La TV palestina recuerda que España está participando activamente en la guerra en Medio Oriente

El director y fundador del canal Free Palestine TV, Laith Marouf, publicaba en un mensaje de hartazgo con el doble rasero occidental: «¡Dejen de decir tonterías sobre que Reino Unido, España, Alemania y Francia no se unen a la guerra contra Irán! Todo eso es pura palabrería para calmar la indignación pública. Sus armadas y fuerzas aéreas están concentradas en el Mediterráneo oriental, bombardeando Líbano o interceptando misiles que se dirigen a la colonia judía.»La acción con más calado político ha sido el despliegue fragata Cristóbal Colón en