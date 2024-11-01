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¿Cuáles son las CCAA con más acusados por corrupción en 2025?

¿Cuáles son las CCAA con más acusados por corrupción en 2025?

El máximo órgano de los jueces da cuenta de la denominada corrupción pública, “entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad”. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos recoge en el repositorio tienen “como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política”.

| etiquetas: corrupción , cc.aa. , 2025
6 1 0 K 138 Tribunales
12 comentarios
6 1 0 K 138 Tribunales
Comentarios destacados:      
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo *
De acuerdo a los datos del CGPJ, la Comunidad de Madrid se situó en 2025 a la cabeza con más acusaos por delitos de corrupción, con 31 personas. A continuación, la Comunidad Valenciana y Andalucía, empatadas con 27.

¿Qué tendrán en común estas comunidades? No se me "oscurre".
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oceanon3d #3 oceanon3d
#1 ¿Que tendrán en común? ¿sus casos de corrupción son silenciados sistemáticamente en A3, T5, La Cuatro y La Secta?
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Mesto #4 Mesto
#1 Tienen en común que Ábalos se mudó a Madrid en 2018, y que Santos Cerdán tiene residencia actual en Madrid al igual que Koldo.

Begoña Gómez creo que también reside en Madrid…
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mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#4 Todo culpa del Perro.

¡Lo sabía!
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Mesto #9 Mesto
#7 Típica respuesta de cuando se te cae el intento absurdo de manipulación solo por decir “Madrid”..

Insert Coín, más suerte la próxima vez.
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mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo *
#9 No he aportado datos, he copiado un texto de la noticia. Por lo que difícilmente he podido manipular nada (¿No será que los datos hieren ese corazoncito?).

Y por supuesto, Madrid tiene excusa de ser la primera, porque aparte de su administración autonómica y las locales, tiene la administración estatal.
¿De las siguientes también es culpa del Perro?
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Delay #11 Delay
CorruPPción se escribe con doble P
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Top_Banana #8 Top_Banana
Las del PP.
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fofito #12 fofito
Devastador.
Como cuando vayamos viendo qué salen libres o con penas acogidas a la doctrina Zaplana.
Por supuesto ni un euro se recuperara.
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Asimismov #6 Asimismov
En Murcia están mucho mejor silenciados por la opinión y la verdad.
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DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Es indicativo pero lo importante sería los condenados... claro que con jueces amigos.
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Furiano.46 #5 Furiano.46
En Galicia cantidad no, pero calidad flipas :troll:
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menéame