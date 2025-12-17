·
meneos
2094
clics
Elisa Mouliaá retira la denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual
La actriz lo ha anunciado en redes sociales. En un comunicado señala que no se arrepiente de esa denuncia.
|
etiquetas:
:
elisa mouliaá
,
íñigo errejón
,
denuncia
,
agresión sexual
132
117
0
K
683
actualidad
141 comentarios
actualidad
Comentarios destacados:
#3
A ver que pasa ahora con todos los meneantes muy mucho preocupados por la igualdad que en todos esos envios pasaban a llamarnos incels a los que pensabamos que habia un tufillo considerable a que la denuncia solo era un medio para enriquecerse y ganar notoriedad tras reventarle la reputacion extrajudicialmente via twitter...
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Doisneau
A ver que pasa ahora con todos los meneantes muy mucho preocupados por la igualdad que en todos esos envios pasaban a llamarnos incels a los que pensabamos que habia un tufillo considerable a que la denuncia solo era un medio para enriquecerse y ganar notoriedad tras reventarle la reputacion extrajudicialmente via twitter...
50
K
425
#10
luzer
#3
Y la que nos dieron con la loca de maracena ni te cuento, pero volveran, seguro que volveraaan.
7
K
77
#19
g3_g3
#3
Nada. Esa gentuza no tiene vergüenza, ni conciencia, son putos fanboys forofos sin cerebro.
8
K
92
#30
chemari
*
#3
No digo que este ni de acuerdo ni en contra de lo que dices pero... como se está enriqueciendo esta mujer?
0
K
10
#73
Raúl_Rattlehead
*
#30
cobrando por ir a todos los programas del corazón que se prestan a darle un micrófono para que cuente sus desvaríos. Lo cachondo es que dijo que usaría el dinero para comprar un piso y ponerlo a disposición de las víctimas de violencia de género a través de una asociación. Spoiler: la asociación era ella.
3
K
47
#74
coydanerko
#30
Esta mujer vive de hacer esto, propaganda feminista. Se las recompensa con puestos y/o "premios".
0
K
7
#128
chemari
#74
Le han dado un puesto o un premio? estoy buscando y no veo nada.
0
K
10
#46
Verdaderofalso
#3
te llamaron incel por eso??
1
K
30
#87
Doisneau
#46
Varias veces.
Y como mires mis comentarios en los envios de Juana Rivas te da un parraque
Un saludo
3
K
38
#60
BM75
#3
No creo que por eso nadie llamara incel a nadie. Por otras cosas, sí, pero por este caso, ni por asomo.
Pero el lloriqueo que no falte
1
K
17
#68
coydanerko
#3
Nunca he tenido ninguna duda, ni de la falsedad de la denuncia hecha por semejante personaje, ni del absoluto merecimiento de una condena por violencia de género que tiene el especímen denunciado.
1
K
13
#104
Gotsel
#3
me conformo con que nuestra amiga Fallarás diga algo al respecto.
1
K
14
#110
ArcadasDeBuenismo
#3
¿Y todos los meneantes que muy preocupados por la igualdad y las denuncias falsas, vendrán a enseñarnos una sentencia de denuncia falsa y de crear un perjuicio a Errejón para enriquecerse? ¿o la presunción de inocencia solo es para cuando os sale a vosotros de los huevos?
0
K
9
#122
Eretmocerus38
#3
Si no te han llamado pollaherida alguna vez no eres nadie.
2
K
30
#5
Doisneau
*
"
No es una retractación, es un límite. La Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al banquillo
"
Vamos que ni retirando la denuncia vas a dejar de acusarlo en falso. Menudo despojo ella y todos los que la defienden.
48
K
399
#56
Maki_Hirasawa
#5
De hecho no para de decir que le dieron veracidad utilizando u na captura de pantalla en la que pone "presunta" constantemente....
Para ella que te sienten en un banquillo ya te hace culpable.
1
K
22
#77
crypto_padre
#56
"Dieron veracidad a los hechos"
Ya, hija. Pero es que los hechos no daban ni para cagar.
0
K
6
#113
Ovidio
#5
El prinero que la defiende, el hijo de puta de Errejón, que apoyó la ley por la cual le sentaron en el banquillo sin el más mínimo indicio fuera de las declaraciones de esa tarada
0
K
10
#2
Atusateelpelo
¿La denunciara ahora Errejon por denuncia falsa?
