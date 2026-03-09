edición general
Impactan en Turquía restos de otro misil iraní interceptado por defensas de la OTAN

Otro misil balístico disparado desde Irán ha sido interceptado sobre territorio turco por sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN, y varios trozos del proyectil han impactado en la provincia turca de Gaziantep, sin causar víctimas ni heridos, según informó el Ministerio de Defensa turco. «El proyectil balístico, lanzado desde Irán, había entrado en el espacio aéreo de Turquía y fue neutralizado por elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN ubicados en el Mediterráneo oriental», señala el comunicado ministerial.

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Parece que Turquía, mientras solo ataquen bases yankis en su territorio, no va a invocar los tratados de la OTAN y están moralmente con Irán (como prueba la reacción Turca a las palabras de Sánchez).

Y menos mal, porque entonces sí estaríamos obligados a ser beligerantes en esta guerra.

Aunque bueno, si hacemos caso a Von Der Layen, las reglas que nos hemos puesto, las podemos ignorar ¿no?
#4 Grahml *
#1 Supuestamente el otro misil no era iraní:

Irán niega ataque a Turquía tras intercepción de la OTAN
www.independentespanol.com/noticias/medio-oriente/iran-misiles-turquia


Y la verdad, conociendo Israel y EEUU, probablemente sea cierto.


Para este segundo misil, habría también que esperar respuesta de Irán.
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo *
#4 No te puedo quitar la razón.

RU ya ha dicho que el misil a sus bases no fue lanzado de Irán.
Y Arabia Saudí y otro país, parece que han pillado a agentes del mossad con bombas.

Pero me temo que si alguien invoca el artículo 5 de la OTAN, que sea atentado de falsa bandera o no, dará igual. Primero entrará la OTAN en guerra, y luego, cuando ya estén en guerra, será irrelevante porque Irán, defendiéndose, ya habrá atacado algún país OTAN y no habrá vuelta atrás aunque se demuestre que el atentado era de falsa bandera.
#3 tierramar *
¿Cómo saber quién lo ha lanzado? Puede ser el Mossad y/o la CIA desde territorio iraní para incendiar aún más la guerra.!. Y la fragata de Sanchez-Robles navegando por el Mediterráneo! Para los malabaristas de las palabras(Sanchez), estar en posición defensiva no es estar en la guerra, la realidad se impone: se están poniendo a tiro de un ataque de falsa bandera, que podría incendiar la guerra hacia Europa
Harkon #2 Harkon
Militares españoles participaron en el seguimiento del misil

Las fuerzas españolas desplegadas en Turquía participaron en el seguimiento del artefacto, según fuentes de Defensa de España.


Y como que la batería es española, que se les olvida "por lo que sea", pero eh "no a la guerra"

Así es el sistema Patriot que tiene España en Turquía: una batería antimisiles para detectar amenazas en el cielo de la OTAN

www.20minutos.es/nacional/asi-es-sistema-patriot-que-tiene-espana-turq
