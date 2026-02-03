edición general
35 meneos
41 clics
Sánchez asegura que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

Sánchez asegura que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

El presidente anuncia que se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado este martes un paquete de cinco medidas con las que pretende hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro. Ha sido durante su intervención en el World Governments Summit en Dubái

| etiquetas: pedro sánchez , españa , prohibición , redes sociales , menores , algoritmos
29 6 0 K 120 actualidad
52 comentarios
29 6 0 K 120 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 omega7767
buena noticia
9 K 91
tranki #15 tranki *
#2 Error, noticia nefasta
Si se quiere implementar tal barbaridad, será necesario confirmar la edad de alguna manera a quien quiera acceder.
Y ahí está el problema, yo no tengo que decirle a nadie mi DNI, edad, o cualquier otro dato sensible.

Lógicamente esto son palomas al vuelo, no se podrá implementar nunca (bueno, puede que sí, pero entonces nos volvemos todos ilegales)

Y ojo que yo sólo estoy en una única red social: esta, pero defiendo la libertad de todo el mundo.
8 K 77
#26 omega7767
#15 esta iniciativa es para evitar el daño grave que las redes sociales hacen a los niños/adolescentes en un periodo crítico en su crecimiento.

No es un capricho de Sanchez. Ya se ha aprobado en Australia, le va a seguir Inglaterra y muchos más incluido España.
0 K 11
The_Ignorator #43 The_Ignorator
#26 ¿es que nadie va a pensar en los niños?

¿Para que educar y proporcionar herramientas (y espacios físicos de socialización) a los chavales?
Mejor poner medidas desproporcionadas y que casualmente podrían ser usadas como medidas de control de la población y un paso mas para la muerte de la privacidad.


Y si estas en contra eres un terrorista/amigo de terroristas pederadta/amigo de pederastad
0 K 10
rafaLin #44 rafaLin
#26 Bueno, para eso inventó dios las VPNs, nunca dejaría a mis hijos entrar en internet sin ellas.
0 K 11
#46 Nasser
#15 no hace falta dar el DNI para eso están los Certificados Digitales
0 K 7
Findeton #27 Findeton
#2 Como no pueden votar, no tienen derechos, ¿no? Y los que pueden votar, a generar tokens para ver las redes sociales. Absurdo y dictatorial.
1 K 21
#42 omega7767
#27 ¿derechos, libertad?
¿te das cuenta que esto se hace para proteger a los menores?
Es nuestra responsabilidad como adultos proteger a los menores. Yo no quiero que mis hijos usen redes sociales. Se hace muy dificil explicarle a tus hijos que no pueden usar RS cuando el resto de sus compañeros las usan. Se sienten aislados de sus compañeros, les afecta negativamente.

mira te copio un párrafo que los describe mejor que yo

"El uso desmedido de redes sociales en menores está fuertemente…   » ver todo el comentario
0 K 11
Findeton #45 Findeton
#42 ¿Te das cuenta de que el niño es responsabilidad de los padres?
0 K 10
rafaLin #47 rafaLin
#42 Si quisieran proteger a los menores les enseñarían en los colegios a proteger su privacidad usando VPNs para que el gobierno y los proveedores de internet no puedan ver lo que hacen ni limitar su libertad.
1 K 21
#50 omega7767
#47 ¿para que puedan seguir accediendo a las RS con todo el daño que conlleva? :shit:
0 K 11
rafaLin #52 rafaLin
#50 Mucho menos daño que perder su privacidad.
0 K 11
Gry #1 Gry
Déjame adivinar, lo van a implementar con el pajaporte.
4 K 56
#3 LaMinaEnMiPuerta
#1 Un combo de edad y la responsabilidad de la red social en no permitir menores de 16.
0 K 10
#5 Equidislate
Me parece bien, así tendrán más tiempo para el porno.
3 K 44
camvalf #11 camvalf
#5 mientras se la machacan no estarán viendo a criptobros ni a los que te dicen que no eres millonario porque tienes que pagar impuestos
1 K 16
UsuarioXY #36 UsuarioXY
#11 lo mismo se caen por aquí, se piensan que el país de va de puta madre porque para un rojelio el país va de puta madre y luego cuando ven la realidad no les queda otra que pegarse un tiro.
1 K -6
Brill #4 Brill
Aunque comparto la preocupación por lo tóxico de las redes sociales, no me gusta la idea de una prohibición general. Creo que que lo que habría que hacer en su lugar es actuar contra las plataformas que no moderen debidamente sus mensajes o propaguen bulos y comportamientos dañinos.
3 K 39
cosmonauta #6 cosmonauta
#4 A mi tampoco. Prohibirlas las hará más atractivas.
0 K 15
#12 carraxe
#4 Son tóxicas y están al servicio de intereses extranjeros. Manejan propaganda obvia, pero además tienen recursos intelectuales subconscientes para manipular a la gente.