40
K
343
#8
anarion321
#2
No creo que Errejón quiera más circo, en sus ciírculos ideológicos además no le beneficiaría, ya explicó las incongruencias que padecen al dimitir.
En cualquier caso, de hacerlo, aunque acabara en condena, conviene señalar que no contaría en las estadísticas, lo tendría que perseguir la fiscalía de oficio para empezar.
8
K
93
#13
Atusateelpelo
#8
Que fuese condenada y no contase como denuncia falsa ya seria todo un shock de cara a la opinion publica.
2
K
42
#51
coydanerko
#13
Casi ninguna denuncia falsa debidamente condenada acaba constando como denuncia falsa.
1
K
14
#119
ogrexxx
#51
todas las condenas por denuncia falsa constan en la estadística. La cuestión es que los casos de supuestas denuncias falsas casi nunca se llevan a juicio.
1
K
9
#25
Ludovicio
#8
No se si lo que piensen sus "círculos ideológicos" tiene ya mucha importancia teniendo en cuenta que su carrera política se ha muerto para siempre.
1
K
23
#27
anarion321
#25
Nunca se sabe. Pero tampoco hay que descartar que acabara de enchufado en una de esas redes clientelares que el mismo propugnaba que tenían que expandir para mantener a fieles asalariados.
0
K
8
#32
Ludovicio
#27
¿Podrías extender esa idea? ¿En que cine la han puesto?
4
K
65
#36
anarion321
#32
Nivel de búsqueda: Imposible
www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=errejon+redes+clientela
www.youtube.com/watch?v=pE8mu3gx8Fc
2
K
11
#79
Ludovicio
*
#36
Estupendo. Un canal del propio PP en youtube y, buscando en google, otro de "actualidad" de chile en los que sale Errejón diciendo algo muy distinto de que lo que tu errónea e intencionadamente interpretas.
3
K
44
#96
anarion321
*
#79
Claro, no habla de crear estructuras económicas para sostener militancia incluso cuando no tengan cargos, y si lo hace, es IA, el PP y chile teniaun un modelo mejor que ChatGPT ya hace 7 años.
Buen día.
0
K
8
#105
Ludovicio
#96
¿Quien ha hablado de IA?
Estoy diciendo que lo que Errejón dice no es lo que tu interpretas intencionadamente mal.
1
K
33
#59
Nastar
#32
cine el que viven algunos.... Esta gente venia a hablar de su libro y ya lo han hecho, a pagar puntos morados hasta el infinito y mas alla.
No es magia, es lo que nos saquean de las nominas
0
K
7
#50
Yonny
*
#8
Yo creo que NO es una denuncia falsa, no cumple los requisitos.
0
K
10
#98
anarion321
#50
Que yo sepa había audios suyos afirmando que ella "sabía" que no había delito en lo que denunciaba y cosas así.
Yo la parte de malicia le pongo un check.
2
K
19
#76
visk0vitz
#8
yo no lo descartaría.... A Errejón ahora podría darle por formar otro partido de estos que están de moda de "ni de izquierdas ni de derechas", vivir un tiempo ahí, ver si los medios apuestan por el, volver a primera plana política, y cuando la fórmula se agote, ser fichado por psoe. Políticos cambia capas hay y ha habido muchos antes
0
K
7
#137
Borbone
#76
#104
Sí, que
#anónimo123192387
dice que Errejón también abusó de ella como las 9999 víctimas que había según parecía. O no, y era lo que parecía, una pedazo de mierda.
0
K
6
#17
angelitoMagno
#2
Sería raro, tiene las de perder.
Durante la instrucción se han encontrado evidencias suficientes para iniciar juicio.
Teniendo eso en cuenta es muy difícil, por no decir imposible, que pudiera ganar un juicio por denuncia falsa.
3
K
45
#22
Atusateelpelo
#17
Haga lo que haga...va a perder.
Si no presenta denuncia contra ella sera como reconocer que cometio el delito y no lo han condenado porque ella ha sido magnanima y le ha perdonado.
Si presenta denuncia contra ella, independientemente de que gane o pierda, sera reconocer que lo que pregonaba era mentira.
2
K
41
#53
alhambre
#22
"Si no presenta denuncia contra ella sera como reconocer que cometio el delito y no lo han condenado porque ella ha sido magnanima y le ha perdonado."
Solo cuatro desubicados pensarían esto.
