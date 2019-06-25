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Oyarzabal sí saludó a Ayuso: la toma que lo confirma
El capitán de la Real Sociedad se hizo viral en redes sociales durante la entrega de trofeos por su encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, este vídeo desmiente el bulo.
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etiquetas
:
oyarzabal
,
ayuso
,
copa del rey
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#1
Justiciero_Solitario
*
No llegará a portada, ya consiguieron lo que querían, politizar la final. La verdad, no interesa...
11
K
85
#5
strike5000
#1
A mí el fútbol me la refanfinfla bastante, así que ni me he enterado de ese bulo o supuesto bulo. Ahora, en lo referente a tu comentario, ¿crees que pitar el himno de España es "politizar la final" o no? No entro en si es libertad de expresión, falta de respeto o lo que sea. Simplemente pregunto si consideras que es politizar un acto deportivo o no.
1
K
16
#24
Cuñado
*
#5
El espectador que pita un himno, a un jugador o al árbitro lo hace a título individual. ¿Estás comprando eso, por casualidad, con una campaña orquestada que consiste en esparcir el bulo de que un jugador le ha negado el saludo a una de las autoridades que entregaba el trofeo?
1
K
19
#57
Notecomaslospiojos2
#5
esta a la misma altura que corear Pedro Sanchez hijoputa .
Pedro Sanchez (no perro que ya esta bien la gracieta) es un presidente elegido democráticamente y como tal su cargo y su persona es un simbolo de nuestra democracia al igual que lo fue aznar, zapatero ,gonzalez....
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K
6
#6
Grahml
*
#1
Por mi parte ojalá llegue.
#4
Aquí también se puede ver el vídeo:
x.com/i/status/2046132745462550809
Saluda justo antes de estar en frente, se ve claramente.
Esperemos que retiren de portadas envíos como este
www.meneame.net/story/gesto-oyarzabal-dice-todo-capitan-real-paso-larg
y demás enlaces que difundieron el bulo.
10
K
107
#10
Grahml
*
Mira
@oceanon3d
, al final Oyarzabal se comportó como lider, independientemente de los espumarajos y ganas de venganza de los hooligans de rigor.
Lo cortés no quita lo valiente.
Con razón te cae bien.
www.meneame.net/story/gesto-oyarzabal-dice-todo-capitan-real-paso-larg
GOTO
#6
1
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31
#27
Grahml
#26
Cierto.
En
#15
quise decir
#6
1
K
27
#28
lawerka
#6
si el domingo lo matan por etarra y el lunes por fascista, va a ser difícil que llegue al mundial en condiciones
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#9
adoctrinacharo
#1
Cuenta con mi meneo, aunque solo sea por desmontar los bulos de la ultraderecha.
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#11
Berlinguer
#1
Llegó a portada, junto con tus lloros.
Menudo autozasca que te has regalado.
Un saludo, Aramis Fuster.
5
K
38
#29
Justiciero_Solitario
#22
Anonadado me hallo.
CC:
#14
#13
#11
0
K
11
#41
JotaMcnulty
*
#11
#13
#14
El bulo tiene más de 700 meneos y más de 11 mil clicks Este tiene 89 meneos y mil clicks. Diferencias.
Dudo que vuestra inteligencia dé para sacar conclusiones claras, pero dejo el dato para
#1
Venga, a mamarla.
3
K
-15
#45
nosurrender
*
#41
Ah, que te vas ya. Creí que te quedabas para escuchar alguna respuesta.
Pero te vas ya, porque no te atreves y porque eres un maleducado.
Chao
0
K
7
#56
Drebian
#41
A llorar a Jerusalén
0
K
10
#13
nosurrender
#1
Pues sí llegó. Ya tienes tu Scalextrix
Peliculón que te montaste en tu cabecita, eh?
1
K
14
#14
Drebian
#1
media hora después del lloro: en portada
1
K
17
#22
LázaroCodesal
#1
Pues te has equivocado..... Llegó.
1
K
14
#43
pascuaI
#1
¿Un partido del futbol, correspondiente a un trofeo nombrado en honor a un cargo político, y al que acuden cargos políticos se ha politizado? ¡¡¡¡No!!!! ¿Cómo puede ser?
