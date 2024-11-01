La UE cambia las normas y obligará a vender móviles en España con baterías reemplazables y más duraderas a partir de 2027

Se acabó cambiar de móvil cada pocos años por culpa de la batería. La Unión Europea ha decidido poner fin a la obsolescencia programada de los dispositivos con nuevas normas que obligarán a los fabricantes a rediseñar sus dispositivos. La medida forma parte del reglamento europeo de ecodiseño, que introduce nuevos requisitos para mejorar la durabilidad y reparabilidad de los productos electrónicos. A partir de 2027, todos los móviles vendidos en la UE deberán cumplir estas condiciones.
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El titular es sensacionalista.
La realidad es que la mayoría de la gente cambia de móvil cada dos años por puro consumismo, no porque no cargue la batería que actualmente dura perfectamente más de 1000 ciclos de recarga (tres años) sin perder ni un 10% de su capacidad.