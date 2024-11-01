El enfado de la presidenta de la comisión de la DANA con Feijóo por hablar de ETA para esquivar las preguntas: "Le llamo al orden"  

Espectáculo en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. Feijóo ha sido llamado al orden en varias ocasiones por contestar a los diputados desviando el tema de las preguntas. "Conteste a lo que se le pregunta y si no, no conteste, pero no se desvíe continuamente del tema", ha recriminado la presidenta de la comisión