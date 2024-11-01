Un delito sin condena: la impunidad de dar plantón a una comisión de investigación parlamentaria

El artículo 502.1 del Código Penal castiga la incomparecencia ante las comisiones de investigación parlamentarias. Pero, hasta la fecha, aunque han existido numerosos casos de plantones ante estos órganos, no existen condenas por estos delitos. El último ejemplo se vivió el lunes 16 de febrero, cuando el presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, se ausentó por segunda vez de la comisión de investigación por el caso Cerdán que se celebra en el Parlamento de Navarra