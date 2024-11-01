"Fuera la mona": Inultos racistas en el acto de Maria Corina Machado en Madrid

[C&P] Una concentración celebrada en Madrid en apoyo a la líder opositora venezolana María Corina Machado ha generado debate en redes sociales tras difundirse varios vídeos en los que se escucha a parte de los asistentes [y Carlos Baute desde el escenario] corear “fuera la mona” en referencia a Delcy Rodríguez, figura destacada del oficialismo venezolano.