España obligará a devolver botellas y latas a cambio de dinero a partir de noviembre

El sistema de depósito en España, devolución y retorno de envases llegará a España en noviembre de 2026 y cambiará la forma en que millones de personas compran y desechan las bebidas. A partir de esa fecha, cada botella de agua, refresco, zumo, cerveza o cualquier bebida envasada de hasta tres litros llevará un sobrecoste de al menos 10 céntimos que el consumidor solo podrá recuperar de una forma: devolviendo el envase vacío en la tienda donde lo compró o en máquinas específicas instaladas para ello.
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Por allí ves a los kartoffel llevando bolsas enteras de envases vacíos a las maquinitas. Pero ojo, que los productos te van a cobrar el envase antes así que si lo quieres tirar a la basura, pues vas a perder pasta (esto ya pasaba en España en los años 70)
Yo me acuerdo de crío ir a la tienda con la botella de gaseosa vacía para llevarme otra llena, pero no en los 90 y si me apuras, ni en los 80 (lo que no quiere decir que no pasara con ciertas cosas)
De hecho, me parece que de aquella muchas cosas venían con el letrerito de "envase no retornable" cosa que ahora no hacen.
No he visto un sistema más eficaz de limpieza en fiestas en espacios públicos
Tanto en Alemania como en países nórdicos donde lleva décadas implementando
En Dinamarca incluso las papeleras tienes un espacio para dejarlas y que las pueda coger gente mas necesitada
O eso, o algunas máquinas recoge-residuos.
Como quiera que fuere, me parece bien la medida.