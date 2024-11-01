España obligará a devolver botellas y latas a cambio de dinero a partir de noviembre

El sistema de depósito en España, devolución y retorno de envases llegará a España en noviembre de 2026 y cambiará la forma en que millones de personas compran y desechan las bebidas. A partir de esa fecha, cada botella de agua, refresco, zumo, cerveza o cualquier bebida envasada de hasta tres litros llevará un sobrecoste de al menos 10 céntimos que el consumidor solo podrá recuperar de una forma: devolviendo el envase vacío en la tienda donde lo compró o en máquinas específicas instaladas para ello.