edición general
24 meneos
24 clics
Los servicios de pago europeos (Bancomat, Bizum, Wero, MB Way, Vipps) forman una alianza para reducir la dependencia de Europa de los proveedores de pagos no europeos [ENG]

Los servicios de pago europeos (Bancomat, Bizum, Wero, MB Way, Vipps) forman una alianza para reducir la dependencia de Europa de los proveedores de pagos no europeos [ENG]

Bancomat, Bizum, SIBS-MB WAY y Vipps MobilePay (todas ellas miembros de la Alianza EuroPA) y EPI Company (EPI) anuncian hoy conjuntamente la firma de un memorando de entendimiento (MoU), lo que supone un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la soberanía de los pagos en Europa. La cooperación reúne a las principales soluciones de pago europeas, con la ambición compartida de permitir pagos transfronterizos sin fisuras en toda Europa para 2027.

| etiquetas: bizum , wero , pagos europeos , visa , mastercard , bancos
21 3 0 K 222 actualidad
8 comentarios
21 3 0 K 222 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Van tarde ... pero mejor tarde que nunca.

Y eso sí, que no se les ocurra alojar los servidores en AWS ...
5 K 62
#5 no_soy_un_bot
#1 mientras no incluyan a WERO, no hacemos nada
0 K 7
themarquesito #6 themarquesito
#1 El mejor momento para hacer esto era hace 10 años, el segundo mejor momento es inmediatamente
1 K 34
elgranpilaf #7 elgranpilaf
#1 Tarde van siempre a todo
0 K 11
Ildrain #2 Ildrain
Maravilloso! Y más cómodo que pagar con tarjeta. A ver si se generaliza y abandonamos Visa y Mastercard. Creo que el efectivo y Bizum van a pasar a ser mi forma de pago favorita . :-)
1 K 19
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#2 Llamadme rojo pero los medios de pago electrónicos deberían ser servicios públicos, como lo es el efectivo.
5 K 77
Huginn #4 Huginn *
#2 Por desgracia, Visa y MasterCard seguirán siendo imprescindibles cuando viajes fuera de Europa.
0 K 11
#8 okeil
#4 Depende, todo es querer, por ejemplo alipay funciona en europa si se quiere (normalmente negocios turísticos).
0 K 11

menéame