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Irán no era una amenaza: la jefa de Inteligencia de EEUU ignora sus propios informes y dice que Trump era el "único" para decidir
Tulsi Gabbard ha confirmado que el programa de enriquecimiento nuclear de Irán fue destruido en junio y que Irán "no hizo esfuerzos" para reconstruirlo.
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#1
MrMax
Epstein y la Mossad son la amenaza
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#2
Mauro_Nacho
Nadie quiere hacerse responsable del desastre en que se va a convertir la guerra de Irán, va ser mucho peor que fracaso de Vietnam, eso a nivel interno, pero en geopolítica, EEUU. va a quedar muy mal parado, va a perder influencia y no está nada claro como puede acabar Israel.
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#3
Javi_Pina
Ya la estaran tratando de empapelar de alguna manera. No estará difundiendo información secreta??
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#5
HeilHynkel
A ver si en esta guerra, en vez de la teocracia iraní cae la teocracia trumpetera.
Mucha gente veo yo aquí poniendose de lado. Cualquier día aparece Marco Rubio calzando unas Adidas de su número.
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#4
Mauro_Nacho
*
La gran responsabilidad además de Trump es el Congreso de los EE.UU., no ha ejercido su papel de control del poder ejecutivo del Gobierno de Trump. No ha salido bien el cambio de régimen como se espe raba y ahora aceptar el fracaso como alargar la guerra se va agravando cada día que pasa. No hay una salida fácil, ada día que pasa son 1000 millones de dólares. A eso hay que añadir las graves consecuencias que va traer a EE.UU. está guerra, desprestigio, humillación y perdida de influencia.
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Mucha gente veo yo aquí poniendose de lado. Cualquier día aparece Marco Rubio calzando unas Adidas de su número.