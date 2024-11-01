La mujer que gritó “Pedro Sánchez hijo de puta” pide que no se saquen sus palabras de contexto

La concejala del PP de la localidad de Vallanca (Valencia) Belén Navarro ha pedido disculpas si sus insultos “pudieron malinterpretarse y resultar ofensivos a alguien”, dado que no era su intención insultar a nadie pero ha exigido también que no se saquen la expresión “hijo de puta” de contexto.
| etiquetas: pp , política , polarización , insultos , pedro sánchez
entiendo que se pueda interpretar que yo, con la expresión ‘Pedro Sánchez hijo de puta’ quisiera llamar ‘hijo de puta’ a Pedro Sánchez, pero eso no refleja lo que quise expresar, que es que Pedro Sánchez es el hijo de una mujer que es muy, muy puta
Ellos van con todo y les vale todo con tal de joder al enemigo y aquí no hay instituciones fuertes que vayan a defender los derechos de los que ellos consideran enemigos. Los jueces, la policía y ele ejército ya sabemos todos de qué lado están.
Igual lo hace éste domingo o siguiente fiesta de guardar.
Yo me refiero a los 90 y 2000s (mi infancia) aunque sobre todo en los 2000s, que aunque seguía activa ya no tanto como antes y aún así, la GC seguía haciendo tropelías.
El ICE español va a ser un Torquemada de verdad.