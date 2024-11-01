edición general
Un delito sin condena: la impunidad de dar plantón a una comisión de investigación parlamentaria

Un delito sin condena: la impunidad de dar plantón a una comisión de investigación parlamentaria

El artículo 502.1 del Código Penal castiga la incomparecencia ante las comisiones de investigación parlamentarias. Pero, hasta la fecha, aunque han existido numerosos casos de plantones ante estos órganos, no existen condenas por estos delitos. El último ejemplo se vivió el lunes 16 de febrero, cuando el presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, se ausentó por segunda vez de la comisión de investigación por el caso Cerdán que se celebra en el Parlamento de Navarra

Pacofrutos #1 Pacofrutos
Y ahora no acudas tú a una citación al juzgado, aunque sea de testigo, y ya verás.
placeres #5 placeres *
#1 .. Creo que es bastante más serio un juzgado que el circo de una comisión de investigación parlamentaria (Y encima en un parlamento regional en un tema que esta en el Tribuna supremo). Algo traído de otra cultura, que se ha implantado muy mal y sin prestigio alguno.

Tiene guasa que un político amenaze a un ciudadano con una sanción de desobediencia por no ir a reirle las gracias.
Dene #2 Dene
La justicia no pierde una oportunidad para demostrar que, ante la ley todos NO somos iguales
janatxan #3 janatxan *
#2 desde el momento en que existen las figuras de aforamiento, inimputabilidad de los menores, desigualdad por genero e inviolabilidad del rey, no se puede hablar de igualdad ante la ley de manera seria, lo que pasa es que quedaría feo admitirlo abiertamente.
Bacillus #4 Bacillus
#3 por no hablar de lo que realmente son estas comisiones de investigación... Que no son más que meros escenarios políticos para poner en la picota mediática al adversario sin ánimo alguno de buscar verdad o justicia sino rédito político.
janatxan #6 janatxan
#4 aparte de los extras que se llevan por participar en comisiones
Sacado de una ia:
Complemento de portavoz: Ser portavoz de una comisión parlamentaria (incluidas las de investigación) supone un plus en la nómina que ha rondado los 1.168 euros brutos mensuales.
Otros cargos: Los presidentes y portavoces de comisiones suelen tener complementos mensuales elevados, que en el caso de la presidencia de comisiones pueden superar los 1.600 euros adicionales al mes.
Funcionamiento: Estos pluses se suman al sueldo base del diputado (3.366,99 €/mes en 2024-2026) y a la indemnización por gastos de alojamiento y manutención (exenta de impuestos, entre 1.000 y 2.000 € mensuales adicionales).
