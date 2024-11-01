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Imagen viral de un soldado israelí destruyendo una escultura de Jesús en Líbano desata la indignación mundial [ENG]

Imagen viral de un soldado israelí destruyendo una escultura de Jesús en Líbano desata la indignación mundial [ENG]  

La fotografía proviene de una publicación viral en X, donde se describe como una imagen de un soldado destruyendo la cabeza de una estatua de Jesús durante operaciones militares en el Líbano. La publicación se difundió rápidamente en diversas plataformas, con miles de comentarios. Informes similares anteriores han documentado la demolición de estatuas religiosas por parte de las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, incluyendo un incidente en 2025 que involucró una estatua de San Jorge.

| etiquetas: israel , idf , libano , jesus , jesucristo , cruz , martillo , estatua , escultura
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
SMaSeR #1 SMaSeR
En la imagen ya se ve que han invadido el huerto de un pobre hombre que tenia hasta una plaquilla solar y to.
Lo indignante es el cristo si.
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manzitor #3 manzitor
#1 Así es, la indignación es por ofensas religiosas, no por violación de los derechos humanos una vez, y otra, y otra.
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ezbirro #12 ezbirro
#3 Están intentando resucitar la moral y la ética de la derecha internacional, intentan estimularla de alguna manera, pero no hay señales de vida.
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MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Imágenes que estimulan a Abogados Cristianos a poner una serie de denuncias al primer rojeras que vean soltado un "me cago en dios".
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YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre
Vaya, me gustaría saber que piensa la derecha Occidental que apoyan a Israel porque luchan contra el islam para proteger al cristianismo (según ellos) :troll:
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Supercinexin #8 Supercinexin
#2 La derecha no piensa, o sea que ésto no es problema para ellos.
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cocolisto #6 cocolisto
Con lo que nos reíamos cuando quemaban coranes y bombardeaban mezquitas....
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Paltus #13 Paltus
Eran un símbolo inequívoco de Hezbolla
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#5 candonga1
Eh, eeeeeeeeeeeehhhh... Abogados Cristiaaanos!!!!.. os están llamando!!!!
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Escafurciao #10 Escafurciao
#5 te falta #
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wata #9 wata
Según los sionistas es una imagen de IA.
A mí no me extrañaría nada que fuera real. Están desatados...ellos y el resto de acólitos.
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#11 HangTheRich
Jesus fue asesinado por los judíos. Nada nuevo por aquí.
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Andreham #7 Andreham
Tienes que irte a greecehighdefinition para encontrar una noticia al respecto, así que no indignará tanto.
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menéame