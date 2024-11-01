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El spam telefónico acorralado: Para tener un número fijo habrá que acreditar domicilio en España y no usar telefonía VoIP

El spam telefónico acorralado: Para tener un número fijo habrá que acreditar domicilio en España y no usar telefonía VoIP

La red telefónica pública ya no intercambia llamadas con números falsos o que llegan del extranjero usando un número nacional. A esto se suma el próximo bloqueo de mensajes de texto con alias no registrados, la capa de protección contra llamadas molestas que han introducido Orange y Movistar, la prohibición de llamadas comerciales sin consentimiento y el confinamiento a su propio prefijo de aquellas que lo tienen... Aunque ha pasado desapercibido, el BOE acaba de introducir nuevas medidas para limitar aún más el uso de numeración nacional...

| etiquetas: spam , teléfono , fraude , estafa
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9 comentarios
15 4 0 K 264 tecnología
#9 woke
#8 pero que entren con visa de turista para que primero se consideren como tal
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#1 woke
miles de teleoperadores al paro
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tommyx #3 tommyx
#1 del extranjero
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#4 DotorMaster
#1 Quizás se organicen en soviets. Esto acojona. Prefiero la llamada a la hora de la siesta.
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#5 Luiskelele
#1 de la central de llamadas de Lima, Guayaquil, y otros tantos destinos exóticos.

Ya les pueden dar por el culo.
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#6 woke
#5 que se vengan todos para aca.
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#8 pascuaI
#6 Pueden venirse ahora ya. Aquí en Galicia va la Xunta del PP a buscarlos en avión.
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tommyx #2 tommyx
Excelente smithers, excelente
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DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Pobre oswaldo...
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menéame