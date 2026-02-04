Asuntos Internos calcula que el exjefe de la UDEF ayudó a colar 37 contenedores con 58 toneladas de coca valorados en 2.000 millones de euros

Si algo ha acreditado la profunda investigación de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional es que el inspector jefe de la UDEF, Oscar Sánchez - conocido como ‘El Amigo’ entre los narcos- ayudó a colar en España “elevadísimas cantidades” de cocaína procedentes de Latinoamérica. La droga era suministrada, al menos desde 2020, por uno de los líderes internacionales del narcotráfico más poderosos del mundo, Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, aunque también constan relaciones directas con otros narcos