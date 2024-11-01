edición general
Fiscal estadounidense sobre los archivos de Epstein: «Contenían pornografía infantil, muertes, lesiones y maltrato físico» [EN]

Informes que contienen acusaciones extremadamente graves y gráficas. El escándalo sacude a la Casa Blanca debido a la participación de Donald Trump.

hormiga_cartonera #3 hormiga_cartonera
Aquí con el bastardo de Aznar que hacemos? En los papeles del pederasta y negándose a condenar el golpe de estado y la posterior dictadura. Meternos en una guerra por motivos espúreos e intentaremos engañar después.

Qué más tiene que hacer una persona para que... En fin. No entiendo ni entenderé a la derecha que apoya estos dirigentes. No veo otra explicación nada más que hay que ser mala persona.
smilo #1 smilo
Lo que implica que los que estaban allí cometían dichos abusos.
Connect #6 Connect
Lo que no entiendo es como esta gente ha podido caer ante una trama bien orquestada para pillarles. Porque está todo muy documentado con datos, documentos, fotos, grabaciones, etc... Serán muy listos como para hacerse millonarios, pero caen de cuatro patas (y nunca mejor dicho) en una trama que buscaba pillarles. A saber quién o qué gobierno había realmente detrás de todo esto, y que se le pidió a esa gente para no desvelar nada.

Finalmente todo ha salido a la luz, pero todos estos años seguro que han ido cumpliendo órdenes del que orquestó esto. Solo un tipo llamado Epstein no monta todo este tinglado con personajes tan variopintos y de todo tipo de orientación política.
Cabre13 #11 Cabre13
Igual es por que me gusta mucho la historia pero a mi esto me recuerda a ciertos panfletos que se escribían sobre Luis XVI (y sobre mujer sobre todo) o ciertas burradas que he leído sobre emperadores romanos.
Que una cosa es la prostitución, la trata de blancas, el abuso de menores prostituidas, coleccionar pornografía infantil y snuff y otra el ser un torturador y homicida.
Paso de apuntarme al circo teniendo en cuenta los antecedentes del Bar España y el Pizzagate.
Andreham #2 Andreham
"Contenían"? Ya no? No los han hecho público por algo?
#4 Icelandpeople
#2 Creo que no los sacan al público porque debe ser algo horroroso.

Pero ahí están.
Sabaoth #5 Sabaoth
#4 Los papeles publicados ayer hablan de eso. Lo comenté. Lo peor de los papeles no era que Trump abusara de una niña, sino que hay muchos casos de asesinatos y desapariciones tras los abusos. Y que esos cadáveres están en el campo de Golf del presidente.
Connect #7 Connect *
#5 . Y que esos cadáveres están en el campo de Golf del presidente.

Joder, menuda película xD ..... pero me lo creo! {0x1f446} (así de jodido es ese gobierno)
Noeschachi #9 Noeschachi
#7 Ojo que no es tan tonteria que sirve para reducir impuestos
www.theguardian.com/us-news/2022/jul/31/donald-ivana-trump-cemetery-go
Malinke #8 Malinke
#2 a eso entraba, ¿los destruyeron?
#10 Icelandpeople
#8 Una publicación cita al fiscal: «Había imágenes de abuso sexual y pornografía infantil en los archivos de Epstein, así como imágenes de muerte, lesiones y abuso físico; hemos excluido estas imágenes para no comprometer la investigación».
