Impactan en Turquía restos de otro misil iraní interceptado por defensas de la OTAN

Otro misil balístico disparado desde Irán ha sido interceptado sobre territorio turco por sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN, y varios trozos del proyectil han impactado en la provincia turca de Gaziantep, sin causar víctimas ni heridos, según informó el Ministerio de Defensa turco. «El proyectil balístico, lanzado desde Irán, había entrado en el espacio aéreo de Turquía y fue neutralizado por elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN ubicados en el Mediterráneo oriental», señala el comunicado ministerial.