¿Qué será lo siguiente? ¿Prohibirnos la cerveza?», preguntan los niños españoles después de que Sánchez amenace con quitarles las redes sociales

Solo un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, miles de niños de todo el país han hecho público su malestar y el creer que esa prohibición pueda sentar un precedente para, más adelante, prohibirles también el consumo de bebidas alcohólicas o el acceso a locales de apuestas. “Sin Instagram, ¿qué hago cuando salga a fumar, mirad la pared?”, ha preguntado un niño de seis años al leer la noticia en Facebook.

Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Y los porros.
2 K 44
LinternaGorri #2 LinternaGorri
El vapeo
1 K 25
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Como leí ayer en algún lado:

- El gobierno quiere prohibir a nuestros hijos el acceso a RRSS!
- Pero si tú no tienes hijos...
- ... pues ahora VOY A TENERLOS!

xD
0 K 16
verocla #3 verocla
La plei
0 K 10
io1976 #5 io1976
Los redbull y mierdas parecidas ya se las han prohibido en algún sitio y no han venido los derechones a llorar tanto.
0 K 10

menéame