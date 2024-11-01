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Ana Rosa se hunde en las mañanas de Telecinco: registra su mes menos visto, con laSexta a punto del sorpasso

Ana Rosa se hunde en las mañanas de Telecinco: registra su mes menos visto, con laSexta a punto del sorpasso

El matinal presentado por Quintana ya es la tercera opción de su franja de emisión

| etiquetas: ana rosa quintana , audiencias , já já já
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2 comentarios
4 1 0 K 51 actualidad
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Es que a nadie le gusta ver a un personaje tan siniestro...
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Tontolculo #1 Tontolculo
La etiqueta de ja ja ja es casi lo mejor
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menéame