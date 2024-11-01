El enfado de la presidenta de la comisión de la DANA con Feijóo por hablar de ETA para esquivar las preguntas: "Le llamo al orden"  

Espectáculo en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. Feijóo ha sido llamado al orden en varias ocasiones por contestar a los diputados desviando el tema de las preguntas. "Conteste a lo que se le pregunta y si no, no conteste, pero no se desvíe continuamente del tema", ha recriminado la presidenta de la comisión
Bueno, inútiles para el pueblo, pero muy útiles para los "mercados" y los señores de la guerra.
¿Algún facha de guardia que lo explique?
Ya luego si eso reunimos los 20 céntimos para pagarle.
No se responsabilizan de nada, siendo cargos públicos.
Y el resto de la derecha cerril voxera tirando balones fuera después de amparar el quedarse con las donaciones...
Entre 7 y 8 millones de personas van a votarle, espero que la gente abra bien los ojos y lo oidos y no se traguen ese discurso ni esas ínfulas chulescas, porque si nos va a representar los próximos 4 años, a ver qué queda de este país.