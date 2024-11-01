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La TV palestina recuerda que España está participando activamente en la guerra en Medio Oriente

La TV palestina recuerda que España está participando activamente en la guerra en Medio Oriente

El director y fundador del canal Free Palestine TV, Laith Marouf, publicaba en un mensaje de hartazgo con el doble rasero occidental: «¡Dejen de decir tonterías sobre que Reino Unido, España, Alemania y Francia no se unen a la guerra contra Irán! Todo eso es pura palabrería para calmar la indignación pública. Sus armadas y fuerzas aéreas están concentradas en el Mediterráneo oriental, bombardeando Líbano o interceptando misiles que se dirigen a la colonia judía.»La acción con más calado político ha sido el despliegue fragata Cristóbal Colón en

| etiquetas: españa en guerra , doble lenguaje , tomadura de pelo
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
Sandman #7 Sandman
Decir que una cuenta en Youtube con 50.000 suscriptores es "La televisión palestina" es como decir que el podcast de Jordi Wild es "la televisión española".
5 K 72
#6 amusgada
psé, ni siquiera ponen que los bombarderos usanos con destino Irán están saliendo de la base de la RAF Fairford... puestos a señalar hipocresías, es más obvio eso que la "defensa" de un territorio para el que sí hay acuerdo de defensa como es Chipre...
1 K 21
HeilHynkel #11 HeilHynkel *
Me parto con los OTANazis que se han vuelto todos pacifistas de golpe, menos cuando ven imágenes de civiles asesinados, entonces se ponen todos palote.
0 K 18
#1 tierramar
La acción con más calado político ha sido el despliegue de la fragata Cristóbal Colón en el Mediterráneo oriental. El buque, el más moderno de la Armada con sistema de combate Aegis, tiene como misión declarada la defensa antiaérea de Chipre, por ser éste un estado miembro de la Unión Europea, tras el ataque con drones contra la base de Akrotiri, ocupada por Gran Bretaña, país que no forma parte de la UE y que por tanto no debería ser objeto de la «solidaridad» del ejecutivo español.
Las

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4 K 11
#5 omega7767
you have been Pedroed
0 K 11
#8 lameth
Vale, cierto es que si tienen una fragata haciendo vigilancia en la costa palestina si que es un poco una tomadura de pelo.
0 K 10
#10 CuiProdestHocBellum
Difundir mierdas como esta, con la clara intención de atraer el voto de gente de izquierda despistada, no ayuda a la cusa palestina. Mas bien crea la imagen de que "todos son iguales" que tanto rédito electoral da a las derechas.
España participa en misiones ONU como la del Líbano, protege a aliados como Chipre y es uno de los paises que más apoya la resolución del conflicto. Decir que participamos en la guerra ilegal de Iran o en el genocidio de Gaza solo ayuda a PP-VOX en su ascenso a la Moncloa.
Seguid asi. En las próximas elecciones generales lo mismo le quitais un par de diputados a Sumar o PSOE... Asi nos va.
0 K 9
#3 tierramar *
Y es importante distinguir que partidos son belicistas y cuáles no de verdad. Relacionado: www.meneame.net/story/congreso-avala-aumentar-gasto-militar-planes-def El Congreso ha rechazado oponerse al aumento del gasto militar y al plan de rearme de la Unión Europea (UE) con el voto de PP y PSOE, Sumar ha votado en contra de eso y ha apoyado que España abandone la OTAN.
1 K 6
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#0 Bulo
España no está participando en la guerra entre USA/Israel e Irán
0 K 6
#2 tierramar
La propaganda politica, pura palabrería, se la puede creer la población que no está en la guerra, y que está sometida a los medios de propaganda de la OTAN y del PSOE. Pero los países que sufren la guerra y no están bombardeados por la propaganda occidental ven el engaño del "No a la guerra", pero estamos metidos en la guerra hasta las cejas. La propaganda del "No a la guerra" del PSOE tiene como objetivo que los españoles no se den cuenta que el PSOE nos ha metido en otra guerra más, ademas de la de Ucrania.
1 K 6
#4 Leon_Bocanegra
#2 pero estamos metidos en la guerra hasta las cejas

La propaganda politica, pura palabrería


Para propaganda ,toda la morralla que traes aquí a diario.
10 K 107
Bapho #12 Bapho
#2 se te va la pinza o no tienes ni idea lo que es estar en guerra. Hasta las cejas?
En serio, puedes criticar lo de la fragata y tal pero el lenguaje maximalista este es ridículo.
1 K 21
Escafurciao #13 Escafurciao
#2 yo me lo guiso, yo me lo como, para soltar tú panfletada está la barra del bar de abajo.
0 K 8

menéame