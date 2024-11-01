·
26
meneos
43
clics
Los bancos de Wall Street recomiendan salir de Argentina porque hay dudas sobre su capacidad de pago
El Citi, J.P. Morgan, Barclays, Morgan Stanley, Wells Fargo y BOFA alertan por reservas netas negativas, el cepo a las empresas y un escenario global con menor liquidez en dólares.
|
etiquetas
:
argentina
,
bancos
,
inversión
,
impago
21
5
1
K
181
actualidad
16 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Leconnoisseur
Pues no entiendo. Si todo va de puta madre. Estos zurdos de Wall Street...
7
K
77
#2
ingenierodepalillos
Sobre la capacidad de pago de Argentina no hay dudas, hay deudas y la seguridad de impagos.
3
K
44
#6
Nasser
ni los banqueros se tragan las basuras de Milei.
1
K
35
#9
Un_señor_de_Cuenca
#6
Deben de estar influidos por la internacional zurda asesina.
0
K
16
#4
NO86
Vaya, ¿quién iba a pensar que si destruyes la capacidad de consumo del pueblo (y los matas de hambre) iba a empeorar la economía del país? Solo un zurdo de mierda podría haber pensado una gilipollez así.
3
K
33
#8
Alfon_Dc
#4
#4
ton y el resto de la tropa superneural a explicarnos porque es bueno y otro logro de Milei
1
K
17
#7
Thalin
6 comentarios y aun no se ha invocado a
@Findeton
?
1
K
27
#10
Findeton
#7
Cuando gobernaban los kirchneristas nunca vi en portada ninguna noticia sobre dudas de capacidad de pago del estado argentino. Supongo que era porque no había tales dudas...
0
K
10
#14
Perico12
#10
mordaz respuesta, pero podrías darnos tus impresiones sobre pq recomiendan salirse?
0
K
9
#15
Tito_Keith
#10
ES
Néstor Kirchner anuncia el pago total de la deuda con el FMI • 15 de diciembre de 2005 :
www.youtube.com/watch?v=Hb7cjOQycNQ
0
K
7
#16
Findeton
#15
Te tienes que ir a 2005 después de una hiperinflación?
0
K
10
#13
Pingocho
*
#7
Dirá que el país se queda sin industria y sin bancos internacionales, pero mira esta gráfica que encontré en Internet que demuestra que todo va bien.
0
K
10
#5
mosfet
¿Pero no decían que iba el país muy bien encaminado ? Óscar Vara así lo afirmaba siempre en sus vídeos, antes lo veía pero esque está descaradamente escorado hacia un bando.
1
K
22
#11
Toponotomalasuerte
#5
todos lo están. El caso es no dejar que te arrastren. Pero ver de todos los bandos. Tú pon en duda todo. Y si dicen algo que concuerda con lo que piensas, ponlo en duda tb.
0
K
11
#1
ostiayajoder
Putos kukas
0
K
10
#12
Cometeunzullo
La herencia recibida.
0
K
10
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
Néstor Kirchner anuncia el pago total de la deuda con el FMI • 15 de diciembre de 2005 :
www.youtube.com/watch?v=Hb7cjOQycNQ