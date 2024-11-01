edición general
237 meneos
487 clics
La mujer que gritó “Pedro Sánchez hijo de puta” pide que no se saquen sus palabras de contexto

La mujer que gritó “Pedro Sánchez hijo de puta” pide que no se saquen sus palabras de contexto

La concejala del PP de la localidad de Vallanca (Valencia) Belén Navarro ha pedido disculpas si sus insultos “pudieron malinterpretarse y resultar ofensivos a alguien”, dado que no era su intención insultar a nadie pero ha exigido también que no se saquen la expresión “hijo de puta” de contexto.

| etiquetas: pp , política , polarización , insultos , pedro sánchez
101 136 1 K 407 ocio
26 comentarios
101 136 1 K 407 ocio
Comentarios destacados:        
Thornton #3 Thornton *
#2 De cobarde nada. Viene a decir que se ha quedado corta xD xD xD

entiendo que se pueda interpretar que yo, con la expresión ‘Pedro Sánchez hijo de puta’ quisiera llamar ‘hijo de puta’ a Pedro Sánchez, pero eso no refleja lo que quise expresar, que es que Pedro Sánchez es el hijo de una mujer que es muy, muy puta
4 K 73
TheIpodHuman #10 TheIpodHuman *
#2 #3 Se ha echo kakita en las bragas cuando se ha dado cuenta de la burrada que dijo y ahora intenta arreglarlo
1 K 23
Cehona #20 Cehona
#10 Pensaba que nadie la iba a reconocer, la faltó la camiseta de "que te vote Txapote" que acaba Feijóo de inaugurar.  media
0 K 13
LostWords #25 LostWords
#20 Tal cual. Salió envalentonada por sus gafas de sol que la hacían poco menos que invisible entre tanto gentío, y ahora que se huele una posible demanda de la fiscalía del estado, sale corriendo a decir lo siento. Manual del cobarde
0 K 6
LinternaGorri #21 LinternaGorri *
#10 (es EMT, la auténtica "señora" está muy orgullosa de lo que hizo)
0 K 12
#4 concentrado
Si hubiera dicho "me gusta la fruta" no habría pasado esto.
4 K 67
Furiano.46 #5 Furiano.46
#4 o.... Se iban a morir igual....:troll:
2 K 48
#17 Lugolo
#4 no. Su hubiera dicho Hijo de puta, pero luego hubiera dicho “dije me gusta la fruta” no habría pasado nada.
0 K 7
#1 Suleiman
Ojo, que seguro que saldrá con alguna de estas....
5 K 58
#2 Barriales
#1 Jajaja. Menuda cobarde!!!!
1 K 19
#6 AGlC
#1 Es que seguro que dijo algo de la fruta pero no se oye bien.
2 K 37
#19 BurraPeideira_
Si con todo lo ridícula, fascista, paleta y chabacana que es la derecha en este país consiguen convencer a una mayoría, no hay mucho que hacer más que pensar en cómo huir o cómo defenderse.
Ellos van con todo y les vale todo con tal de joder al enemigo y aquí no hay instituciones fuertes que vayan a defender los derechos de los que ellos consideran enemigos. Los jueces, la policía y ele ejército ya sabemos todos de qué lado están.
1 K 22
Spirito #8 Spirito
Ya ni siquiera se dan tres palmaditas en el pecho y se culpan por su fanatismo.

Igual lo hace éste domingo o siguiente fiesta de guardar. xD
1 K 22
#23 baronluigi
#22 Ahí tenían todavía la "justificación" de que ETA estaba más activa.

Yo me refiero a los 90 y 2000s (mi infancia) aunque sobre todo en los 2000s, que aunque seguía activa ya no tanto como antes y aún así, la GC seguía haciendo tropelías.
0 K 13
LinternaGorri #24 LinternaGorri *
#23 pues yo vivi los 80 también, en mi ciudad pikolos no había, pero los maderos eran tan hdp como los del ice este (también había muertos "accidentales y/o en defensa propia"). Los pikolos los conocí al empezar a conducir, en los 2000 (los pobres nos sacamos rl carnet al acabar la uni). En euskalherria eran muy muy hdp, no había color con que te hicieran un control por aquí o pasado el ebro.
0 K 12
alfema #26 alfema
A medida que leía el artículo me estaba quedando a cuadros hasta que me pregunto, ¿no será EMT?, pues sí lo era. :wall:
0 K 11
xiobit #12 xiobit
Ya no os reiréis tanto cuando está chusma gobierne.
El ICE español va a ser un Torquemada de verdad.
0 K 10
#14 baronluigi *
#12 Va a ser como la GC en los 90 y 2000s
0 K 13
LinternaGorri #22 LinternaGorri
#14 y la de los 80 y la anterior?
0 K 12
#7 Cincocuatrotres
Nada comparable con el recital de Irene Montero, acojonao me he quedado,
0 K 8
#18 Rixx *
Se parece a la cerdita Peggy, sin ánimo de ofender a los porcinos :troll:  media
0 K 7
#16 user31
Que me quedo sin comer...  media
0 K 7
#11 Peter086
Entre ellos, se dirán: "Desde luego, todo este jaleo... sólo por decir la verdad... ¡esto es una dictadura!"
0 K 7
#15 vertedero_de_rojos
Ese saco de mierda debería dimitir, ya la han cogido con el carrito de los helados, concejala
0 K 6
#9 Lokodelbajo
Por pedir, me encantaría una noticia del EMT en la que sacan lo de la Montero defendiendo la política de el gran reemplazo.
4 K -25

menéame