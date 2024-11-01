La UE cambia las normas y obligará a vender móviles en España con baterías reemplazables y más duraderas a partir de 2027

Se acabó cambiar de móvil cada pocos años por culpa de la batería. La Unión Europea ha decidido poner fin a la obsolescencia programada de los dispositivos con nuevas normas que obligarán a los fabricantes a rediseñar sus dispositivos. La medida forma parte del reglamento europeo de ecodiseño, que introduce nuevos requisitos para mejorar la durabilidad y reparabilidad de los productos electrónicos. A partir de 2027, todos los móviles vendidos en la UE deberán cumplir estas condiciones.