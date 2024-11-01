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España obligará a devolver botellas y latas a cambio de dinero a partir de noviembre

España obligará a devolver botellas y latas a cambio de dinero a partir de noviembre

El sistema de depósito en España, devolución y retorno de envases llegará a España en noviembre de 2026 y cambiará la forma en que millones de personas compran y desechan las bebidas. A partir de esa fecha, cada botella de agua, refresco, zumo, cerveza o cualquier bebida envasada de hasta tres litros llevará un sobrecoste de al menos 10 céntimos que el consumidor solo podrá recuperar de una forma: devolviendo el envase vacío en la tienda donde lo compró o en máquinas específicas instaladas para ello.

| etiquetas: españa , devolver , botellas , dinero , noviembre
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17 comentarios
15 3 0 K 200 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Sistema alemán.

Por allí ves a los kartoffel llevando bolsas enteras de envases vacíos a las maquinitas. Pero ojo, que los productos te van a cobrar el envase antes así que si lo quieres tirar a la basura, pues vas a perder pasta (esto ya pasaba en España en los años 70)
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themarquesito #4 themarquesito
#1 El sistema en España creo recordar que estuvo en vigor hasta los 90
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Yo me acuerdo de crío ir a la tienda con la botella de gaseosa vacía para llevarme otra llena, pero no en los 90 y si me apuras, ni en los 80 (lo que no quiere decir que no pasara con ciertas cosas)

De hecho, me parece que de aquella muchas cosas venían con el letrerito de "envase no retornable" cosa que ahora no hacen.
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#11 Tunguska08Chelyabinsk13 *
La cuestión es, además de esto, ¿se le seguirá pagando en la tasa de basura, el 'reciclje' de ecoembes? ¿O será un doble pago?
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Connect #2 Connect
Pues empezaremos a ver las aceras sin una sola lata ni botellas de refresco! Al final es un ahorro para la limpieza y una mejora visual. Ojala se siguiese con cartones y otras cosas.
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Malinke #17 Malinke
Ya que las separo, les paso un agua y las echo a su contenedor, contento con que nos devuelvan el dinero que pagamos por ellas.
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#15 Tensk
En los 80 ya te digo yo que sí, primera mitad fijísimo.
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Urasandi #7 Urasandi
¿Y qué tajada se va a sacar Ecoembes?
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Feindesland #10 Feindesland
#7 Si e spor hacer algo en vez de por no hacer nada, pues no me quejo...
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Gry #12 Gry
#7 Seguirán cobrando sin tener que reciclar nada. :-P
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taSanás #13 taSanás
#12 que las lleves al centro de reciclaje, no quiere decir que no se reciclen, el trabajo hay que hacerlo igualmente, solo que ahora el porcentaje de unidades recicladas crecerá (y ecoembes subirá sus tarifas :-D)
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alfema #9 alfema
El coste del reciclado se le cobra a las empresas productoras de envases, que supongo lo reflejarán en el producto, entonces, ¿vamos a pagar más todavía, quitan el coste antiguo y ponen el nuevo o queda el mismo precio?, con lo cual si devolvemos el envase al final pagamos un poco menos.
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taSanás #14 taSanás
#9 sí, como en todo... siempre pagan los mismos...
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MJDeLarra #3 MJDeLarra
¡¡¡POR FIN!!!
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Spirito #6 Spirito
A ver qué pasa en los botellones en las fiestas, playa, etc...
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Don_Pixote #8 Don_Pixote *
#6 pues que tendrás muchos críos para sacarse una propina o personas con necesidad esperando con bolsas para recoger las botellas…

No he visto un sistema más eficaz de limpieza en fiestas en espacios públicos

Tanto en Alemania como en países nórdicos donde lleva décadas implementando

En Dinamarca incluso las papeleras tienes un espacio para dejarlas y que las pueda coger gente mas necesitada  media
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Spirito #16 Spirito
#8 Bueno, pues está bien.

O eso, o algunas máquinas recoge-residuos.

Como quiera que fuere, me parece bien la medida.
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menéame