1
K
11
#44
surco
*
#1
Gracias por el video. Lo que me apena es Que en este país estemos en esas. Entiendo que la objetividad sea difícil, pero una cosa es eso y otra querer manipular de entrada. Y lamentablemente estos comportamientos están en todas las ideologías.
Correcto Oyarzabal. Tengas la ideología que tengas tu trabajo es representar a un club.
Asumir que la verdad es lo de menos es muy peligroso
1
K
22
#49
curaca
#1
A portada ya ha llegado. A algunos meneantes se les ha caído el nuevo ídolo que había surgido por no saludar a Ayuso.
0
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9
#50
nemesisreptante
#1
creo que ahora mismo en España estamos una inmensa mayoría siguiendo esta polémica para decidir de qué lado cae nuestro próximo voto en las generales y en la Comunidad de Madrid
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K
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#58
fernando_sierra
*
#1
Menos mal que el VAR nos ha sacado de dudas, ya podemos dormir tranquilos
0
K
9
#7
Sammy_Jankis
El vídeo está claro. Se desmiente claramente un bulo y los medios que lo han difundido quedan en evidencia, que venían polemizando además sobre un hecho que por sí mismo tiene poca trascendencia. No sé qué más vueltas hay que darle.
6
K
62
#16
Tensk
#7
Ha servido para hacer salir a los que lo aplaudían.
Por lo que a mí respecta, que he dicho en otros meneos que si no lo ha hecho me parecía de mala educación, pues oye, que bien por él.
No se trata de que él sea Oyarzábal y ella Ayuso, se trata de un jugador del equipo ganador saludando a una presidenta de una comunidad autónoma, ambos van en representación de esas instituciones, y ya.
2
K
29
#46
carademalo
#16
Los que lo aplaudían están en este meneo más preocupados porque el meneante autor del meneo ha dicho que no iba a subir a portada que por haberse tragado el otro bulo.
Es una estrategia común: señalar en manada la presunta idiotez de un tercero para restar responsabilidad a la idiotez propia. O, en otras palabras, "ej que fulanito es más tonto", y conciencia tranquila.
1
K
23
#47
Tensk
#46
Tal cual. También el autor podía no haberse puesto la venda antes de la herida, no era necesario, pero es como dices.
Pero bueno, no es la primera vez que pasa ni será la última, es lo que hay con el personal. No, no es un consuelo, lo digo porque ya a estas alturas no es novedad ni sorpresa ni nada.
2
K
34
#59
MCN
#7
A los medios les da igual. Los clicks ya se han hecho, que es lo que importa.
0
K
9
#4
ElPerroDeLosCinco
Meneo si apenas haber visto el vídeo: anuncios antes y después de un micro vídeo de 3 segundos, y te los vuelven a poner si lo repites.
3
K
32
#8
carademalo
#4
x.com/clara_maylin/status/2045986075588362728
#2
Supongo que ahora Oyarzábal pasará de ser vuestro héroe a facha.
6
K
84
#19
MyNameIsEarl
#8
jajaja tranquilos que ya tenéis a Carvajal. Estabais deseando que hiciera lo mismo. Pero no. Jajajaja me habéis arreglado la mañana. Feliz día pulseritas.
Y no, no es lo mismo que Carvajal.
Haundixe Oyar!!
2
K
25
#21
carademalo
#19
Soy de izquierdas y del Betis, pero proyecta, proyecta...
1
K
16
#37
josemalaleche
#21
hombre, hablar de proyectar y al mismo tiempo usar expresiones como "pasará a ser
vuestro
héroe a facha" pues que quieres que te diga, carita linda.
1
K
14
#42
carademalo
#37
Respondo en los mismos términos generalizadores que los que hablan de "basadetes" y los que, por reirme del bulo, me catalogan de facha. ¿No te das cuenta?
