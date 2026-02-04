edición general
Asuntos Internos calcula que el exjefe de la UDEF ayudó a colar 37 contenedores con 58 toneladas de coca valorados en 2.000 millones de euros

Si algo ha acreditado la profunda investigación de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional es que el inspector jefe de la UDEF, Oscar Sánchez - conocido como ‘El Amigo’ entre los narcos- ayudó a colar en España “elevadísimas cantidades” de cocaína procedentes de Latinoamérica. La droga era suministrada, al menos desde 2020, por uno de los líderes internacionales del narcotráfico más poderosos del mundo, Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, aunque también constan relaciones directas con otros narcos

| etiquetas: narcotrafico , mafias , udef , sucesos , nacional
uyquefrio #2 uyquefrio
El propio exjefe de la UDEF, Óscar SÁNCHEZ documentó cada una de las entregas de droga que facilitó. Lo almacenaba todo en su móvil.

El caso aislado del día parece ser el más espabilao de su promoción. xD
smilo #3 smilo
Ya encontrarán un defecto de forma para dejarlo libre como suele ser habitual
jonolulu #5 jonolulu
Caso aislado...
elTieso #1 elTieso
2.166 toneladas de las que por una vez no se perdió ni un gramo.
#6 Dedalos *
Increíble, y luego son estos los que investigan para la fiscalía y los jueces de la derecha judicial? Pufff... Y supongo que también los controlan por la puerta de atrás. Ya se pueden imaginar como va todo esto.
DonLenguita #4 DonLenguita
Nos daremos cuenta de que sociedad estamos construyendo?
