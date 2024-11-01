·
178
meneos
579
clics
Errejón acusa a Elisa Mouliaá de intentar negociar la retirada de su denuncia "a cambio de que él hiciese lo mismo con su querella por calumnias"
Los detalles La defensa del exdirigente de Sumar ha señalado que van a mantener su querella contra la actriz, destacando que su objetivo es demostrar, hasta el final, "que él es inocente".
|
etiquetas:
:
errejón
,
elisa mouliáa
94
84
0
K
393
actualidad
91 comentarios
94
84
0
K
393
actualidad
Comentarios destacados:
#9
Íñigo, porque no fuisteis pareja ni teníais hijos en común, sino habrías comido calabozo y a los niños llevarías un tiempo sin verlos, y eso en el mejor de los casos.
Las denuncias instrumentales existen y generalmente son muy beneficiosas asumiendo muy poquito riesgo.
Ale tira a dar tu testimonio a Soto Ivars.
40
K
319
#18
didodido
*
#9
Seguro que Errejón seguirá diciendo que no existen las denuncias falsas
5
K
49
#23
poxemita
#18
si no vuelve a la política activa no creo que lo haga.
0
K
10
#37
JGG
*
#18
A ese le está pegando el karma de la vida más que el de Menéame.
2
K
35
#63
coydanerko
#18
Lo que no implica que se lo haya creido nunca.
0
K
7
#51
Chinchorro
#9
Íñigo, porque no tenías las orejas en el culo ni dormías en una cama de fakir, si no habrías sido una estrella mediática sin parangón y la gran estrella de tik tok en china.
No sé, puestos a hablar de situaciones que no han existido.
3
K
36
#2
DORO.C
*
Coñoooo! Que la cosa mejora.
10
K
122
#64
lameth
#2
Es que Errejón debería haberse callado la puta boca, y ya. Luego que hablen los tribunales. Punto.
Coñe, un tipo que es profesor de Ciencias Politicas y mete la gamba así.
0
K
10
#17
Fartón_Valenciano
Iñigo, ¿a que te arrepientes de escribir esto?:
x.com/ierrejon/status/1303726321542070277?lang=es
Justicia poética...
8
K
92
#20
Pertinax
#17
Voy a ahorrar un click.
11
K
108
#69
U5u4r10
#20
Resulta que Podemos eran los fascistas y no lo sabíamos.
3
K
-18
#74
napsco
#20
Esa segunda parte la gente la suele olvidar porque les conviene meter a Errejón en una verdad absoluta negando la parte que les conviene. Esto lo he visto mucho.
#17
go to
#20
Anda, que se nota que estás manipulando a la población despistada adrede.
0
K
6
#89
DenisseJoel
#74
¿Cuál es la segunda parte?
0
K
11
#21
poxemita
#17
karma, y debería servir para que de una vez se entienda que denunciar los abusos de una ley (aunque no haya sido por la que iban contra él) no implica estar a favor del maltrato, y que las personas de un sexo no son 100% virtud y del otro 100% maldad.
3
K
42
#1
Veelicus
Ahora es cuando dice Elisa que retira la retirada de la denuncia... al tiempo
8
K
85
#4
HeilHynkel
#1
Se te han adelantado
www.meneame.net/story/elisa-mouliaa-retira-denuncia-contra-inigo-errej
1
K
27
#7
DORO.C
#4
no no. Esta es la segunda parte
2
K
46
#8
HeilHynkel
#7
¿hay otra denuncia más de la chica esta?
0
K
14
#15
DORO.C
#8
es la reacción de Errejón al comunicado de Elisa.
2
K
38
#31
HeilHynkel
#15
Eso me parecía, pero el comentario decía que ahora era ella la que lo retiraba.
0
K
14
#42
court
#31
El comentario decía que retiraba la retirada.
4
K
42
#48
Dramaba
#42
Malditas dobles negaciones...
0
K
11
#12
luzer
#4
ha dicho "que retira la retirada..."
6
K
65
#32
HeilHynkel
#12
Leñe que rebuscado
1
K
20
#10
BlackDog
#1
Habrá que ver que le dicen las matriculas de motos de la calle
1
K
17
#49
fernando_sierra
*
#1
Bueno, Fallarás ya hizo la promoción de su libro que quería hacer. No discuto que Errejón no pueda ser un baboso, pero Mouliaá tampoco parece el lápiz más afilado de la clase, y ha sido una marioneta de Fallarás.
