Sánchez asegura que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El presidente anuncia que se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este martes un paquete de cinco medidas con las que pretende hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro. Ha sido durante su intervención en el World Governments Summit en Dubái
Si se quiere implementar tal barbaridad, será necesario confirmar la edad de alguna manera a quien quiera acceder.
Y ahí está el problema, yo no tengo que decirle a nadie mi DNI, edad, o cualquier otro dato sensible.
Lógicamente esto son palomas al vuelo, no se podrá implementar nunca (bueno, puede que sí, pero entonces nos volvemos todos ilegales)
Y ojo que yo sólo estoy en una única red social: esta, pero defiendo la libertad de todo el mundo.
No es un capricho de Sanchez. Ya se ha aprobado en Australia, le va a seguir Inglaterra y muchos más incluido España.
¿Para que educar y proporcionar herramientas (y espacios físicos de socialización) a los chavales?
Mejor poner medidas desproporcionadas y que casualmente podrían ser usadas como medidas de control de la población y un paso mas para la muerte de la privacidad.
Y si estas en contra eres un
terrorista/amigo de terroristaspederadta/amigo de pederastad
¿te das cuenta que esto se hace para proteger a los menores?
Es nuestra responsabilidad como adultos proteger a los menores. Yo no quiero que mis hijos usen redes sociales. Se hace muy dificil explicarle a tus hijos que no pueden usar RS cuando el resto de sus compañeros las usan. Se sienten aislados de sus compañeros, les afecta negativamente.
mira te copio un párrafo que los describe mejor que yo
"El uso desmedido de redes sociales en menores está fuertemente… » ver todo el comentario
Yo sí las prohibiría todas las que no fueran nacionales. Y las internacionales tendrían que ceñirse a normas estrictas, como en China.
Además, no se deben sustituir las relaciones humanas sanas, ni dejar que intermedie esta maquinaria entre las personas. Sí, la salud mental de la gente mejoraría y los vínculos emocionales y afectivos también.
En Australia ya se las han prohibido a los chavales. ¿Qué te parece, censura también?
Dices unas tonterías, macho... ni me gusta la censura, ni tengo interés en ir a China. Si te siguiera el juego te mandaría a la mierda
Lo primero, lo anuncia en Dubai … vaya un sin vergüenza.
Segundo ¿Qué es una red social? ¿Sobre todo, cuáles son una red social?
¿YouTube? ¿RCS (rich communication services)? ¿iMessage? ¿Foromenores? ¿Marca, As?
¿Creen en serio que no se van a ir desplazando de un sitio a otro para poder seguir chateando? Es como si mandas la policía a la plaza del Pilar porque allí se hacen botellones y los menores se van al Parking de la calle Cristóbal.
Y luego está la implementación…… » ver todo el comentario
Pues vale. ¿Crees que si me equivoco no voy a rectificar? Ojalá, pero mientras déjame criticar lo que estime oportuno. Además, si algo me avala son los más de 40 años que llevo viviendo en esta democracia plena que llevan gobernando PPSOE. Como dar beneficios fiscales a los tenedores de viviendas para resolver el problema de la viviendas. Y detrás la ministra que tiene 7 propiedades en alquiler, parece un chiste.
¿Quién eres tú para decirme que tengo que esperar a la regularización de la ley y no poder opinar sobre los peligros que puede generar mezclar cuestiones tan diferentes como la problemática de los bulos y fake news, que por cierto lo ha creado la política y su entorno para conseguir más votos, la polarización que buscan las multinacionales porque así obtienen mayor beneficio económico con la defensa de los menores?
Osea en vez de ir a la raíz del problema, que son la… » ver todo el comentario
Del resto del mensaje, ni caso, no sé en qué momento pensaste que me interesaba tu vida.
Lo relevante es la educación de los chavales, y ahí lo importante son los padres.
Por otro lado lo celebro. Así, cuando estos chavales en 2 o 3 años tengan edad de votar, recordarán bien quién fue quien recortó su libertad.
Próxima parada identificarse para acceder a internet.
Es como prohibir el acceso a una parcela privada en el campo: puedes abrir la verja y entrar sin dificultad, pero está prohibido y responderías ante la ley.
De todas formas el problema viene de muy atrás. Se ha dicho miles de veces que en la educación radica todo: el cómo usan las redes los jóvenes, discriminar posibles peligros y saber evitarlos. Veo a diario como… » ver todo el comentario
Este mecanismo de control afectará a todos por igual, sería el fin del anonimato en internet de facto, esa internet no me… » ver todo el comentario
No sé si la Identidad Digital Europea será la solución, que creo que no, pero con métodos así solo compartes lo que quieras compartir, no toda tu identidad.
Si TikTok pide verificar la edad, pues compartes sólo la edad, que por mí poer cierto, se pueden meter ese dato por el culo.
Pero vamos, que por mí eliminaría las redes sociales para todas las edades. Son un puto asco que no aportan más que mierda
Pero más vale tarde…
Las redes sociales en esa edad son jodidamente dañinas. Del mismo modo que no pueden comprar tábaco ni alcohol legalmente, veo igual de lógico que no puedan entrar a redes sociales o tampoco entrar a un bingo por ejemplo...
De todas formas, no sé qué consecuencias ibas a pagar tú por implementar una prohibición a menores de 16.