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Joe Kent afirma que le dijeron que «tenía que dejar» de investigar el asesinato de Charlie Kirk (EN)
El exdirector del Centro Nacional Antiterrorista afirmó que su equipo estaba investigando cualquier posible pista relacionada con el extranjero en relación con el asesinato.
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Tkachenko
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¿En la sombra? AIPAC no se oculta ni un poco
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ayer los sionistas israelíes elegidos por la divinidad mataron a una periodista en francia que hacia un documental sobre el genocidio en Gaza
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Criticar a Israel públicamente se está poniendo al mismo nivel de riesgo que criticar a Mahoma..
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Moixa
Podéis ver la notícia?
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Tkachenko
#10
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J.P.S.
Insider's job?
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xcancel.com/Megatron_ron/status/2034531112760815662?s=20
no puedo concretar más debido a la censura
x.com/Magdale22740227/status/2033603957466018100