Yo sí las prohibiría todas las que no fueran nacionales. Y las internacionales tendrían que ceñirse a normas estrictas, como en China.
2 K 14
Findeton #49 Findeton
#12 Pues ve tirando pa China si tanto te gusta la censura.
0 K 10
#51 carraxe *
#49 Prohibir las redes no es censura, es un mecanismo de protección. Son instrumentos al servicio de intereses extranjeros. Concretamente de los sionistas, de trumpf y del payaso de musk, que declararon abiertamente estar contra la democracia y contra Europa.

Además, no se deben sustituir las relaciones humanas sanas, ni dejar que intermedie esta maquinaria entre las personas. Sí, la salud mental de la gente mejoraría y los vínculos emocionales y afectivos también.

En Australia ya se las han prohibido a los chavales. ¿Qué te parece, censura también?

Dices unas tonterías, macho... ni me gusta la censura, ni tengo interés en ir a China. Si te siguiera el juego te mandaría a la mierda
0 K 8
ElAleL #31 ElAleL *
#4 Precisamente la propagación de bulos, comportamientos dañinos y mensajes de odio es lo que más conviene a las redes sociales. Diseñan sus algoritmos para eso, y tienen enormes cantidades de dinero como soporte. Un ejemplo rápido: cada vez que entro en X, me saltan a la cara quince o veinte posts seguidos del PP, medios de derechas, pseudomedios e influencers fachas. Supuestamente la pestaña "Para ti" representa contenido afín a mis intereses, y esa basura está en las antípodas de…   » ver todo el comentario
0 K 9
beltzak #7 beltzak *
Pésima noticia.

Lo primero, lo anuncia en Dubai … vaya un sin vergüenza.

Segundo ¿Qué es una red social? ¿Sobre todo, cuáles son una red social?
¿YouTube? ¿RCS (rich communication services)? ¿iMessage? ¿Foromenores? ¿Marca, As?

¿Creen en serio que no se van a ir desplazando de un sitio a otro para poder seguir chateando? Es como si mandas la policía a la plaza del Pilar porque allí se hacen botellones y los menores se van al Parking de la calle Cristóbal.

Y luego está la implementación……   » ver todo el comentario
2 K 31
#9 egon_
#7 Lo de esperar a la regulación de la ley para poder ver sus puntos débiles lo dejamos para otro día, si eso..
0 K 7
beltzak #18 beltzak
#9 ¿Ah que tú no has visto los globos sonda que llevan ya un par de años lanzando?

Pues vale. ¿Crees que si me equivoco no voy a rectificar? Ojalá, pero mientras déjame criticar lo que estime oportuno. Además, si algo me avala son los más de 40 años que llevo viviendo en esta democracia plena que llevan gobernando PPSOE. Como dar beneficios fiscales a los tenedores de viviendas para resolver el problema de la viviendas. Y detrás la ministra que tiene 7 propiedades en alquiler, parece un chiste.
0 K 10
#21 egon_
#18 Llevar más de 40 años viviendo en democracia (los mismos que llevo yo), no te hace adivino.
0 K 7
beltzak #24 beltzak
#21 A ti tampoco.

¿Quién eres tú para decirme que tengo que esperar a la regularización de la ley y no poder opinar sobre los peligros que puede generar mezclar cuestiones tan diferentes como la problemática de los bulos y fake news, que por cierto lo ha creado la política y su entorno para conseguir más votos, la polarización que buscan las multinacionales porque así obtienen mayor beneficio económico con la defensa de los menores?

Osea en vez de ir a la raíz del problema, que son la…   » ver todo el comentario
0 K 10
#30 egon_
#24 Tu tienes derecho de opinar y yo de responderte, si no, no opines, a mi también me ampara la ley.

Del resto del mensaje, ni caso, no sé en qué momento pensaste que me interesaba tu vida. :hug:
0 K 7
u_70n1 #23 u_70n1
Desgraciadamente, así es como la juventud va abandonando la "izquierda"... me parece que "prohibir" por "prohibir" no debería de ser la solución.
2 K 30
Findeton #29 Findeton
#23 Cuidado porque los mayores también habrán de generar tokens para poder verificar la edad...
0 K 10
hazardum #8 hazardum
Estas medidas son tremendamente difíciles de que salgan bien porque luego habrá mil formas de saltárselo.

