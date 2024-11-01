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Joe Kent afirma que le dijeron que «tenía que dejar» de investigar el asesinato de Charlie Kirk (EN)

Joe Kent afirma que le dijeron que «tenía que dejar» de investigar el asesinato de Charlie Kirk (EN)

El exdirector del Centro Nacional Antiterrorista afirmó que su equipo estaba investigando cualquier posible pista relacionada con el extranjero en relación con el asesinato.

| etiquetas: kirk , kent , eeuu , trump , terrorismo
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
sotillo #5 sotillo
#2 Israel ya tiene el gobierno en la sombra de Estados Unidos y el control político de los gobiernos de Europa
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NPCMeneaMePersigue #7 NPCMeneaMePersigue *
#5 Vaya que pasó en la península ibérica hace unos 1300 años con ciertos relacionados

no puedo concretar más debido a la censura
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themarquesito #9 themarquesito
#5 ¿En la sombra? AIPAC no se oculta ni un poco
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NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#2 ayer los sionistas israelíes elegidos por la divinidad mataron a una periodista en francia que hacia un documental sobre el genocidio en Gaza

x.com/Magdale22740227/status/2033603957466018100
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carakola #1 carakola
¿"Extranjero"? ¿El lobby israelí cuenta como extranjero?
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#8 Pitchford
Criticar a Israel públicamente se está poniendo al mismo nivel de riesgo que criticar a Mahoma..
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Moixa #10 Moixa
Podéis ver la notícia?
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Tkachenko #11 Tkachenko
#10 sí  media
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J.P.S. #3 J.P.S.
Insider's job?
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menéame