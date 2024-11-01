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La UE cambia las normas y obligará a vender móviles en España con baterías reemplazables y más duraderas a partir de 2027

La UE cambia las normas y obligará a vender móviles en España con baterías reemplazables y más duraderas a partir de 2027

Se acabó cambiar de móvil cada pocos años por culpa de la batería. La Unión Europea ha decidido poner fin a la obsolescencia programada de los dispositivos con nuevas normas que obligarán a los fabricantes a rediseñar sus dispositivos. La medida forma parte del reglamento europeo de ecodiseño, que introduce nuevos requisitos para mejorar la durabilidad y reparabilidad de los productos electrónicos. A partir de 2027, todos los móviles vendidos en la UE deberán cumplir estas condiciones.

| etiquetas: ue , móviles , baterías , reamplazables , obsolescencia programada
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14 comentarios
37 8 0 K 548 tecnología
#3 Pitchford
Pero llevarán una batería pequeña secundaria, no extraible, para poder seguir localizando la posición del móvil con la batería extraída ¿no? Esto viene bien para aclarar crímenes, aunque también puede venir bien para poder seguir espiandote aunque le quites la batería... :tinfoil:
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taSanás #7 taSanás
#3 para eso ya nos vacunaron en el COVID, les salía más económico
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Kantinero #2 Kantinero
Vaya mierda de titular, la UE obliga a vender en España.... en Italia no....no se lo cree nadie......
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Cehona #10 Cehona *
#2 En España, en Italia, en Francia, en los 27 países de la UE.
El titular es sensacionalista.
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bronco1890 #12 bronco1890 *
Habrá que ver cómo afecta al grosor, la estanqueidad y sobre todo al coste.
La realidad es que la mayoría de la gente cambia de móvil cada dos años por puro consumismo, no porque no cargue la batería que actualmente dura perfectamente más de 1000 ciclos de recarga (tres años) sin perder ni un 10% de su capacidad.
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rusito #13 rusito *
La idea me parece bien. Pero es otra medida mas de economía de guerra. Quieren hacer que todo sea más reparable pero no por ecología o reciclaje. Sino para que en caso de escasez por las guerras, aguantemos con teléfonos móviles antiguos y no compremos modelos nuevos que pueden estar por las nubes.
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#4 mariopg
no tienen huevos
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taSanás #1 taSanás
#0 bastante mejor esta que la que descartaste :-D mis diez.
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#5 Akuandi
Habrá q ver si el mercado europeo es lo bastante importante como para que marque el desarrollo de esos nuevos móviles adaptados a esta normativa
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#6 srskiner
#5 nos veo volviendo al nokia 33
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#8 Akuandi
#6 si ven q la cosa no cuaja, ya recularán :-D
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#9 omega7767
#5 si que lo es. Quieres vender en la UE? te aceptas las condiciones si o si
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#11 Pitchford
#9 Como nos vendan legalmente solo mamotretos, lo mismo se genera un mercado negro en la web..
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DaniTC #14 DaniTC *
#9 #5 si no fuese por la UE, tendríamos miles de tipos de cargadores. Tanto para móviles como portátiles.
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