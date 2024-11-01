¿Cuáles son las CCAA con más acusados por corrupción en 2025?

El máximo órgano de los jueces da cuenta de la denominada corrupción pública, “entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad”. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos recoge en el repositorio tienen “como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política”.
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¿Qué tendrán en común estas comunidades? No se me "oscurre".
Begoña Gómez creo que también reside en Madrid…
¡Lo sabía!
Insert Coín, más suerte la próxima vez.
Y por supuesto, Madrid tiene excusa de ser la primera, porque aparte de su administración autonómica y las locales, tiene la administración estatal.
¿De las siguientes también es culpa del Perro?
Como cuando vayamos viendo qué salen libres o con penas acogidas a la doctrina Zaplana.
Por supuesto ni un euro se recuperara.