1
K
15
#88
StarlightHunter.com
#53
Y todos los que repiten eslóganes como loros también. Esos no son cuatro, los hay a montones repitiendo cosas tan rocambolescas como que las vacunas dan autismo, la tierra es plana, el gobierno es ilegítimo, y demás burradas.
1
K
29
#64
coydanerko
#22
Son cosas distintas. Para obtener una condena por denuncia falsa es necesario demostrar la falsedad de lo denunciado. No es suficiente con que no se pueda probar lo denunciado.
0
K
7
#57
coydanerko
#17
Durante la instrucción se han encontrado evidencias suficientes para iniciar juicio.
Si así fuera, habría juicio. Los delitos los persigue el fiscal de oficio.
Pero no habrá juicio porque lo que afirmas no es cierto.
1
K
10
#66
angelitoMagno
*
#57
El juez abre juicio oral contra Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá
www.elmundo.es/espana/2026/01/07/695e337be85ecefa2f8b458a.html
1
K
22
#99
coydanerko
*
#66
Oh. Gracias. A ver como acaba esto.
La noticia que citas es de hace un par de semanas. De antes de que la del meetoo se retirara.
1
K
15
#107
ArcadasDeBuenismo
#17
exacto, la falsedad de lo que ocurrió no parece que exista. Otra cosa es que con la ley en la mano, no se pueda poner una condena. Pero lo que contaba Mouliaá parece que es cierto.
1
K
23
#24
mcfgdbbn3
#2
: No creo, ya está cubierto el cupo de este año y parte del que viene, recuerda que es el 0.00000001078%.
3
K
3
#28
Nividhia
#2
No tiene recorrido tal denuncia, máxime cuando el juez instructor apreció indicios de delito y lo mando a juicio. Para que haya un delito de denuncia falsa se tiene que demostrar que la denunciante era conocedora y consciente de la falsedad, y a menos que confiese, con el auto de apertura de juicio por parte del instructor, no prosperaría.
0
K
13
#6
hazardum
Dejando de lado que tal como lo contaba, la denuncia no debería haber ido a ningún lado, es que esta mujer necesita ayuda profesional, no esta bien y se nota en todas las declaraciones que hace.
28
K
235
#7
Enésimo_strike
#6
está esperando ver dos matrículas iguales para pedir ayuda
16
K
144
#11
Doisneau
#6
Ella misma admitio que no creia que fuese delito en uno de las conversaciones con una amiga. Ya va tocando abrir el melon en la izquierda de las denuncias falsas y del uso de redes sociales para hundir reputaciones al margen de la ley.
Luego pasa lo que pasa, no hay mas fuerza en su relato que la presion social, y se desmorona absolutamente todo en cuando indagas un poco. Pero que sabre yo, sere facha, o un sotoivars de esos, mejor seguir con el relato y los malos rollos aunque no haya absolutamente nada que ganar.
22
K
202
#16
hazardum
#11
Con todas las pruebas y audios que salieron, no entiendo que el juez lo continuase, la verdad, fue bastante sorprendente.
#12
No es cuestión de eso, es que si ves las declaraciones que hace, como contesta en redes, etc, ves que esta mujer no está bien, y no es una disculpa, es que cuando se ve a alguien que esta mal, es mejor que pida ayuda.
8
K
77
#21
Nastar
#16
no lo dudo, pero abusan demasiado de ese atenuante dependiendo del sexo y cansa, lamento si te he malinterpretado, disculpame.
1
K
15
#80
coydanerko
#16
Tolerarle cosas a los que tienen problemas mentales es peor. Incluso peor para los tolerados. Mira sino lo que nos ha pasado con Harkon.
0
K
7
#12
Nastar
#6
claro, el exlmente numero 1 de una mujer, pussy pass de "problemas mentales"
1
K
17
#18
baronluigi
#6
Es una magufa fanática, pro Chemtrails y antivacunas.
3
K
44
#78
Raúl_Rattlehead
#6
eso o finge la tara para usarla como defensa ante una posible acusación de denuncia falsa.
1
K
15
#1
Barriales
Vida destruida. La suya y sobre todo, la de Errejon.
23
K
178
#20
discoaguapanela
#1
Ya, sobre todo para ella que desde que puso la denuncia trabaja para Mediaset y ha dado varias entrevistas bajo pago. Igualito que él que tuvo que dejar su trabajo.
Hombres y mujeres iguales, jaja
50
K
395
#72
crypto_padre
#20
Si se abre un OF, se cae abajo la web.
