"Fuera la mona": Inultos racistas en el acto de Maria Corina Machado en Madrid

[C&P] Una concentración celebrada en Madrid en apoyo a la líder opositora venezolana María Corina Machado ha generado debate en redes sociales tras difundirse varios vídeos en los que se escucha a parte de los asistentes [y Carlos Baute desde el escenario] corear “fuera la mona” en referencia a Delcy Rodríguez, figura destacada del oficialismo venezolano.
| etiquetas: racismo , carlos baute , maria corina machado
Son tan inútiles que no son capaces ni de dar un golpe de estado con Washington y la UE llevándoles de la manita y por eso tienen lo tienen.
Lo malo es que esa inoperancia les genera una frustración que los lleva a ser así de violentos e irracionales.
Están tan confundidos que se atacan a ellos mismos.
Deben ser la reserva moral de occidente, los trumpistas se ve que no fueron a colegios de pago.