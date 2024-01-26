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“La ley internacional no significa nada para nosotros”, dice ministro israelí de Seguridad

“La ley internacional no significa nada para nosotros”, dice ministro israelí de Seguridad

“La ley internacional puede venir a mi culo a buscar quién la implemente. La ley no significa nada para nosotros”, escribió Ben Gvir en la red social X, antes Twitter, poco después de difundirse el fallo del máximo tribunal de la ONU. “La ley es solo un trozo de papel que usamos en el baño para limpiarnos el trasero. Eso es lo que mis amigos del Gobierno estadounidense me dijeron”, añadió.

| etiquetas: itamar ben gvir , derecho internacional , ley internacional , culo , israel
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16 comentarios
26 6 0 K 255 actualidad
crob #1 crob
Nos había quedado claro ya...
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Herumel #11 Herumel
#1 Como para hacer ningún tipo de negocio con ellos, si no respetan acuerdos, pues cuanto más lejos mejor, sus...
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obmultimedia #16 obmultimedia
#1 Van con el sudapollismo al extremo.
Se creen dueños de esas tierras que atacan por no se que de sus escrituras religiosas.
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Lord_Cromwell #3 Lord_Cromwell
#0 Este artículo tiene 2 años de antigüedad
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makinavaja #7 makinavaja
Pero la próxima vez que alguien los masacre y haga un genocidio con ellos, que al final les llegará, que no vengan llorando apelando a los derechos humanos...
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#12 Albarkas
Entonces que se atengan cuando sus enemigos tengan la oportunidad de devolvérsela...
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Atusateelpelo #15 Atusateelpelo
Que no se olviden que eso es bidireccional...
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ansiet #5 ansiet
Hijos de mala madre....
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EvilPreacher #6 EvilPreacher
Paren las rotativas...
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ur_quan_master #4 ur_quan_master
Bueno. Pues ya se han confesado estado criminal.
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wata #2 wata
La cabeza suya es la que habría que meter en su culo.
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powernergia #13 powernergia
Yo me conformaría con que al menos no pudieran salir de su país a ningún sitio por miedo a la cárcel.
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#14 guillersk
Logico
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Spirito #9 Spirito
Pues espero que lo cojan las víctimas y lo despellejen vivo, lentamente, con dolores insufribles... y que decidan las víctimas qué ley aplicarle, si la del talión o cual.
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Mangione #10 Mangione
Entonces, sionazis, sólo os queda una solución.  media
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menéame