9
K
76
#94
Joice
#72
Buena idea. Podría ser estimulante para él un cambio de trabajo tras su periplo por la política.
8
K
60
#108
crypto_padre
#94
Oh.... Kinky.... me gusta....
1
K
16
#84
pinzadelaropa
#20
Bueno, él no lo dejó por este caso únicamente y no porque hubiera cometido ningún delito sino porque su "personaje había ganado a la persona", vamos que era otro que odia a las mujeres haciendose pasar por aliade
1
K
19
#92
Alakrán_
#84
Claro que sí! Errejón se levantó un día y dijo, no puedo más! Tengo que dimitir, ya mi persona y mi personaje son incompatibles!
Enga ya! Seamos serios, o dimitía o lo dimitían, algo que tenía que decir.
4
K
45
#101
TetraFreak
#92
Reconoció algunos hechos delante de sus compañeros cuando se le preguntó y por eso se fue. Esto dicho por compañeros de partido
0
K
9
#103
pinzadelaropa
#92
Quiero decir que no fue exclusivamente por el caso de esta mujer, sino que había acusaciones de vejaciones, acoso, comportamientos machistas, controladores y demás movidas de otras muchas mujeres.
0
K
9
#106
gershwin
#20
añade que falta por saber si esta retirada es por una acuerdo económico extrajudicial
0
K
11
#26
Nouveau
*
#1
que Errejon se lo tome con humor y se pegue unos bailoteos.
youtu.be/kDZYp4MJL0E?si=8OgrbMc_6PcHATk9
2
K
33
#38
DaniTC
#1
Ella lo mismo obtiene su recompensa cuando gobierne la derecha.
0
K
10
#52
MAVERISCH
*
#1
"La guerra que todos perdimos"
3
K
28
#58
LaStDot
*
#1
Yo creo que esta chica (que no tiene muchas luces) ha sido utilizada por gente de Podemos para cargarse a Errejón y de paso vender unos cuantos libros.
7
K
67
#63
Alakrán_
*
#1
Su vida destruida?!? Va a ser la víctima perpetua, perfecto para su negocio.
La pena es Errejón, ya no va a poder probar su inocencia, ya han destruido su vida política y profesional.
Objetivo conseguido, un asesinato civil sin ninguna consecuencia para la denunciante, ni para la promotora.
8
K
81
#89
Alakrán_
#63
Me cuelgo de mi mismo, por el motivo que sea, está noticia no está en portada de ninguno de los medios de izquierdas que hicieron mierda a Íñigo Errejón.
1
K
23
#102
ArcadasDeBuenismo
*
#1
Errejón ya dijo el mismo que ya se la estaba destruyendo el solo, consumiendo droga.
Y por cierto, Elisa es una denunciante. Pero el tufo que pegaba el tío a tocón y acosador psicópata, era más que evidente. Y en Castellón en una fiesta, le tuvieron que pedir que se fuera, por ir tocándole el culo a una tía sin su consentimiento. Igual se lo pidieron bajo amenaza de calentarle los morros y ahí decidió irse.
Cualquiera que tenga un poco de calle, siempre vió en el un cabronazo de buena familia que cuando no se pudo hacer con el control de todo, traicionó a todo el que pudo y más. Es lo que tiene ser "de izquierdas" cuando has nacido y te han criado en Pozuelo.
8
K
-61
#118
Ovidio
#1
Todo lo malo que le pase a Errejón en este tipo de asuntos lo tiene bien merecido por haber apoyado esas leyes absurdas
1
K
14
#131
Gotsel
#1
los dos se lo han buscado.
0
K
11
#4
jm22381
Justo a tiempo de los castings para Supervivientes. Elisa Mouliaá no eres lista ni ná
14
K
145
#35
Garbns
#4
te puedes ahorrar el emoticono ya que no me extrañaría nada, lo he buscado y ya había rumores de que estaba negociando entrar en uno por el 2025..
1
K
20
#65
jm22381
#35
Si fuera el director de casting la metía porque daría juego. Lo malo para ella que se le cayera el personaje y se viera que la retiró porque está cúcu.
1
K
26
#47
g3_g3
#4
Ahorra a zorrear en TV
2
K
31
#14
g3_g3
Denuncia falsa instrumental. Íñigo, te lo ha puesto a huevo. A por ella!!!
Que fácil y barato sale destruir la vida de un hombre en este país.
