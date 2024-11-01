El spam telefónico acorralado: Para tener un número fijo habrá que acreditar domicilio en España y no usar telefonía VoIP

La red telefónica pública ya no intercambia llamadas con números falsos o que llegan del extranjero usando un número nacional. A esto se suma el próximo bloqueo de mensajes de texto con alias no registrados, la capa de protección contra llamadas molestas que han introducido Orange y Movistar, la prohibición de llamadas comerciales sin consentimiento y el confinamiento a su propio prefijo de aquellas que lo tienen... Aunque ha pasado desapercibido, el BOE acaba de introducir nuevas medidas para limitar aún más el uso de numeración nacional...