Lo relevante es la educación de los chavales, y ahí lo importante son los padres.
3 K 25
#14 carraxe
#8 Las redes puentean a los padres
0 K 8
hazardum #17 hazardum *
#14 Lógico, no me refiero solamente a que los padres vigilen minimamente los contenidos que ven sus hijos, que eso es complicado, si no que una buena educación hará que los chavales sean críticos con lo que vean en la redes, sin eso, están expuestos a creerse cosas que no son ciertas y daran menos importancia a estar en las redes sociales y el postureo que hay.
0 K 8
#19 carraxe
#17 Es que los padres van tarde, y por detrás. El daño es anterior
0 K 8
#20 JGG
Por un lado, como liberal, no me gustan las prohibiciones de este tipo. Creo que tienen que ser los padres los responsables de gestionar lo que hacen sus hijos. Además creo que 16 años es excesivo.

Por otro lado lo celebro. Así, cuando estos chavales en 2 o 3 años tengan edad de votar, recordarán bien quién fue quien recortó su libertad.
1 K 23
Rogue #22 Rogue
Para poder darse de alta en la plataforma, marque aquí, si usted es mayor de 16 y nos asegura que es verdad verdadera de la buena.
1 K 23
elsnons #13 elsnons
Ha dicho algo de Franco y los recuerdos homenaje del aniversario de su muerte .
1 K 21
#10 rbrn
VPN, next!
1 K 21
Findeton #28 Findeton
#10 Como en las dictaduras.
0 K 10
#33 rbrn
#28 Algún día, cuando sea demasiado tarde, la gente se dará cuenta de que estarán controlados al 100%.

Próxima parada identificarse para acceder a internet.
1 K 20
#25 IanGibson
Se puede prohibir perfectamente el acceso, lo cual no significa que deban controlarlo técnicamente ellos, que es lo imposible.
Es como prohibir el acceso a una parcela privada en el campo: puedes abrir la verja y entrar sin dificultad, pero está prohibido y responderías ante la ley.
De todas formas el problema viene de muy atrás. Se ha dicho miles de veces que en la educación radica todo: el cómo usan las redes los jóvenes, discriminar posibles peligros y saber evitarlos. Veo a diario como…   » ver todo el comentario
0 K 13
#34 IanGibson
#25 Añado: si siguen el modelo de Australia o Francia, la responsabilidad recaería en las plataformas exclusivamente, por lo que son las empresas las que deben tomar medidas "razonables" para verificar la edad. Además, se excluirían plataformas de mensajería como WhatsApp, y otras orientadas a niños y/o estudiantes como YouTube Kids o Google Classroom.
0 K 13
#48 Jesucripto
#34 Como los bares en los que dejen entrar a menores. Tiene toda su lógica.
0 K 6
Imag0 #35 Imag0
#32 No tengo hijos y ni remotamente se me ocurriría tenerlos. Los hijos son responsabilidad de sus padres y de nadie más pero parece que en esta sociedad que vivimos la responsabilidad y las obligaciones son cosa de los demás y nunca de quien debería. Educación y supervisión son palabras que no deben de sonarle a 80% de los padres españoles y claro, luego pasa lo que pasa.

Este mecanismo de control afectará a todos por igual, sería el fin del anonimato en internet de facto, esa internet no me…   » ver todo el comentario
0 K 13
cornholiox #40 cornholiox
#35 No tiene por qué ser el fín del anonimato en internet si se hacen bien las cosas.
No sé si la Identidad Digital Europea será la solución, que creo que no, pero con métodos así solo compartes lo que quieras compartir, no toda tu identidad.
Si TikTok pide verificar la edad, pues compartes sólo la edad, que por mí poer cierto, se pueden meter ese dato por el culo.

Pero vamos, que por mí eliminaría las redes sociales para todas las edades. Son un puto asco que no aportan más que mierda
0 K 6
#41 Perrota
Llegará tarde, si llega.

Pero más vale tarde…
0 K 10
Imag0 #39 Imag0
#37 Tonto el padre tonto el hijo.
1 K 7
UsuarioXY #38 UsuarioXY
Disfruten lo votado, rojelios.
0 K 7
Imag0 #16 Imag0
Como siempre el resto paga las consecuencias de que los padres no se ocupen de sus putos hijos..
1 K 6
cornholiox #32 cornholiox
#16 O no tienes hijos o hablas por hablar.
Las redes sociales en esa edad son jodidamente dañinas. Del mismo modo que no pueden comprar tábaco ni alcohol legalmente, veo igual de lógico que no puedan entrar a redes sociales o tampoco entrar a un bingo por ejemplo...
De todas formas, no sé qué consecuencias ibas a pagar tú por implementar una prohibición a menores de 16.
0 K 6
UsuarioXY #37 UsuarioXY
#16 mis putos hijos te revetarian la boca si te tuvieran delante.
1 K -6

menéame