7
K
85
#33
chemari
#14
Que el Errejón era un baboso no se lo ha inventado ella. Esta denuncia solo lo ha sacado a la luz y el mismo lo ha reconocido. Así que ni tan mal. Mejor lejos de la política.
0
K
10
#40
g3_g3
#33
Has oído hablar de la presunción de inocencia?
Me das la razón en lo útil que es denunciar falsamente a alguien que quieres destruir.
5
K
60
#45
chemari
*
#40
Te doy la razón. Aunque al menos en este caso ha servido para destapar a un baboso. Tengo razón en esto?
0
K
10
#54
g3_g3
*
#45
Igual la babosa fue ella.
Pero claro, ellos son babosos. Ellas seductoras.
Igualdad jajajaja
Puede que incluso se juntara el hambre con las ganas de comer, de un baboso y una babosa.
1
K
26
#62
chemari
#54
Pa ti la perra gorda.
0
K
10
#48
El_dinero_no_es_de_nadie
#33
Ser un baboso no es ningún delito.
Tampoco lo es ser una calienta pollas.
3
K
41
#55
chemari
*
#48
Quien ha dicho que sea un delito? Esas no son mis palabras. Tanto cuesta reconocer que tengo razón tambien? Parece que haya que ir a muerte con uno u otro...
no es tan dificil reconocer que Errejón es un puto depravado y la otra una desequilibrada que ve agresiones donde no las hay. No pasa nada por no escoger un "bando" y ver las dos partes.
Y si, Errejón mejor fuera de la política.
0
K
10
#9
Nastar
*
No se podia saber....esta computara como denuncia falsa?
Edito para decir que el errejon no me cae especialmente mal (no como echenique) y sin duda si alguien se merecia algo asi (que no creo pero parece que si que pasa) es el sin duda.
El tio es un baboso que ha usado la politica para arrimar cebolleta, pero la otra es una arribista de la peor calaña.
4
K
52
#37
BurraPeideira_
#9
No creo que eso se pueda considerar una denuncia falsa. Los hechos que relata no creo que sean inventados, otra cosa es que sean constitutivos de delito. Si se hubiera inventado algo se inventaría que cuando le dijo que no la intentó forzar de alguna manera. No tiene sentido inventarse un relato con el que la inmensa mayoría de la gente no ve ningún delito. Eso solo demuestra lo alejados de la realidad que viven ciertos colectivos feministas, que no son todos ni mucho menos
Lo que sí que podría ser constitutivo de delito es lo de la tal Cristina Fallarás, que dio a entender que había muchas más chicas que habían sido abusadas por Errejón y no apareció ninguna más.
3
K
36
#39
Nastar
#37
el caso es que ha sido la muerte social y seguramente profesional de milhouse
Aun por encima deja la denuncia insistiendo que hay muchas mas pero se callan por ser malas sororas....
Vergonzoso, esto deberia ser penable.
Y si, la trasnochada misandrica de la fallaras deberia irse al talego, bien rodeada de mujeres, una temporada
Asi nos va....
4
K
41
#70
BurraPeideira_
#39
La muerte profesional se la buscó él. Si no hubiera hecho declaraciones diciendo que las denuncias falsas no existen esto no hubiera acabado con su carrera. Pero a estas alturas, el errejonismo, más Madrid, sumar y todo en lo que ha participado ha demostrado ser una farsa. No tenía más recorrido político que hacer de sicario para la derecha a cambio de apoyo mediático.
0
K
11
#86
Nastar
#70
como era eso de los progres y feministas de culpabilizar a la victima?
Si es que la culpa es de milhause que se viste como una puta....
En fin....
0
K
7
#95
BurraPeideira_
#86
¿Errejón no era progre y feminista?
Lo de los fachas, de negar y justificar la violencia machista será culpa mía también.
En fin...
1
K
24
#117
Nastar
#95
no hombre, hago un paralelismo, has dicho que ha sido culpa suya su caida en desgracia, pero ha sido la moulia la que lo ha enterrado, da igual que sus decisiones gustaran o no, lo que le ha mandado al banquillo es lo de la agresion, y ese letrero dudo que se lo pueda quitar jamas.
0
K
7
#85
coydanerko
#37
Pues lo típico de cuando una feminista habla. Esto es siempre así.
0
K
7
#61
angelitoMagno
La Fiscalía determinó la veracidad de los hechos.
Bueno, a ver, la Fiscalía pidió archivar la causa:
www.infobae.com/espana/2025/12/17/la-fiscalia-pide-archivar-el-caso-de
3
K
44
#29
Tumbadito
"No me arrepiento de la denuncia" pero la retiro...
