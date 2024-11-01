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Netanyahu en 1980: "Tenemos una fuerte influencia sobre Estados Unidos, controlamos el Congreso, el Senado y el lobby" [ENG]

Netanyahu en 1980: "Tenemos una fuerte influencia sobre Estados Unidos, controlamos el Congreso, el Senado y el lobby" [ENG]  

Declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en una entrevista en hebreo en 1980. - Entrevistador: América no está con nosotros. - Netanyahu: Estados Unidos no es un bloque unificado. Nosotros tenemos el Congreso, el Senado y tenemos de nuestro lado una influencia record del lobby judío. Tenemos una fuerte influencia sobre el apoyo general en Estados Unidos. Estados Unidos no nos obligará a nada.

| etiquetas: netanyahu , estados unidos , congreso , senado , lobby , entrevista , 1980
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