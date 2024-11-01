Héctor de Miguel y Elena Reinés: la violencia explícita ultraderechista que silencia a comunicadores de izquierda

Ambos anuncian una retirada temporal tras recibir amenazas mientras arrecia el acoso personal de los agitadores ultras en entornos laborales e incluso en domicilios. Wyoming: “Claro que entiendo a Héctor, no puedes vivir en la amenaza constante como si estuviéramos en estado de guerra. El acoso que ha sufrido es difícil de soportar”