A ver si así me libro un poco de la que me va a caer.
5
K
43
#41
Mesopotámico
Puta zumbada de los cojones. Espero que le vaya muy mal en su vida de puta loca.
3
K
40
#44
coydanerko
"Todo explotó a partir de denuncias anónimas. Después vino su dimisión, y enseguida comenzó el relato de que podían ser falsas. YO SALÍ A DAR LA CARA, con nombre y apellidos. Di ese paso a solas, para confirmar que todo eso era cierto cuando se ponía en duda y para proteger a otras mujeres"
No. Absolutamente no. El que ella saliera a dar la cara no implica para nada que las acusaciones fueran ciertas ni que fueran falsas.
La Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y
…
» ver todo el comentario
3
K
39
#43
Macnulti_reencarnado
Yo si te creo Mouliaaaaaaaaaaaaá.
2
K
29
#49
poxemita
#43
otra victima revictimizada por esta sociedad patriarcal.
3
K
40
#31
pirat
*
Pues al final es lo mejor que ha podido pasar...
Ella ha quedado como lo que es y con el tiempo seguramente se verá aún mejor.
Él ha salido de su espiral de encocao y nos ha librado de su hipocresía; su salud se lo agradecerá. Ha quedado como víctima aunque en el fondo haya caído en su propia red, como le pasó a la trepa de Oltra.
El sistema ha quedado en cuestión otra vez y exige revisarlo.
4
K
24
#93
coydanerko
#31
Al menos esto es cierto. Ha sido golpeado por la misma locura que él mismo ha empujado.
Pero golpeado demasiado poco.
0
K
7
#81
Pixmac
Lo más seguro es que tuviera conocimiento del recurso de Errejón y antes de que rechazaran ir a juicio prefiere quitar la denuncia para quedar ella como "vencedora".
0
K
20
#90
Meneador_Compulsivo
*
Pobre mujer, revictimizada por la izquierda por ser la única que dio el paso adelante
⦁ Al menos cuatro mujeres más señalan a Errejón con nombre y apellido tras la primera denuncia anónima
www.meneame.net/story/recordatorio-joven-acuso-diputado-mayoria-progre
[[⦁ Recordatorio de que una joven acusó al diputado de la mayoría progresista Íñigo Errejón de meterle mano y a la…
» ver todo el comentario
0
K
20
#42
El_dinero_no_es_de_nadie
Seguro que ha visto dos motos con matrículas distintas
1
K
19
#34
DORO.C
Toma ya! Como las maracas
0
K
18
#75
kinz000
Supongo que errejón no tendrá ninguna intención de denunciarlas ahora por arruinarle la vida
0
K
11
#82
Alakrán_
#75
Las denuncias falsas son los padres.
0
K
12
#83
ku21
Las denuncias falsas e instrumentales no existen. Y quien lo ponga en duda es nazi.
(Ahora lo divertido es averiguar si el comentario es ironico o una opinion de tipico meneante)
0
K
10
#15
pedrobotero
Pues mira, a Errejón seguramente le vino bien el susto de Metoo
0
K
10
#91
coydanerko
*
#15
No creo que nunca se haya creido que las denuncias de los meetoo eran ciertas. Mentía por intereses y por ideología. Sólo está obligado a decir "denuncia falsa" cuando el denunciado es él. Los demás denunciados en falso le dan igual.
Resumiéndolo: Una mierda de persona.
0
K
7
#67
Raúl_Rattlehead
Jajajaja, si es que el circo en algún momento cierra, se pongan como se pongan los payasos.
0
K
7
#97
Tecar
Una buena jugada.
Retira la denuncia y puede seguir con el relato:
"La Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al banquillo"
Si sigue adelante y resulta que en el juicio absuelven a Errejón se quedaría en una situación complicada.
0
K
7
#23
Así_te_vale
Hay que creerla a ella
0
K
6
#69
lordban
Obviamente hacer esto grita "persona radioactiva" por todos lados. No obstante Errejón no me da ninguna pena, ha luchado por la instauración de este paradigma toda su vida.
0
K
5
#71
danip3
La España de un gobierno que llegó al poder financiado por una "sauna". Nada más que añadir señoria.
2
K
-14
#100
Tecar
#71
¿Por una "sauna"?
0
K
7
#114
danip3
#100
Así es, una red de "saunas"
0
K
6
