“La ley internacional no significa nada para nosotros”, dice ministro israelí de Seguridad

“La ley internacional puede venir a mi culo a buscar quién la implemente. La ley no significa nada para nosotros”, escribió Ben Gvir en la red social X, antes Twitter, poco después de difundirse el fallo del máximo tribunal de la ONU. “La ley es solo un trozo de papel que usamos en el baño para limpiarnos el trasero. Eso es lo que mis amigos del Gobierno estadounidense me dijeron”, añadió.