Un delito sin condena: la impunidad de dar plantón a una comisión de investigación parlamentaria

El artículo 502.1 del Código Penal castiga la incomparecencia ante las comisiones de investigación parlamentarias. Pero, hasta la fecha, aunque han existido numerosos casos de plantones ante estos órganos, no existen condenas por estos delitos. El último ejemplo se vivió el lunes 16 de febrero, cuando el presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, se ausentó por segunda vez de la comisión de investigación por el caso Cerdán que se celebra en el Parlamento de Navarra
Tiene guasa que un político amenaze a un ciudadano con una sanción de desobediencia por no ir a reirle las gracias.
Sacado de una ia:
Complemento de portavoz: Ser portavoz de una comisión parlamentaria (incluidas las de investigación) supone un plus en la nómina que ha rondado los 1.168 euros brutos mensuales.
Otros cargos: Los presidentes y portavoces de comisiones suelen tener complementos mensuales elevados, que en el caso de la presidencia de comisiones pueden superar los 1.600 euros adicionales al mes.
Funcionamiento: Estos pluses se suman al sueldo base del diputado (3.366,99 €/mes en 2024-2026) y a la indemnización por gastos de alojamiento y manutención (exenta de impuestos, entre 1.000 y 2.000 € mensuales adicionales).