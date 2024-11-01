edición general
Rufián acusa a Feijóo de mentir: “¿Sabe que está haciendo el ridículo?”

Gabriel Rufián, ha comenzado su intervención en la comisión de investigación de la dana enumerando las mentiras que ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo ha esparcido durante su comparecencia. “Hay cinco o seis mentiras flagrantes. La primera, que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó. Lo hizo a las 11.20 del mismo día, cinco horas antes del Cecopi. La segunda mentira es asegurar que le encantaría saber de los mensajes entre Mazón y Pedro Sánchez. Esas horas era imposible hablar con Mazón porque estaba a lo que estaba

Rufián también le ha afeado sus críticas a que no participaran miembros del Gobierno central en el Cecopi el día de la dana y que asegure que es la Generalitat valenciana quien se ha hecho cargo de las indemnizaciones a las víctimas. “Eso es mentir”. Lo que ha pagado son gastos materiales, no ha pagado ni un duro por las víctimas de la dana porque ni siquiera las reconoce como víctimas. El govern de la Generalitat aún no ha hecho un decreto reconociéndolas como víctimas“
Y tener que estar perdiendo el tiempo escudriñando cada palabra que diga el unicornio de Feijóo de los huevos, me cago en sus muertos. Porque mentir todos sabemos que lo haría y lo hará porque ya lo ha hecho, sin reparo ninguno. Y no hablamos de opiniones distintas o puntos de vista distintos o cambios de opinión, no, hablamos de puras patrañas, mentiras mas que demostrables.

Váyase a la puta mierda, Feijóo, marioneta sin escrúpulos, puto bastardo psicópata