1
K
16
#22
Ben_Hogan
Íñigo Errejon, nuevo líder espiritual de la lucha contra las denuncias falsas, que según algunos/as eran un bulo de la ultraderecha..
Quién nos lo iba decir!!
6
K
66
#28
Enésimo_strike
#22
según algunos/as… empezando por el propio Iñigo
0
K
11
#36
oliver7
#22
el síndrome de la avispa, no sabes lo que duele hasta que te pica.
0
K
11
#3
CharlesBrowson
menudo circo, pues ahora es la fiscalia la que debe de actuar de oficio en el momento que alguno de estos subseres intenten lucrarse si aparecen en algun programa de tv, no solo al interfecto sino al programa. Estas cosas ya deben cortarse de raiz por el bien de la poblacion
5
K
64
#6
Alakrán_
#3
La fiscalía ya pidió no procesar a Errejón, pero el juez lo estimó oportuno.
3
K
46
#11
CharlesBrowson
#6
no me refiero a estos hechos, me refiero a la utilizacion de los hechos en los medios de comunicacion para lucrarse, de montar un pollo y luego era bromita jijiji y me voy a la tv que me entrevisten y cobrar, o que me den currelo
3
K
39
#33
Arkhan
#11
Ya no solamente por irse a la TV a una simple entrevista y que le paguen, es seguir extendiendo el mensaje de la culpabilidad aún habiendo hasta retirado la denuncia.
El juzgado, llegado a este punto, ya no hace daño, un tour bien hecho por las teles si.
0
K
11
#13
elgranpilaf
#3
Por el bien de la población mejor no encender la televisión
3
K
28
#47
Niessuh
#13
si hombre, que empiezan las olimpiadas
0
K
10
#14
luzer
*
#3
Al final los dos van a necesitar a Torbe, una pagar pagar las costas y la indemnización y el otro porque se ha quedado en paro. Yo entre juicio y juicio iría tratándolo.
2
K
29
#16
pitercio
Con un presunto delito tan grave, no creo que se deba retirar una denuncia diciendo que ahora te pilla mal o que has logrado objetivos sin que haya sido juzgado.
5
K
62
#29
javierchiclana
#16
Eso es ética... esta mujer ha utilizado a Errejón para hacerse famosa y ganar dinero... objetivo cumplido.
7
K
87
#35
oliver7
#29
creo que a la larga va a perder más que ganar, pero que sabré yo frente a su 118 de CI.
1
K
31
#44
javierchiclana
#35
Ostras
www.20minutos.es/noticia/5733292/0/elisa-mouliaa-carga-contra-quienes-
2
K
34
#65
pitercio
#35
¿118 de cintura?
0
K
15
#90
atabey
#35
Presumir de 118 de CI es como presumir de que mides 1,77.
0
K
10
#56
Mixtape96
#29
o la han untado con intereses partidistas... Puede haber de todo.
0
K
7
#83
DenisseJoel
#16
Salvo que sea falsa y no quieras líos, ¿no? Lo que ella quería ya lo ha conseguido, la destrucción de la reputación de una persona sin juicio.
0
K
11
#30
Enésimo_strike
Recordemos que sumar pagó gran parte de los gastos de este esperpento a Elisa.
amp.ondacero.es/noticias/sociedad/elisa-mouliaa-desvela-que-sumar-ayud
5
K
58
#85
DenisseJoel
#30
No me imagino a Compromis pagando a quienes denunciaron a Oltra. Debe ser una estrategia nueva de ajedrez 5D feminista.
0
K
11
#19
DayOfTheTentacle
Hay que creerlas si o si. .
4
K
53
#58
Mixtape96
#19
y si te has leído la declaración de Elisa, no ha mentido. Es que simplemente no hay delito.
0
K
7
#59
DayOfTheTentacle
*
#58
dice que abusó sexualmente de ella no?
www.20minutos.es/nacional/mouliaa-retira-acusacion-errejon-por-razones
0
K
8
#62
Mixtape96
*
#59
en la declaración ante el juez, cuando describió los hechos, yo no vi atisbo ninguno de abuso.
Lo más fuerte que mencionó fue que la empujó a la cama antes de empezar a hacer cositas, siendo ella parte del juego, en una fiesta en una casa llena de gente.
