36
56
clics
56
clics
El Ayuntamiento de Madrid define como “derecho fundamental” que el duque de Alba expulse a los vecinos para construir pisos turísticos
El delegado de Urbanismo, Borja Carabante, asegura en La Ventana de Madrid que no puede coartar el derecho a la propiedad privada
|
etiquetas
:
urbanismo
,
vivenda
,
derechos
,
capitalismo
,
liberalismo
,
madrid
,
pp
#1
harverto
Noticias como está deberían abrir telediarios, para que la gente sepa qué entende la derecha por defender ESPAÑA.
7
K
85
#4
sotillo
#1
La mayoría de sus votantes están esperando que al Duque mejore sus finanzas para que reparta la riqueza entre ellos
0
K
11
#5
ochoceros
#1
Es que la ultraderecha cuando dice eso de "España para los españoles" se refiere al 100% de España y al 0,26% de los españoles a los que les bonifican el impuesto de Patrimonio con los impuestos de todos.
0
K
13
#8
nemesisreptante
#2
#1
yo vi las entrevistas a los vecinos a los que van a echar de allí y prácticamente tenían todos puesta la banderita de España. Me da que la mayoría de los expulsados eligieron leopardo y elegirán leopardo las próximas elecciones
0
K
11
#3
pascuaI
En el ayuntamiento hay un equipo de gobierno al que votan tanto los grandes poseedores de vivienda como los trabajadores que a duras penas llegan a fin de mes.
¿A que no adivináis quién de los tres se equivoca?
3
K
45
#2
freeclimb
*
La derecha de España defiende a los borjamaris de turno.
EL problema es que todo dios se cree borjamari y el 90% somos currelas que si perdemos el empleo nos vamos a la mierda.
2
K
36
#7
Piscardo_Morao
"Artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación."
Los "constitucionalistas" pasándose la Constitución por el arco del triunfo y favoreciendo a las élites especuladoras para variar.
0
K
12
#6
manc0ntr0
Peperos defendiendo los intereses de sus votantes...con más de seis ceros a la izquierda de la coma en el saldo del banco
0
K
7
