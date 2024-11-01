Senador Jon Ossoff: «Nunca antes habíamos visto tan poco esfuerzo por ocultar tanta corrupción. La “mafia de Mar-a-Lago” ha llevado la corrupción en Estados Unidos a nuevas cotas espectaculares» [ENG]

En un mitin de campaña en Augusta, Georgia, el sábado, el senador demócrata Jon Ossoff se burló de las optimistas predicciones de Donald Trump sobre Irán y arremetió contra lo que calificó como una corrupción sin precedentes en la familia del presidente. Aunque Ossoff se presenta a la reelección en noviembre, dirigió la mayor parte de sus críticas al presidente y al vicepresidente, en medio de crecientes especulaciones de que el demócrata podría lanzar una candidatura para la nominación de su partido a la presidencia en 2028.