Si no recuerdo mal, fue la declaración ante el juez lo que leí.
0
K
7
#41
Nastar
es que la mouliá ha retirado la denuncia pero con unas declaraciones que insisten en que no solo es culpable si no que ademas hay muchas mas agredidas que "la han dejado sola" milhouse no es de mi agrado, y seguro que es un baboso, pero si yo fuera su abogado a esta pajara le iba a sacar hasta el último centimo ganado gracias a la denuncia, y un poquito mas, para escarmentarla...
menuda pelicula
3
K
44
#26
hazardum
Es entendible que Errejon quiera limpiar su imagen e ir hasta el final, porque la retirada de la denuncia, ha sido,
"la retiro pero no porque no sea cierta"
2
K
29
#40
oliver7
#26
encima la muy r*trasada acaba de poner en las historias de su IG que agradece a Cristina Fallarás el poder retratar a un acosador. Muy lista no es.
1
K
19
#24
Un_señor_de_Cuenca
Y sigue el circo. Un espectáculo lamentable para todas las partes.
1
K
24
#75
Pyrefox
#72
las ideologias de izquierda siempre han sido muy efervescentes y poco concentradas, vamos que se van por las ramas, en política hay que tener prioridades muy claras, para pode explicar tu plan claramente a la gente, y tener cintura para poder ceder en cosas para llegar al máximo posible de adaptación de tus objetivos. Pero no, lo unico que hacen es crear escisiones y escisiones y hablar de mamarrachadas y de si trans en deportes o cosas que son de poca importancia relativa a la sociedad en completo.
1
K
18
#78
BiRDo
#66
"Hasta los más comunistas estamos" + "yo no soy de izquierdas" <-- Venga, hasta otra, maromo.
1
K
17
#27
tpm1
Atacando a una víctima de una violación al más puro estilo de los hombres machistas. Este Errejón.
2
K
16
#5
Imag0
Los que se pelean se desean
.. o yo que sé ya, me la suda tantísimo.
0
K
14
#81
BiRDo
#80
Cuando salió a la luz el caso, aparecieron relatos de unas cuantas mujeres que habían sido temporalmente pareja de este señor y el modus operandi era el mismo. Además coincide con las declaraciones del propio Errejón cuando dimitió. No llegarán al extremo del delito por lo que parece, pero sí al de ser un tóxico de cojones en una relación sentimental. Si quieres saber más, busca por internet y verifica lo que quieras.
0
K
11
#82
DenisseJoel
*
#Negacionista_51
¿Y esa situación a quién le ha pasado, exactamente?
#EstoNoExiste
0
K
11
#39
BiRDo
joder. El olor a Brumel de algunos comentarios hace el hilo químicamente irrespirable.
0
K
11
#46
Nastar
#39
ya salió el aliade, ademas con nick de transexual de carambola de miyamoto
0
K
7
#54
BiRDo
#46
Mi nick proviene de "Bird of Paradise", no del Súper Mario 2, cateto.
0
K
11
#61
Pertinax
#54
Que no insuuuuultes.
1
K
31
#77
BiRDo
#61
Y mira que fui a un instituto de pago.
0
K
11
#68
Nastar
#54
usted perdone, y sin faltar....el respeto me lo mantienes, y la educacion, "señor cateto" si no te importa
0
K
7
#53
Lyovin81
#39
Hasta los más comunistas estamos ya del feminismo de nueva ola hasta los mismos cojones. Igual olemos todos a Brumel menos tú
¿Por qué no cogéis el feminismo y el "hermana yo si te creo", que huele ya peor que un pescao pocho, y os vais con la murga esa fuera de la política?
No sé si te has enterado, pero en vez de dar votos como sí lo harían las cuestiones de clase (vivienda, sanidad pública, etc), parece obvio que los resta.
2
K
23
#57
BiRDo
#53
Yo de lo que estoy hasta las pelotas es de los que van de izquierdas pero se le mete el nabo para dentro cuando habla una feminista. Total, las mujeres solamente son el 50% de la sociedad.
A cagar, comunista de garrafón.
1
K
17
#66
Lyovin81
#57
yo no soy de izquierdas, eso para empezar, que tenéis un lío...
Qué cojones tendrá que ver el comunismo (=control de los medios de producción por la clase obrera) con el feminismo. Sacad vosotros vuestra pútrida ideología tóxica, que ha reventado por dentro todos los movimientos de clase. Ya no os sigue no Dios. Se acabó el engaño y aún seguís ahí con la matraca. Lo del tonto y la linde.
