Héctor de Miguel y Elena Reinés: la violencia explícita ultraderechista que silencia a comunicadores de izquierda

Ambos anuncian una retirada temporal tras recibir amenazas mientras arrecia el acoso personal de los agitadores ultras en entornos laborales e incluso en domicilios. Wyoming: “Claro que entiendo a Héctor, no puedes vivir en la amenaza constante como si estuviéramos en estado de guerra. El acoso que ha sufrido es difícil de soportar”
Esto está pasando y lo que se hace es nada. Un nazi asqueroso se presenta en un espectáculo de un cómico y lo agrede impunemente, mientras Pablo hassel por cagarse en el rey lleva cuatro años en la puta cárcel.
O se actúa ya contra esta puta escoria nazi o lo vamos a pagar muy caro. Hay que erradicar a estos jodidos infraseres.