0
K
12
#52
josemalaleche
#42
como yo lo veo, que puede que esté equivocado, ojo, pero es mi percepción: respondes a un comentario que no generaliza, si no que habla de los "basadetes". Mientras tú haces un "vuestro" que sí es genérico. Yo veo que el comentario de
#2
con lo de "basadetes" alude solo a aquellos que dieron caña a Oyarzábal por algo que al final no ha hecho. Sin embargo tú al decir genéricamente "vuestro" asumes que los que pensaron lo contrario lo van a considerar un facha. Sinceramente creo que aquí has meado fuera del tiesto. Coincidirás conmigo que tu respuesta encaja más con alguien de derechas al que no le gusta que le recuerden que fue un "basadete" que con alguien de izquierdas.
0
K
6
#53
vitomarbela
#42
Precisamente si habla de "basadetes" no está generalizando ¿No te das cuenta?
0
K
6
#38
MyNameIsEarl
#21
peor todavia..... A ver si los soltais con correa, que luego se vienen arriba.
www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20190625/463115940184/ultra-nazi-
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K
7
#48
carademalo
#38
¿Soltar con correa? Debería ser atar con correa. Pero, si fuera por mí, no les dejaba entrar en ningún campo de fútbol. Animarán mucho, pero en ideología y comportamiento son una vergüenza para el Betis... como prácticamente todos los ultras de los equipos de fútbol, pero los "Supporters" están en el top 5 de ultras imbéciles (nacionales al menos).
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K
12
#55
MyNameIsEarl
#48
soltar si, que venía solo ( o al menos estaba solo en ese momento) En casi todo lo demás de acuerdo contigo.
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K
7
#20
Glidingdemon
#8
o el tuyo que andáis necesitados de ellos. Pregunta a Santivago como se posiciona con respecto a Ceuta y Melilla, si se las pasamos ya a Trump o se las damos a moja. Evidentemente la culpa es del perro, por tener ideas propias, pero vosotros que decís al respecto?
0
K
7
#23
carademalo
#20
Otro que proyecta:
www.meneame.net/story/gesto-oyarzabal-dice-todo-capitan-real-paso-larg
Desmontar bulos es facha.
1
K
16
#33
Glidingdemon
#23
hablo de putas la Tacones
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K
7
#39
carademalo
#33
Lo dice quien menea el bulo y no menea esta.
www.meneame.net/user/Glidingdemon/shaken
A tope con la disonancia cognitiva, ¿eh?
1
K
16
#30
jromero1974
#8
lo mismo que para algunos pasará de hijo de puta etarra a gran profesional apolítico a la altura de Carvajal
4
K
33
#32
vitomarbela
#30
ahí le has dao!
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K
6
#34
josemalaleche
#30
BOOOOOOOOOM
0
K
6
#35
carademalo
#30
Exacto. Los extremistas "del otro bando" tampoco se libran.
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K
16
#12
Tensk
#4
Tal cual, hay un poco de vídeo en los anuncios.
0
K
11
#15
Grahml
#12
No hay mucho que ver cierto. En
#4
expongo un fotograma.
Tampoco hace falta más.
0
K
20
#26
RanaPaca
#15
pues no veo el fotograma en tu comentario. Inténtalo otra vez porfa
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K
7
#18
angelitoMagno
¿Siempre que un equipo vasco llegue a la final de copa vamos a tener este tipo de manipulaciones y polémicas chorras?
Porque ya parece tradición.
3
K
30
#3
Mltfrtk
Tribuna.com inventores de bulos.
1
K
28
#17
jjmf
Menéame una vez más publicando bulos de la máquina de fango.
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K
16
#31
tpm1
Se cae en menos de 24 horas un héroe en meneame
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K
11
#2
madeagle
Buah esto tiene que ser como el 11S de los meneantes basadetes
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K
10
#36
BuckMulligan
Pregunta: Un equipo que se llama Real, juega la copa del rey y hace poco en el Pais Vasco vi centenares de balcones con su bandera... y la Ikurriña. ¿Pelin incoherente o me pierdo algo?
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K
9
#40
hush
#36
te pierdes algo.
0
K
9
#25
gadish
en el momento en que algo se hace separando grupos en función de líneas creadas por la política, lo estás politizando.
