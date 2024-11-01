edición general
Héctor de Miguel y Elena Reinés: la violencia explícita ultraderechista que silencia a comunicadores de izquierda

Ambos anuncian una retirada temporal tras recibir amenazas mientras arrecia el acoso personal de los agitadores ultras en entornos laborales e incluso en domicilios. Wyoming: “Claro que entiendo a Héctor, no puedes vivir en la amenaza constante como si estuviéramos en estado de guerra. El acoso que ha sufrido es difícil de soportar”

#3 Toponotomalasuerte
No pasa nada, ponme otra caña.

Esto está pasando y lo que se hace es nada. Un nazi asqueroso se presenta en un espectáculo de un cómico y lo agrede impunemente, mientras Pablo hassel por cagarse en el rey lleva cuatro años en la puta cárcel.

O se actúa ya contra esta puta escoria nazi o lo vamos a pagar muy caro. Hay que erradicar a estos jodidos infraseres.
#1 freeclimb
Desde que Musk compró Twitter volvieron todos los nazis que antes tenían comportamientos restringidos y se habían quedado fuera. Ahora la impunidad es absoluta
#2 freeclimb
El otro día se me acercó un chico en el metro a darme la enhorabuena y yo tuve miedo porque pensé que era uno de los que me amenazan. Es que hacer de ese nivel de violencia mi rutina diaria me resulta imposible, me cuesta hasta levantarme de la cama
