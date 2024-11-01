edición general
27 meneos
41 clics
Santiago Segura pierde la guerra con Hacienda en el Supremo: sus empresas pagaron 827.000 euros de menos en impuestos

Santiago Segura pierde la guerra con Hacienda en el Supremo: sus empresas pagaron 827.000 euros de menos en impuestos

El Tribunal Supremo ha confirmado que el grupo de empresas de Santiago Segura, creador de la saga 'Torrente', pagó 827.000 euros de menos y de forma irregular en su Impuesto de Sociedades de 2011. Los jueces dan la razón a la Agencia Tributaria y entienden que su holding societario intentó beneficiarse fiscalmente de las pérdidas de una empresa cuando, dice ahora el Supremo en firme, eso suponía un doble beneficio para el productor. Esta sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo ha contado con una fuerte división interna: dos de los sei

| etiquetas: santiago segura , impuestos
22 5 0 K 178 actualidad
6 comentarios
22 5 0 K 178 actualidad
ER.C #1 ER.C
Nos hacemos unas facturillas?
9 K 109
Baal #5 Baal
#1 pero sin IVA
1 K 27
wata #3 wata
Menudo impresentable en todos los sentidos.
1 K 24
sempregalaico #2 sempregalaico
Patriotas de mierda
1 K 19
Aguarrás #4 Aguarrás
Cero pena. ¬¬
0 K 13
obmultimedia #6 obmultimedia
Lo veo haciendo "Padre no hay mas que uno" de nuevo hasta que se jubile.  media
0 K 11

menéame