Si eres de Iparralde juegas con Francia, de Irún, con España. Alguien de Irún juega con Extremeños contra alguien de Iparralde, que juega con gente de Estrasburgo. Eso es política necesariamente. Piensa en zonas que cambian o han cambiado. El de Estrasburgo juega contra los de Kehl, porque él es "Francés" y los de Kehl, "Alemanes".
0
K
8
#51
ComaR
Alucino como la chorrada más grande del mundo sea noticia.
0
K
7
#54
windman
*
Breve y sencilla explicacion para celtiberos sobre los pitidos en Sevilla y nuestro gran capitan
Es para los "haters" ... al resto deciros que estamos contentos y hoy lo vereis a la tarde.
Un "vizcaino" que iba encima de un burro o similar le tuvo que decir a su caballero, el que iba encima de un tal rocinante.intento advertirle " ... aquellos que alli se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en elkos parecen brazos son las…
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Pedro Sanchez (no perro que ya esta bien la gracieta) es un presidente elegido democráticamente y como tal su cargo y su persona es un simbolo de nuestra democracia al igual que lo fue aznar, zapatero ,gonzalez....
#4 Aquí también se puede ver el vídeo:
x.com/i/status/2046132745462550809
Saluda justo antes de estar en frente, se ve claramente.
Esperemos que retiren de portadas envíos como este www.meneame.net/story/gesto-oyarzabal-dice-todo-capitan-real-paso-larg
y demás enlaces que difundieron el bulo.
Lo cortés no quita lo valiente.
Con razón te cae bien.
www.meneame.net/story/gesto-oyarzabal-dice-todo-capitan-real-paso-larg
GOTO #6
En #15 quise decir #6
Menudo autozasca que te has regalado.
Un saludo, Aramis Fuster.
CC: #14 #13 #11
El bulo tiene más de 700 meneos y más de 11 mil clicks Este tiene 89 meneos y mil clicks. Diferencias.
Dudo que vuestra inteligencia dé para sacar conclusiones claras, pero dejo el dato para #1
Venga, a mamarla.
Pero te vas ya, porque no te atreves y porque eres un maleducado.
Chao
Peliculón que te montaste en tu cabecita, eh?
Correcto Oyarzabal. Tengas la ideología que tengas tu trabajo es representar a un club.
Asumir que la verdad es lo de menos es muy peligroso
Por lo que a mí respecta, que he dicho en otros meneos que si no lo ha hecho me parecía de mala educación, pues oye, que bien por él.
No se trata de que él sea Oyarzábal y ella Ayuso, se trata de un jugador del equipo ganador saludando a una presidenta de una comunidad autónoma, ambos van en representación de esas instituciones, y ya.
Es una estrategia común: señalar en manada la presunta idiotez de un tercero para restar responsabilidad a la idiotez propia. O, en otras palabras, "ej que fulanito es más tonto", y conciencia tranquila.
Pero bueno, no es la primera vez que pasa ni será la última, es lo que hay con el personal. No, no es un consuelo, lo digo porque ya a estas alturas no es novedad ni sorpresa ni nada.
#2 Supongo que ahora Oyarzábal pasará de ser vuestro héroe a facha.
Y no, no es lo mismo que Carvajal.
Haundixe Oyar!!
www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20190625/463115940184/ultra-nazi-
Desmontar bulos es facha.
www.meneame.net/user/Glidingdemon/shaken
A tope con la disonancia cognitiva, ¿eh?
Tampoco hace falta más.
Porque ya parece tradición.
Si eres de Iparralde juegas con Francia, de Irún, con España. Alguien de Irún juega con Extremeños contra alguien de Iparralde, que juega con gente de Estrasburgo. Eso es política necesariamente. Piensa en zonas que cambian o han cambiado. El de Estrasburgo juega contra los de Kehl, porque él es "Francés" y los de Kehl, "Alemanes".
Es para los "haters" ... al resto deciros que estamos contentos y hoy lo vereis a la tarde.
Un "vizcaino" que iba encima de un burro o similar le tuvo que decir a su caballero, el que iba encima de un tal rocinante.intento advertirle " ... aquellos que alli se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en elkos parecen brazos son las… » ver todo el comentario