general
El enfado de la presidenta de la comisión de la DANA con Feijóo por hablar de ETA para esquivar las preguntas: "Le llamo al orden"

Espectáculo en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. Feijóo ha sido llamado al orden en varias ocasiones por contestar a los diputados desviando el tema de las preguntas. "Conteste a lo que se le pregunta y si no, no conteste, pero no se desvíe continuamente del tema", ha recriminado la presidenta de la comisión

sleep_timer #1 sleep_timer
El comodín de la ETA se les ha ido de las manos.
#10 Eukherio *
#1 La DANA es ETA no me lo esperaba. Habría que hacer como los americanos y meterse en Polymarket y empezar a apostar a que X político del PP mencionará a ETA X semana. Igual alguno de los americanos se pica, mira en Google y deciden que es una apuesta cojonuda porque es una banda terrorista que lleva años disuelta, con lo que no tendrían que decir nada de ella. Entonces cobramos.
#25 Anais33
#10 me ha informado Mazin, igual que informo a feijo etn tiempo real, que fue secuestrado por ETA. Jijijiji
Niessuh #14 Niessuh
#1 Que este inutil pueda ser presidente de gobierno en unos años es alucinante
glynch #18 glynch
#14 últimamente están llegando al poder bastantes inútiles en varios países.
Bueno, inútiles para el pueblo, pero muy útiles para los "mercados" y los señores de la guerra.
#22 Nobodyatall
#1 Es que el de Venezuela mejor no removerlo mucho
sleep_timer #31 sleep_timer *
#22 El señor naranja ha quitado a un malo malísimo super malo y ha dejado a su vicepresidenta al cargo del país.
xD

¿Algún facha de guardia que lo explique?
Ya luego si eso reunimos los 20 céntimos para pagarle.
Suriv #36 Suriv
#1 Lo que pasa es que le gusta la propaganda política, es que la respuesta es fácil, no contestar, pero es que no esta contestando lo mismo que a Compromis, quiere decirlo, pero poniendo ejemplos que no van al caso, para desviar la discursión.
Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
ETA, el gran comodín de la derecha nacionalista madrileña para tapar su notable incompetencia.
Paisos_Catalans #30 Paisos_Catalans
#5 al acabar con ella, intentaron que los catalanes se convirtieran en la siguiente... y les salió mal. Ahora andan como pollos sin cabeza, dando tumbos sin saber por donde tirar.
Gazpachop #35 Gazpachop *
#5 Me da pena lo mal que lo está haciendo el PP. Y no porque yo sea simpatizante, sino porque V :shit: x se los va a comer...
Rogue #2 Rogue
Siempre usan la táctica del ventilador.
No se responsabilizan de nada, siendo cargos públicos.
jonolulu #6 jonolulu
Y no habla de Venezuela porque está confundido con el tema
elGude #4 elGude
Hablan para un público muy corto.
PaulDurden #3 PaulDurden
Patético.
vviccio #13 vviccio
Hace tiempo que no importa nada lo que dicen algunos políticos, son caricaturas vivientes que viven del humo. No entiendo cómo reciben tantos votos.
#15 burgerconqueso
Que ascazo ya no solo de político sino de persona, que infraser. Nuestra política esta podrida salvo honrosas excepciones... tambien culpa nuestra porque esto en otro pais seria suficiente para que dimitiera a riesgo de meterse un hostiazo en las urnas.
txutxo #21 txutxo
Al Feijóo le han caído 20 años encima desde que le sacaron de Galicia, donde vivía de puta madre. Encima, como es un inútil y un ignorante de campeonato, cada vez le es más difícil disimularlo .
RoneoaJulieta #12 RoneoaJulieta
¿Ya no se acuerda de cuando su amado líder se refería a ellos como Ejército de Liberación vasco?
tul #19 tul
#12 ansar utilizo "movimiento vasco de liberacion" www.youtube.com/watch?v=Xo8LKBgvpQs
ahoraquelodices #24 ahoraquelodices *
¿Pero cómo pueden ser tan subnormales y miserables los dirigentes del PP y tener tantos votos?
sieteymedio #27 sieteymedio
Me da vergüenza ajena, usando ETA para no contestar.
Abcdefghijklm #7 Abcdefghijklm
Que vergüenza de oposición, no me extraña que la gente de derechas se tire al monte y vote a VOX, aunque mejor sería que se quedase en casa, porque son más de lo mismo o peores.
chemari #16 chemari *
#7 La estrategia de VOX es fácil: No hablar, no ir a debates, salir del congreso cuando van a hablar de ellos... saben que si hablan pierden votos. Prefieren que la gente vote la idea de VOX (resumidamente "fuera moros") pero que no sepan quienes son los integrantes de VOX, porque si se enteran de la piara de ineptos con apellidos compuestos que manejan el cotarro, se acabó todo.
txutxo #23 txutxo
#16 Eso sí que debería estar totalmente prohibido; salir cuando les de la gana, para no escuchar verdades como puños. Con lo que se les paga, deberían aguantar el chaparrón, como el resto de personas les tenemos que aguantar a ellos. Cuadrilla de incapaces !!
#28 Anais33
#23 que le quiten un 5% del sueldo cada vez que se va. Se queda pegado con velcro en el escaño (que pena que no sea de madera)
#20 Culpepper
ETA sí, ETA no, ETA comodín, la uso yo
#29 pirat
Mira que era difícil pero este elemento ha conseguido ser aún más despreciable, pero que podías esperar del líder de un partido que encubría al golfo de mazón, que premió a trillo con una superembajada en Londres por ser el responsable de la muerte de decenas de militares y la desidia devolviendo los restos equivocados a los familiares.
Y el resto de la derecha cerril voxera tirando balones fuera después de amparar el quedarse con las donaciones...
Cantro #34 Cantro
No responde porque no quiere
tommyx #17 tommyx
Eta, el comonismo Yankee
Jack29 #33 Jack29 *
Uno se plantearia pensar que realmemte el rol de Ayuso esta bien articulado tratando de hacer a este personaje pasar por moderado.
Entre 7 y 8 millones de personas van a votarle, espero que la gente abra bien los ojos y lo oidos y no se traguen ese discurso ni esas ínfulas chulescas, porque si nos va a representar los próximos 4 años, a ver qué queda de este país.
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
Fuera de lugar
#32 vertedero_de_rojos
Sociedad de lelos
#9 Txidamente *
Y este era el preparao :roll:
#11 Suleiman *
#9 Se lo ponen muy fácil a la lideresa. A este le quedan cuatro días.
BuckMulligan #26 BuckMulligan
#11 Se permiten pinganillos en laa comisiones del congreso? :-D
