Los servicios de pago europeos (Bancomat, Bizum, Wero, MB Way, Vipps) forman una alianza para reducir la dependencia de Europa de los proveedores de pagos no europeos [ENG]

Bancomat, Bizum, SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay (todas ellas miembros de la Alianza EuroPA) y EPI Company (EPI) anuncian hoy conjuntamente la firma de un memorando de entendimiento (MoU), lo que supone un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la soberanía de los pagos en Europa. La cooperación reúne a las principales soluciones de pago europeas, con la ambición compartida de permitir pagos transfronterizos sin fisuras en toda Europa para 2027.