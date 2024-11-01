edición general
26 meneos
43 clics
Los bancos de Wall Street recomiendan salir de Argentina porque hay dudas sobre su capacidad de pago

Los bancos de Wall Street recomiendan salir de Argentina porque hay dudas sobre su capacidad de pago

El Citi, J.P. Morgan, Barclays, Morgan Stanley, Wells Fargo y BOFA alertan por reservas netas negativas, el cepo a las empresas y un escenario global con menor liquidez en dólares.

| etiquetas: argentina , bancos , inversión , impago
21 5 1 K 181 actualidad
16 comentarios
21 5 1 K 181 actualidad
Comentarios destacados:    
Leconnoisseur #3 Leconnoisseur
Pues no entiendo. Si todo va de puta madre. Estos zurdos de Wall Street...
7 K 77
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
Sobre la capacidad de pago de Argentina no hay dudas, hay deudas y la seguridad de impagos.
3 K 44
#6 Nasser
xD xD xD ni los banqueros se tragan las basuras de Milei.
1 K 35
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#6 Deben de estar influidos por la internacional zurda asesina.
0 K 16
#4 NO86
Vaya, ¿quién iba a pensar que si destruyes la capacidad de consumo del pueblo (y los matas de hambre) iba a empeorar la economía del país? Solo un zurdo de mierda podría haber pensado una gilipollez así.
3 K 33
Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
#4 #4 ton y el resto de la tropa superneural a explicarnos porque es bueno y otro logro de Milei
1 K 17
Thalin #7 Thalin
6 comentarios y aun no se ha invocado a @Findeton ?
1 K 27
Findeton #10 Findeton
#7 Cuando gobernaban los kirchneristas nunca vi en portada ninguna noticia sobre dudas de capacidad de pago del estado argentino. Supongo que era porque no había tales dudas...
0 K 10
#14 Perico12
#10 mordaz respuesta, pero podrías darnos tus impresiones sobre pq recomiendan salirse?
0 K 9
Tito_Keith #15 Tito_Keith
#10 ES
Néstor Kirchner anuncia el pago total de la deuda con el FMI • 15 de diciembre de 2005 :
www.youtube.com/watch?v=Hb7cjOQycNQ
0 K 7
Findeton #16 Findeton
#15 Te tienes que ir a 2005 después de una hiperinflación?
0 K 10
#13 Pingocho *
#7 Dirá que el país se queda sin industria y sin bancos internacionales, pero mira esta gráfica que encontré en Internet que demuestra que todo va bien.
0 K 10
mosfet #5 mosfet
¿Pero no decían que iba el país muy bien encaminado ? Óscar Vara así lo afirmaba siempre en sus vídeos, antes lo veía pero esque está descaradamente escorado hacia un bando.
1 K 22
#11 Toponotomalasuerte
#5 todos lo están. El caso es no dejar que te arrastren. Pero ver de todos los bandos. Tú pon en duda todo. Y si dicen algo que concuerda con lo que piensas, ponlo en duda tb.
0 K 11
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Putos kukas
0 K 10
Cometeunzullo #12 Cometeunzullo
La herencia recibida.
0 K 10

menéame