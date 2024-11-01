La TV palestina recuerda que España está participando activamente en la guerra en Medio Oriente

El director y fundador del canal Free Palestine TV, Laith Marouf, publicaba en un mensaje de hartazgo con el doble rasero occidental: «¡Dejen de decir tonterías sobre que Reino Unido, España, Alemania y Francia no se unen a la guerra contra Irán! Todo eso es pura palabrería para calmar la indignación pública. Sus armadas y fuerzas aéreas están concentradas en el Mediterráneo oriental, bombardeando Líbano o interceptando misiles que se dirigen a la colonia judía.»La acción con más calado político ha sido el despliegue fragata Cristóbal Colón en
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Las
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España participa en misiones ONU como la del Líbano, protege a aliados como Chipre y es uno de los paises que más apoya la resolución del conflicto. Decir que participamos en la guerra ilegal de Iran o en el genocidio de Gaza solo ayuda a PP-VOX en su ascenso a la Moncloa.
Seguid asi. En las próximas elecciones generales lo mismo le quitais un par de diputados a Sumar o PSOE... Asi nos va.
España no está participando en la guerra entre USA/Israel e Irán
La propaganda politica, pura palabrería
Para propaganda ,toda la morralla que traes aquí a diario.
En serio, puedes criticar lo de la fragata y tal pero el lenguaje maximalista este es ridículo.