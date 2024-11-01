Imagen viral de un soldado israelí destruyendo una escultura de Jesús en Líbano desata la indignación mundial [ENG]  

La fotografía proviene de una publicación viral en X, donde se describe como una imagen de un soldado destruyendo la cabeza de una estatua de Jesús durante operaciones militares en el Líbano. La publicación se difundió rápidamente en diversas plataformas, con miles de comentarios. Informes similares anteriores han documentado la demolición de estatuas religiosas por parte de las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, incluyendo un incidente en 2025 que involucró una estatua de San Jorge.