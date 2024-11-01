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"Fuera la mona": Inultos racistas en el acto de Maria Corina Machado en Madrid

[C&P] Una concentración celebrada en Madrid en apoyo a la líder opositora venezolana María Corina Machado ha generado debate en redes sociales tras difundirse varios vídeos en los que se escucha a parte de los asistentes [y Carlos Baute desde el escenario] corear “fuera la mona” en referencia a Delcy Rodríguez, figura destacada del oficialismo venezolano.

| etiquetas: racismo , carlos baute , maria corina machado
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7 comentarios
16 4 0 K 336 actualidad
Guanarteme #3 Guanarteme
La oposición venezolana siempre ha sido lamentable.

Son tan inútiles que no son capaces ni de dar un golpe de estado con Washington y la UE llevándoles de la manita y por eso tienen lo tienen.

Lo malo es que esa inoperancia les genera una frustración que los lleva a ser así de violentos e irracionales.
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#2 Almirantecaraculo
Clasistas y racistas? Qué sorpresa!
Están tan confundidos que se atacan a ellos mismos.
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vicus. #1 vicus. *
La "mona" que ha puesto el Trompeta, en detrimento de la Cochina Manchado, que es un felpudo con patas y una cucaracha intelectual, premio Nobel, premio Nobel que regala al que bombardeo a su propio pueblo, una mierda seca pinchada en un palo.
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#5 luckyy
Qué asco das, Baute t la carcunda venezolana!!
1 K 25
pepel #6 pepel *
No veo yo ni negros ni gitanos gritando nada racista. A lo sumo el facherío y la docilidad al genocida.
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#4 guillersk
Os imagináis que en un congreso de exiliados españoles no se pudiera insultar a Franco?
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Cehona #7 Cehona
#4 En los Congresos zurdos, nunca he visto insultos.
Deben ser la reserva moral de occidente, los trumpistas se ve que no fueron a colegios de pago.
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menéame