0
K
6
#71
Pyrefox
#66
estoy de acuerdo con usted, al menos en esto, mas de alguna vez pensé que el feminismo paso a ser representar al tonto util para la derecha, para atacar otras cuestiones mas molestas para ellos (no tanto tema feminismo como toda la monserga identitaria).
0
K
7
#72
Lyovin81
*
#71
Tal cual. El feminismo era otra cosa. Lo de ahora es pura chaladura sabiamente utilizada por las derechas para dejarnos secos. Y a fe mía que lo están consiguiendo.
Crean rechazo social y además con razón. A ver lo que tarda la clase obrera en sacarse de encima a estas taradas y a sus aliades planchabragas.
Pero para entonces, la indemnización por despido estará en tres días por año trabajado, la mayor parte de la población vivirá en chabolas y si enfermas te morirás en casa como un perro.
0
K
6
#79
BiRDo
#71
Sin duda, sabéis mucho de feminismo, sí.
0
K
11
#87
Pyrefox
#79
No sabré suficiente para tus estándares supongo, pero no debería necesitar ser un académico del tampoco para tener una opinión razonada al respecto. Tu mismo pareciera que estas usando el feminismo, o la falta de el como arma arrojadiza para criticarme ahora. Es precisamente a lo que me refiero.
0
K
7
#70
U5u4r10
#39
¿Tan irrespirable como intragable es el porcentaje del 0.0001% o más?
2
K
32
#76
BiRDo
#70
Teléfono de aludidos.
0
K
11
#67
sovieterrimo
A ver si me entero, desde el punto de vista de maldivorciados e incels ¿Errejón es una bellísima persona respetuoso con las mujeres o un sátiro hipócrita? Es que ya ando perdido al respecto.
0
K
8
#84
fingulod
#67
Es un baboso. Pero ser baboso no es delito.
0
K
7
#52
abesito
*
YO SI TE CREO HERMANA
0
K
7
#60
coydanerko
Lo de la feminazi retirando la acusación es de traca.
Bueno, la he llamado feminazi pero en este caso ambos lo son. Esto es muy entretenido.
0
K
7
#25
RamonMercader
De asaltar los cielos a ser el nuevo salvame. Este pais no tiene salvación, al menos a corto plazo.
0
K
6
#55
JethroNull
Entiendo, algo parecido a lo de Jhonny Depp y Amber Hear
0
K
6
#86
duke5000
Es que nadie va a decirlo?
¡Todo sale a pedir de Milhouse!
0
K
6
#88
crypto_padre
#73
Para que habeís mantenido el dislike?
0
K
6
#38
ogrexxx
Ya puede hacer lo que quiera Errejon, pero su imagen de pervertido que se saca la chorra, no se la va a quitar en lo que le queda.
0
K
6
#43
BiRDo
#38
Él ha reconocido que era un puto tóxico al que le ponía el control de manera enfermiza y que utilizaba el maltrato psicológico con el ghosting. Además tiene labia para practicar la luz de gas sin despeinarse.
Necesita terapia y ninguna mujer debería acercarse a él para tener una relación íntima durante 10 años por lo menos.
0
K
11
#45
Nastar
#38
home, que follaba gracias a su cara no creo que se lo creyera nadie, hace pinta de baboso que lograba mojar el churro gracias a la posicion politica que tenía...
eso ni cotiza
pero de ahi a que una pajara se lucre gracias a eso y que destruyan a una persona -por muy deleznable que nos parezca- por ello, hay un trecho...
1
K
14
#34
JethroNull
Yo al final no me he enterado mucho de lo que ha pasado, tenía entendido que había cosas raras por las 2 partes ¿Hay pruebas en su contra o a favor?Y de ser así ¿Donde se pueden ver y que sean veraces?
0
K
6
#50
BiRDo
#34
Él es un maltratador psicológico y ella se ha callado la parte del relato que le perjudicaba (había incoherencias difíciles de explicar). Era una relación de mierda. Pero no parece que haya delito penal alguno salvo los que termine dictaminando la ley en esta cuestión de la querella.
0
K
11
#80
B.Rodriguez
#50
porque dices que es un maltratador psicológico?
0
K
6
Ver toda la conversación (
91
comentarios)
